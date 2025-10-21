ମା' ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଯାଜପୁର, ଶେଷ ହେଲା କଳସ ବିସର୍ଜନ - JAJPUR MAA SHYAMA KALI PUJA
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 21, 2025 at 2:29 PM IST
ଯାଜପୁର: ମା' ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଯାଜପୁର ମାଟି । ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ବନୀରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଗଗନ ପବନ । ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ରାତିରେ ଯାଜପୁର ଟାଉନ ପୌର ପାଳିକାରରେ 44ଟି ଏବଂ ବ୍ୟାସନଗରରେ 18ଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା'ଙ୍କ ପୂଜା ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମା'ଙ୍କ କଳସ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଛି । ଗତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ର ପ୍ରାୟ 10:30 ମିନିଟରେ ମା'ଙ୍କ କଳସ ବୁଡିବା ପରେ ପୁରା ରାତିତମାମ୍ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଥିଲା l ଆଜି ଠିକ୍ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ମା'ଙ୍କ ପୂଜା ଶେଷ ହେବ ପରେ ମା'ଙ୍କ କଳସ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ମା'ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ।
ପୂଜକ ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମା' ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ବହୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଗତକାଲି ରାତିରୁ ମା'ଙ୍କ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ଆଜି ସକାଳୁ ମା' ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କ କଳସ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଛି । ଆଜି ଠାରୁ ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ମେଳା l ଏହି ସମୟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି l ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖ ଦିନ ମା' ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କ ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ । "
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର
ଯାଜପୁର: ମା' ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଯାଜପୁର ମାଟି । ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ବନୀରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଗଗନ ପବନ । ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ରାତିରେ ଯାଜପୁର ଟାଉନ ପୌର ପାଳିକାରରେ 44ଟି ଏବଂ ବ୍ୟାସନଗରରେ 18ଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା'ଙ୍କ ପୂଜା ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମା'ଙ୍କ କଳସ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଛି । ଗତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ର ପ୍ରାୟ 10:30 ମିନିଟରେ ମା'ଙ୍କ କଳସ ବୁଡିବା ପରେ ପୁରା ରାତିତମାମ୍ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଥିଲା l ଆଜି ଠିକ୍ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ମା'ଙ୍କ ପୂଜା ଶେଷ ହେବ ପରେ ମା'ଙ୍କ କଳସ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ମା'ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ।
ପୂଜକ ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମା' ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ବହୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଗତକାଲି ରାତିରୁ ମା'ଙ୍କ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ଆଜି ସକାଳୁ ମା' ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କ କଳସ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଛି । ଆଜି ଠାରୁ ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ମେଳା l ଏହି ସମୟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି l ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖ ଦିନ ମା' ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କ ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ । "
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର