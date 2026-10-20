ETV Bharat / Videos

ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କୁଆଁରୀ ପୂଜା

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କୁଆଁରୀ ପୂଜା (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 20, 2026 at 3:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଢେଙ୍କାନାଳ: ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାନବମୀ । ଏହି ଅବସରରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଜାରି ରହିଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସହରର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଅନ୍ୟତମ ।ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ୨୦୦୩ ମସିହାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ ୨୩ ବର୍ଷ ଧରି ମା'ଙ୍କ ପୂଜା ଆୟୋଜନ ହୋଇଆସୁଛି । ଆଜି ନବମୀ ତିଥିରେ, କୁଆଁରୀ ପୂଜା ପରମ୍ପରାକୁ ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ୯ ଜଣ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ସିଂଘାର କରାଯାଇ ମଣ୍ଡପରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନବ ଦେବୀ ଭାବେ ଆବାହନ କରାଯାଇଛି ।
 

ଆଉ ଏହି ନବ ଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି । ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏହି ନବ ଦେବୀ ଭାବେ କୁଆଁରୀମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଓ ଭେଟି ପ୍ରଦାନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆଉ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ମାନସିକଧାରୀ ମାନେ ନିଜର ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି । 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାନବମୀ; କୁମାରୀ ବେଶରେ ପୂଜା ପାଇଲେ ମା' ଦୁର୍ଗା

 ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପୁରୀରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ଜମୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼


 
ଇଟିଭି ଭାରତ,ଢ଼େଙ୍କାନାଳ

ଢେଙ୍କାନାଳ: ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାନବମୀ । ଏହି ଅବସରରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଜାରି ରହିଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସହରର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଅନ୍ୟତମ ।ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ୨୦୦୩ ମସିହାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ ୨୩ ବର୍ଷ ଧରି ମା'ଙ୍କ ପୂଜା ଆୟୋଜନ ହୋଇଆସୁଛି । ଆଜି ନବମୀ ତିଥିରେ, କୁଆଁରୀ ପୂଜା ପରମ୍ପରାକୁ ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ୯ ଜଣ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ସିଂଘାର କରାଯାଇ ମଣ୍ଡପରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନବ ଦେବୀ ଭାବେ ଆବାହନ କରାଯାଇଛି ।
 

ଆଉ ଏହି ନବ ଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି । ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏହି ନବ ଦେବୀ ଭାବେ କୁଆଁରୀମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଓ ଭେଟି ପ୍ରଦାନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆଉ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ମାନସିକଧାରୀ ମାନେ ନିଜର ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି । 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାନବମୀ; କୁମାରୀ ବେଶରେ ପୂଜା ପାଇଲେ ମା' ଦୁର୍ଗା

 ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପୁରୀରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ଜମୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼


 
ଇଟିଭି ଭାରତ,ଢ଼େଙ୍କାନାଳ

For All Latest Updates

TAGGED:

MAHA NAVAMI
ଢେଙ୍କାନାଳ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା
DURGA PUJA DHENKANAL
ମହାନବମୀ କୁମାରୀ ପୂଜା
KUMARI PUJA DHENKANAL

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

DURGA PUJA JAJPUR

ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାନବମୀ; କୁମାରୀ ବେଶରେ ପୂଜା ପାଇଲେ ମା' ଦୁର୍ଗା

October 20, 2026 at 1:43 PM IST
Durga Puja 2026

Watch: ମହାଷ୍ଟମୀରେ କଟକରେ ରେକର୍ଡ଼ ସଂଖ୍ୟକ ଭିଡ଼, ମଣ୍ଡପକୁ ଛୁଟୁଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ

October 20, 2026 at 10:30 AM IST
devotees gathering in Attractive Chandi Medha Durga Puja Celebration Puri

ପୁରୀରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ଜମୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼

October 20, 2026 at 8:57 AM IST
Dandiya Night Celebration Jajpur Byasanagar Navratri 2026

ଦାଣ୍ଡିଆ ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମିଲେ ଶତାଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ

October 20, 2026 at 8:55 AM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.