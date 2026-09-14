ସ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଆନିମେସନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 14, 2026 at 8:09 PM IST
ଯାଜପୁର: ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ନାଥସାହିର ବାଲୁକା କଳାକାର ରାକେଶ l ଆଜି ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ପୂଜା l ଏହି ପୂଜା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରାଞ୍ଚଳ ଉତ୍ସବ ମୁଖରେ l ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ l ଏହି ପରିପକ୍ଷରେ ପ୍ରତେକ ବର୍ଷ ପରି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାଥସହିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲୁକା କଳାକାର ରାକେଶ କୁମାର ପାତ୍ର ବାଲିରେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ନିର୍ମାଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି l ରାକେଶଙ୍କ ଏହି କଳା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି l
ଏପଟେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ପୂଜା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି । ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଧାଡ଼ିରେ ବସି ପୂଜା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ମନ୍ତ୍ରପାଠ କରିବା ସହ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି । ନିଜେ ଆଣିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସହ ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପିଲାମାନେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର
ଯାଜପୁର: ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ନାଥସାହିର ବାଲୁକା କଳାକାର ରାକେଶ l ଆଜି ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ପୂଜା l ଏହି ପୂଜା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରାଞ୍ଚଳ ଉତ୍ସବ ମୁଖରେ l ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ l ଏହି ପରିପକ୍ଷରେ ପ୍ରତେକ ବର୍ଷ ପରି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାଥସହିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲୁକା କଳାକାର ରାକେଶ କୁମାର ପାତ୍ର ବାଲିରେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ନିର୍ମାଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି l ରାକେଶଙ୍କ ଏହି କଳା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି l
ଏପଟେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ପୂଜା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି । ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଧାଡ଼ିରେ ବସି ପୂଜା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ମନ୍ତ୍ରପାଠ କରିବା ସହ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି । ନିଜେ ଆଣିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସହ ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପିଲାମାନେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର