ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ: ଏଠି ଯାତ୍ରୀ ନୁହେଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପାଇଁ ଅଟକିଯାଏ ଟ୍ରେନ୍ ! - ସିଙ୍ଗଡା ବା ସମୋସା ପାଇଁ ଅଟକିଲା ଟ୍ରେନ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 8, 2026 at 1:58 PM IST
MADHYA PRADESH INDORE DEMU TRAIN , ଇନ୍ଦୋର (ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ): ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବା ସମୋସା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ପାଟିକୁ ଆପେ ଆପେ ପାଣି ଆସିଯାଏ । ପିଲାଠାରୁ ବୁଢା ସଭିଏଁ ଏହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି । ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦୋକାନରେ ଆପଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚା' କପେ ସାଙ୍ଗକୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟିଏ ମିଳିଗଲେ ଦିନ ଭାରି ଭଲରେ ବିତେ । ହେଲେ କେବେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକିବା କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦେଖିଛନ୍ତି କି ? ଯଦି ନା, ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ...
ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦୋକାନ ଆସିବା କ୍ଷଣି ଟ୍ରେନର ଗତି ମନ୍ଥର ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି । ଟ୍ରେନରୁ ଜଣେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ୟୁନିଫର୍ମଧାରୀ ଅଫିସର ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଦୋକାନରୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା କିଣୁଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ତରତର ହୋଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢିବା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଏକ ହର୍ଣ୍ଣ ମାରି ପୁଣି ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲୁଛି । ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓଟି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଇନ୍ଦୋର-ମହୁ (ଡଃ ଆମ୍ବେଦକର ନଗର) ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ଟ୍ରେନର ଦୃଶ୍ୟ । ଡିଏମୟୁ ଟ୍ରେନ୍, ଷ୍ଟେସନରେ ଅଟକିବା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ କର୍ମଚାରୀ ଓହ୍ଲାଇ ସିଙ୍ଗଡ଼ା କିଣିବା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏନେଇ ଚାରିଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।
ଭାରତୀୟ ରେଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚୁ ନଥିବାରୁ ସବୁବେଳେ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୁଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଦିନେ ନୁହେଁ କି କାଳେ ନୁହେଁ ... ପ୍ରତିଦିନ ଇନ୍ଦୋର ଷ୍ଟେସନରେ ଚା' ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ ଅଟକି ରହୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ।
ଯାଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ରେଳ ବିଭାଗ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ମୁକେଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, "ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓଟିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ଏହା ଆମ ଡିଭିଜନର ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି । ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଟ୍ରେନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବିବରଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି । ସଂପୃକ୍ତ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନମୁଖୀ ଆଚରଣ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଟ୍ରେନଟି କେତେ ସମୟ ଅଟକି ରହିଥିଲା ତାର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ।"
MADHYA PRADESH INDORE DEMU TRAIN , ଇନ୍ଦୋର (ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ): ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବା ସମୋସା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ପାଟିକୁ ଆପେ ଆପେ ପାଣି ଆସିଯାଏ । ପିଲାଠାରୁ ବୁଢା ସଭିଏଁ ଏହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି । ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦୋକାନରେ ଆପଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚା' କପେ ସାଙ୍ଗକୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟିଏ ମିଳିଗଲେ ଦିନ ଭାରି ଭଲରେ ବିତେ । ହେଲେ କେବେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକିବା କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦେଖିଛନ୍ତି କି ? ଯଦି ନା, ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ...
ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦୋକାନ ଆସିବା କ୍ଷଣି ଟ୍ରେନର ଗତି ମନ୍ଥର ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି । ଟ୍ରେନରୁ ଜଣେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ୟୁନିଫର୍ମଧାରୀ ଅଫିସର ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଦୋକାନରୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା କିଣୁଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ତରତର ହୋଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢିବା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଏକ ହର୍ଣ୍ଣ ମାରି ପୁଣି ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲୁଛି । ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓଟି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଇନ୍ଦୋର-ମହୁ (ଡଃ ଆମ୍ବେଦକର ନଗର) ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ଟ୍ରେନର ଦୃଶ୍ୟ । ଡିଏମୟୁ ଟ୍ରେନ୍, ଷ୍ଟେସନରେ ଅଟକିବା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ କର୍ମଚାରୀ ଓହ୍ଲାଇ ସିଙ୍ଗଡ଼ା କିଣିବା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏନେଇ ଚାରିଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।
ଭାରତୀୟ ରେଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚୁ ନଥିବାରୁ ସବୁବେଳେ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୁଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଦିନେ ନୁହେଁ କି କାଳେ ନୁହେଁ ... ପ୍ରତିଦିନ ଇନ୍ଦୋର ଷ୍ଟେସନରେ ଚା' ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ ଅଟକି ରହୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ।
ଯାଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ରେଳ ବିଭାଗ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ମୁକେଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, "ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓଟିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ଏହା ଆମ ଡିଭିଜନର ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି । ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଟ୍ରେନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବିବରଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି । ସଂପୃକ୍ତ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନମୁଖୀ ଆଚରଣ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଟ୍ରେନଟି କେତେ ସମୟ ଅଟକି ରହିଥିଲା ତାର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ।"