ଶସ୍ୟ ଓ ଚକୋଲେଟରେ ଚାଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଇଟାଲୀ ପିଏମ୍ ମେଲୋନୀଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି - FARMER CREATES ARTWORK WITH GRAINS
Published : June 1, 2026 at 3:30 PM IST
ନର୍ମଦାପୂରମ୍ (ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ): ଶସ୍ୟ ଓ ଚକୋଲେଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରକୁ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ । ଇଟାଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନୀଙ୍କ ପୁରା ଅବିକଳ ପ୍ରତିକୃତି । ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ଚାଷୀ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଟାଲୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମେଲୋନୀଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଉପହାର ଦେଇଥିବା ଘଟଣାରୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଚାଷୀ ଜଣକ ଶସ୍ୟ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚକୋଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ।
ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ପାଲ ସୋଲଙ୍କି ଏହି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିକୃତିକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉପହାର କେବଳ କୂଟନୀତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଉଦାରତା ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛି । ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 5ଟି ଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ । ଇଟାଲୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନୀଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା ।
