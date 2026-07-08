ETV Bharat / Videos

ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ: ଏଠି ଯାତ୍ରୀ ନୁହେଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପାଇଁ ଅଟକିଯାଏ ଟ୍ରେନ୍ ! - ସିଙ୍ଗଡା ବା ସମୋସା ପାଇଁ ଅଟକିଲା ଟ୍ରେନ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ: ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଏଠି ଅଟକିଯାଏ ଟ୍ରେନ୍, ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 8, 2026 at 1:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

MADHYA PRADESH INDORE DEMU TRAIN  , ଇନ୍ଦୋର (ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ): ସିଙ୍ଗଡ଼ା  ବା ସମୋସା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ପାଟିକୁ ଆପେ ଆପେ ପାଣି ଆସିଯାଏ । ପିଲାଠାରୁ ବୁଢା ସଭିଏଁ ଏହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି । ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦୋକାନରେ ଆପଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚା' କପେ ସାଙ୍ଗକୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟିଏ ମିଳିଗଲେ ଦିନ ଭାରି ଭଲରେ ବିତେ । ହେଲେ କେବେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକିବା କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦେଖିଛନ୍ତି କି ? ଯଦି ନା, ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ...  

ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦୋକାନ ଆସିବା କ୍ଷଣି ଟ୍ରେନର ଗତି ମନ୍ଥର ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି । ଟ୍ରେନରୁ ଜଣେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ୟୁନିଫର୍ମଧାରୀ ଅଫିସର ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଦୋକାନରୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା କିଣୁଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ତରତର ହୋଇ ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଚଢିବା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଏକ ହର୍ଣ୍ଣ ମାରି ପୁଣି ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲୁଛି । ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓଟି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଇନ୍ଦୋର-ମହୁ (ଡଃ ଆମ୍ବେଦକର ନଗର) ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ଟ୍ରେନର ଦୃଶ୍ୟ । ଡିଏମୟୁ ଟ୍ରେନ୍, ଷ୍ଟେସନରେ ଅଟକିବା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ କର୍ମଚାରୀ ଓହ୍ଲାଇ ସିଙ୍ଗଡ଼ା କିଣିବା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏନେଇ ଚାରିଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।

ଭାରତୀୟ ରେଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଷ୍ଟେସନରେ  ପହଞ୍ଚୁ ନଥିବାରୁ ସବୁବେଳେ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୁଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଦିନେ ନୁହେଁ କି କାଳେ ନୁହେଁ ... ପ୍ରତିଦିନ ଇନ୍ଦୋର ଷ୍ଟେସନରେ ଚା' ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ ଅଟକି ରହୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ।  

ଯାଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ରେଳ ବିଭାଗ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ମୁକେଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, "ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓଟିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ଏହା ଆମ ଡିଭିଜନର ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି । ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଟ୍ରେନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବିବରଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି । ସଂପୃକ୍ତ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନମୁଖୀ ଆଚରଣ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଟ୍ରେନଟି କେତେ ସମୟ ଅଟକି ରହିଥିଲା ତାର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଜଗତସିଂହପୁର NH-55ରେ ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଅଭିଯୋଗ, ଠିକା ସଂସ୍ଥା ନାଁରେ FIR

ଗିରଫ ଭୟରେ ଛାନିଆ ଅଭିଯୁକ୍ତ; ଗଛରେ ଚଢି ଛପିଥିଲା, ଧରିବାକୁ ନାକେଦମ୍‌ ହେଲା ପୋଲିସ୍‌

MADHYA PRADESH INDORE DEMU TRAIN  , ଇନ୍ଦୋର (ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ): ସିଙ୍ଗଡ଼ା  ବା ସମୋସା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ପାଟିକୁ ଆପେ ଆପେ ପାଣି ଆସିଯାଏ । ପିଲାଠାରୁ ବୁଢା ସଭିଏଁ ଏହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି । ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦୋକାନରେ ଆପଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚା' କପେ ସାଙ୍ଗକୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟିଏ ମିଳିଗଲେ ଦିନ ଭାରି ଭଲରେ ବିତେ । ହେଲେ କେବେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକିବା କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦେଖିଛନ୍ତି କି ? ଯଦି ନା, ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ...  

ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦୋକାନ ଆସିବା କ୍ଷଣି ଟ୍ରେନର ଗତି ମନ୍ଥର ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି । ଟ୍ରେନରୁ ଜଣେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ୟୁନିଫର୍ମଧାରୀ ଅଫିସର ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଦୋକାନରୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା କିଣୁଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ତରତର ହୋଇ ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଚଢିବା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଏକ ହର୍ଣ୍ଣ ମାରି ପୁଣି ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲୁଛି । ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓଟି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଇନ୍ଦୋର-ମହୁ (ଡଃ ଆମ୍ବେଦକର ନଗର) ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ଟ୍ରେନର ଦୃଶ୍ୟ । ଡିଏମୟୁ ଟ୍ରେନ୍, ଷ୍ଟେସନରେ ଅଟକିବା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ କର୍ମଚାରୀ ଓହ୍ଲାଇ ସିଙ୍ଗଡ଼ା କିଣିବା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏନେଇ ଚାରିଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।

ଭାରତୀୟ ରେଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଷ୍ଟେସନରେ  ପହଞ୍ଚୁ ନଥିବାରୁ ସବୁବେଳେ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୁଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଦିନେ ନୁହେଁ କି କାଳେ ନୁହେଁ ... ପ୍ରତିଦିନ ଇନ୍ଦୋର ଷ୍ଟେସନରେ ଚା' ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ ଅଟକି ରହୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ।  

ଯାଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ରେଳ ବିଭାଗ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ମୁକେଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, "ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓଟିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ଏହା ଆମ ଡିଭିଜନର ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି । ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଟ୍ରେନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବିବରଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି । ସଂପୃକ୍ତ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନମୁଖୀ ଆଚରଣ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଟ୍ରେନଟି କେତେ ସମୟ ଅଟକି ରହିଥିଲା ତାର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଜଗତସିଂହପୁର NH-55ରେ ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଅଭିଯୋଗ, ଠିକା ସଂସ୍ଥା ନାଁରେ FIR

ଗିରଫ ଭୟରେ ଛାନିଆ ଅଭିଯୁକ୍ତ; ଗଛରେ ଚଢି ଛପିଥିଲା, ଧରିବାକୁ ନାକେଦମ୍‌ ହେଲା ପୋଲିସ୍‌

For All Latest Updates

TAGGED:

LOCO PILOT STAFF BUYS SAMOSA
DEMU TRAIN LOCO PILOT STAFF
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଡିଏମୟୁ ଟ୍ରେନ
ସିଙ୍ଗଡା ବା ସମୋସା ପାଇଁ ଅଟକିଲା ଟ୍ରେନ
MADHYA PRADESH INDORE DEMU TRAIN

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

With presence in all the 30 districts of the state, ETV Bharat Odisha is responsible for bringing out some of the best stories from the state. Its coverage is not limited to the happenings, spots and festivities of the state but also brings out stories that are unique and exclusive....view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Jagatsinghpur administration lodged FIR against officials associated with NH55 project alleged poor quality construction work

ଜଗତସିଂହପୁର NH-55ରେ ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଅଭିଯୋଗ, ଠିକା ସଂସ୍ଥା ନାଁରେ FIR

July 7, 2026 at 7:52 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଓମସା ଚିକିତ୍ସକ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଓମସା ଚିକିତ୍ସକ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି

July 3, 2026 at 11:20 PM IST
Jagannath debasana australia

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା; ବିଦେଶ ମାଟିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ

June 30, 2026 at 11:30 PM IST
ceremonial-bathing-rituals Hati Besha Gajanana Besha

ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ଚରଣ ଯୁଗଳରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଗଜାନନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ

June 29, 2026 at 10:10 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.