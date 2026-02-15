Mahashivratri 2026: ୬୦ ଟନ ବାଲିରେ ମହାଦେବଙ୍କ ବିଶାଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି - MAHA SHIVARATRI SAND ART
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : February 15, 2026 at 4:32 PM IST
ନିମାପଡ଼ା/ପୁରୀ: ୬୦ ଟନ୍ ବାଲିରେ ମହାଦେବଙ୍କ ବିଶାଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି । ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରୀ, ହର ହର ମହାଦେବ ଧ୍ବନୀରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଗଗନ ପବନ । ଏହି ଅବସରରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସରିତା ଗୋଚ୍ଛାୟତ ଏବଂ ସୁଦାମ ପ୍ରଧାନ । ସରିତା କୋଣାର୍କରେ 10 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ମହାଦେବଙ୍କ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସୁଦାମ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ–କୋଣାର୍କ ମେରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭରେ ଅବସ୍ଥିତ ବାବା କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ବାଲିଗୁଆଳି ସାମ୍ନାରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ବିଶାଳ ବାଲୁକା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ୧୦ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୬୦ ଟନ୍ ବାଲି ଲାଗିଛି । ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ ୨୨ ଫୁଟ୍ ଓଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ ୪୦ ଫୁଟ୍ ହେବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସୁଦାମ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି,"ଏହା ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ଅବସରରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା । ଏହି କଳାକୃତି ଭକ୍ତି, ଆସ୍ଥା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ । ଆଜି ଭଲି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରି ଆଲୋକରେ ଭରିଦିଅନ୍ତୁ । ମୋ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି, ସକାରାତ୍ମକତା ଓ ଭକ୍ତି ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା/ପୁରୀ
ନିମାପଡ଼ା/ପୁରୀ: ୬୦ ଟନ୍ ବାଲିରେ ମହାଦେବଙ୍କ ବିଶାଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି । ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରୀ, ହର ହର ମହାଦେବ ଧ୍ବନୀରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଗଗନ ପବନ । ଏହି ଅବସରରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସରିତା ଗୋଚ୍ଛାୟତ ଏବଂ ସୁଦାମ ପ୍ରଧାନ । ସରିତା କୋଣାର୍କରେ 10 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ମହାଦେବଙ୍କ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସୁଦାମ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ–କୋଣାର୍କ ମେରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭରେ ଅବସ୍ଥିତ ବାବା କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ବାଲିଗୁଆଳି ସାମ୍ନାରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ବିଶାଳ ବାଲୁକା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ୧୦ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୬୦ ଟନ୍ ବାଲି ଲାଗିଛି । ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ ୨୨ ଫୁଟ୍ ଓଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ ୪୦ ଫୁଟ୍ ହେବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସୁଦାମ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି,"ଏହା ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ଅବସରରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା । ଏହି କଳାକୃତି ଭକ୍ତି, ଆସ୍ଥା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ । ଆଜି ଭଲି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରି ଆଲୋକରେ ଭରିଦିଅନ୍ତୁ । ମୋ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି, ସକାରାତ୍ମକତା ଓ ଭକ୍ତି ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା/ପୁରୀ