ETV Bharat / Videos

ସ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଆନିମେସନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ସ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଆନିମେସନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 14, 2026 at 8:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଯାଜପୁର: ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ନାଥସାହିର ବାଲୁକା କଳାକାର ରାକେଶ l ଆଜି ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ପୂଜା l ଏହି ପୂଜା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରାଞ୍ଚଳ ଉତ୍ସବ ମୁଖରେ l ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ l ଏହି ପରିପକ୍ଷରେ ପ୍ରତେକ ବର୍ଷ ପରି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାଥସହିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲୁକା କଳାକାର ରାକେଶ କୁମାର ପାତ୍ର ବାଲିରେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ନିର୍ମାଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି l ରାକେଶଙ୍କ ଏହି କଳା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି l 

ଏପଟେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ପୂଜା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି । ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଧାଡ଼ିରେ ବସି ପୂଜା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ମନ୍ତ୍ରପାଠ କରିବା ସହ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି । ନିଜେ ଆଣିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସହ ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପିଲାମାନେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର 

ଯାଜପୁର: ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ନାଥସାହିର ବାଲୁକା କଳାକାର ରାକେଶ l ଆଜି ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ପୂଜା l ଏହି ପୂଜା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରାଞ୍ଚଳ ଉତ୍ସବ ମୁଖରେ l ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ l ଏହି ପରିପକ୍ଷରେ ପ୍ରତେକ ବର୍ଷ ପରି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାଥସହିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲୁକା କଳାକାର ରାକେଶ କୁମାର ପାତ୍ର ବାଲିରେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ନିର୍ମାଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି l ରାକେଶଙ୍କ ଏହି କଳା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି l 

ଏପଟେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ପୂଜା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି । ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଧାଡ଼ିରେ ବସି ପୂଜା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ମନ୍ତ୍ରପାଠ କରିବା ସହ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି । ନିଜେ ଆଣିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସହ ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପିଲାମାନେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର 

For All Latest Updates

TAGGED:

SAND ANIMATION
JAJPUR RAKESH KUMAR PATRA
SAND ARTIST RAKESH KUMAR PATRA
LORD GANESHA SAND ART
LORD GANESHA SAND ANIMATION

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Elephants Arrive At Mysuru

WATCH: ଦଶରା ଉତ୍ସବ; ମହୀଶୂର ପ୍ୟାଲେସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ୩ ହାତୀ

September 14, 2026 at 5:09 PM IST
Sand Animation To Welcome BRICS Leaders

ବାଲୁକା ଆନିମେସନରେ 'ଅତିଥି ଦେବୋ ଭବଃ' ବାର୍ତ୍ତା, ବ୍ରିକ୍ସ ନେତାଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କଲେ ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ

September 11, 2026 at 2:21 PM IST
siddha_vinayak_temple_in_panchama

ଗଣେଶ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚମାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଦଶଶମ୍ଭୁର ମହାମିଳନ

September 10, 2026 at 6:30 PM IST
RARE SIBERIAN GODWIT

Watch: ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଦେଶୀ ବିହଙ୍ଗ, ସାଇବେରିଆନ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କିଚିରି ମିଚିରି କରୁଛି ଆନମନା

September 10, 2026 at 3:50 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.