ETV Bharat / Videos

ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାନବମୀ; କୁମାରୀ ବେଶରେ ପୂଜା ପାଇଲେ ମା' ଦୁର୍ଗା

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଆଜି ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପବିତ୍ର ମହାନବମୀ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 20, 2026 at 1:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଯାଜପୁର: ଆଜି ଜଗତଜନନୀ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପବିତ୍ର ମହାନବମୀ । ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ୟାସନଗର ସ୍ଥିତ ନହକା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କୁମାରୀ ବେଶରେ ପୂଜା ପାଇଲେ ମା' ଦୁର୍ଗା । ଆଜି ମା'ଙ୍କ ନିକଟରେ କୁମାରୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ କୁନି କୁନି କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଛି । ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ, ଆଜି କୁନି କୁନି ଝିଅଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ସମାଜ ଏବଂ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନହକା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି । 

ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କହିଛନ୍ତି,"ଏଠାରେ ମା'ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆୟୋଜନ ହୋଇଆସୁଛି । ପରିବାରର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନବମୀ ତିଥିରେ ଏଠାରେ କୁମାରୀ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପରମ୍ପରା ରହିଛି ।"

ସେହିପରି ସହରର ଛଅଟି ସ୍ଥାନରେ ମା'ଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି । ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ନହକା, ଚୋରଦା, ଧବଳ ଗିରି, ମୁଣ୍ଡମାଳ ଏବଂ କହ୍ନେଇ ପୁର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି । ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ମା'ଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଜାରି ରହିଛି । ଧୂପ, ଦୀପ ଓ ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନିରେ ପୁରା ପରିବେଶ ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇଉଠିଛି । 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପୁରୀରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ଜମୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... Watch: ମହାଷ୍ଟମୀରେ କଟକରେ ରେକର୍ଡ଼ ସଂଖ୍ୟକ ଭିଡ଼, ମଣ୍ଡପକୁ ଛୁଟୁଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

ଯାଜପୁର: ଆଜି ଜଗତଜନନୀ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପବିତ୍ର ମହାନବମୀ । ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ୟାସନଗର ସ୍ଥିତ ନହକା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କୁମାରୀ ବେଶରେ ପୂଜା ପାଇଲେ ମା' ଦୁର୍ଗା । ଆଜି ମା'ଙ୍କ ନିକଟରେ କୁମାରୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ କୁନି କୁନି କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଛି । ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ, ଆଜି କୁନି କୁନି ଝିଅଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ସମାଜ ଏବଂ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନହକା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି । 

ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କହିଛନ୍ତି,"ଏଠାରେ ମା'ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆୟୋଜନ ହୋଇଆସୁଛି । ପରିବାରର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନବମୀ ତିଥିରେ ଏଠାରେ କୁମାରୀ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପରମ୍ପରା ରହିଛି ।"

ସେହିପରି ସହରର ଛଅଟି ସ୍ଥାନରେ ମା'ଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି । ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ନହକା, ଚୋରଦା, ଧବଳ ଗିରି, ମୁଣ୍ଡମାଳ ଏବଂ କହ୍ନେଇ ପୁର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି । ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ମା'ଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଜାରି ରହିଛି । ଧୂପ, ଦୀପ ଓ ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନିରେ ପୁରା ପରିବେଶ ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇଉଠିଛି । 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପୁରୀରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ଜମୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... Watch: ମହାଷ୍ଟମୀରେ କଟକରେ ରେକର୍ଡ଼ ସଂଖ୍ୟକ ଭିଡ଼, ମଣ୍ଡପକୁ ଛୁଟୁଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

For All Latest Updates

TAGGED:

KUMARI PUJA JAJPUR
MAHA NAVAMI
ଯାଜପୁର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା
ମହାନବମୀ କୁମାରୀ ପୂଜା
DURGA PUJA JAJPUR

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Durga Puja 2026

Watch: ମହାଷ୍ଟମୀରେ କଟକରେ ରେକର୍ଡ଼ ସଂଖ୍ୟକ ଭିଡ଼, ମଣ୍ଡପକୁ ଛୁଟୁଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ

October 20, 2026 at 10:30 AM IST
devotees gathering in Attractive Chandi Medha Durga Puja Celebration Puri

ପୁରୀରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ଜମୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼

October 20, 2026 at 8:57 AM IST
Dandiya Night Celebration Jajpur Byasanagar Navratri 2026

ଦାଣ୍ଡିଆ ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମିଲେ ଶତାଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ

October 20, 2026 at 8:55 AM IST
CUTTACK DURGA PUJA 2026

ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାରେ କାହିଁକି ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ କୁସ୍ମାଣ୍ଡ ବଳି ଦିଆଯାଏ ?

October 19, 2026 at 7:09 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.