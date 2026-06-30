ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା; ବିଦେଶ ମାଟିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ - DEBASNANA PURNIMA
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 30, 2026 at 11:30 PM IST
ସିଡନୀ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗତକାଲି ଥିଲା ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ । ସିଡନୀ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରଳ ଗଜାନନ ବେଶ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅପାର ଉତ୍ସାହ ଓ ଭକ୍ତିଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ରାଜା ପୁରୋହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦାଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଡନୀ ଠାରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଲଟିଛି । ଏହି ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଏକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ପାରମ୍ପରିକ ପହଣ୍ଡି ନୀତି ସହ ଦେବସ୍ନାନ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ମନ୍ଦିରର ପୁରୋହିତମାନେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ ।
ବିଶେଷ କରି ସିଡନୀ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଏହି ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ବିଦେଶ ମାଟିରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରାକୁ ଅବିକଳ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖି ଭକ୍ତମାନେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ।
ଅନେକ ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଯେପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ଓ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅନୁଭୂତି ମିଳେ, ସେହିପରି ଭାବରେ ସିଡନୀର ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ ମିଳୁଛି । ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଉତ୍ସବ କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଆୟୋଜନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଏକ ସଫଳ ପ୍ରୟାସ ।
ଏପଟେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଏହି ପ୍ରଥମ ଆୟୋଜନ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଅନୁଭୂତି ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ପରିଚିତ ହେବ ବୋଲି ଭକ୍ତମାନେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ସିଡନୀ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗତକାଲି ଥିଲା ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ । ସିଡନୀ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରଳ ଗଜାନନ ବେଶ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅପାର ଉତ୍ସାହ ଓ ଭକ୍ତିଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ରାଜା ପୁରୋହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦାଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଡନୀ ଠାରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଲଟିଛି । ଏହି ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଏକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ପାରମ୍ପରିକ ପହଣ୍ଡି ନୀତି ସହ ଦେବସ୍ନାନ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ମନ୍ଦିରର ପୁରୋହିତମାନେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ ।
ବିଶେଷ କରି ସିଡନୀ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଏହି ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ବିଦେଶ ମାଟିରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରାକୁ ଅବିକଳ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖି ଭକ୍ତମାନେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ।
ଅନେକ ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଯେପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ଓ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅନୁଭୂତି ମିଳେ, ସେହିପରି ଭାବରେ ସିଡନୀର ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ ମିଳୁଛି । ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଉତ୍ସବ କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଆୟୋଜନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଏକ ସଫଳ ପ୍ରୟାସ ।
ଏପଟେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଏହି ପ୍ରଥମ ଆୟୋଜନ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଅନୁଭୂତି ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ପରିଚିତ ହେବ ବୋଲି ଭକ୍ତମାନେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।