ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରରୁ ଧ୍ୱଜାରୋହଣ ସମାରୋହ ଲାଇଭ୍

Published : November 25, 2025 at 10:50 AM IST

Updated : November 25, 2025 at 12:56 PM IST

ଅଯୋଧ୍ୟା: ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଅପେକ୍ଷାର ଘଟିଲା ଅନ୍ତ । କୋଟି କୋଟି ହିନ୍ଦୁ ଲୋକଙ୍କ ପୂରଣ ହେଲା ସ୍ବପ୍ନ । ଆଜି ମର୍ଯ୍ୟଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଉଡ଼ିଛି ବିଶାଳ ଧ୍ବଜା । ଏହି ଧ୍ୱଜାରୋହଣ ସମାରୋହ ପାଇଁ କେବଳ ଅଯୋଧ୍ୟା ନୁହେଁ ବରଂ ଉତ୍ସବମୁଖର ସାରା ଦେଶ ।ଏହି ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଭବ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମେତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟପାଳ ଆନନ୍ଦୀବେନ ପଟେଲ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (ଆରଏସଏସ) ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନିଜ ହାତରେ ଏହି ଧ୍ବଜାକୁ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଲାଲଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଶିଖରରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ।  

 

ବିଶେଷ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ସମକୋଣ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପତାକା, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ୧୦ ଫୁଟ ଏବଂ ଲମ୍ବ ୨୨ ଫୁଟ, ଗୁଜୁରାଟର ଅହମଦାବାଦର ଜଣେ ପାରାଚୁଟ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ଓଜନ ଦୁଇରୁ ତିନି କିଲୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ୧୬୧ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ମନ୍ଦିର ଶିଖର ଏବଂ ୪୨ ଫୁଟ ପତାକା ସ୍ତମ୍ଭ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ତେଜ ଏବଂ ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ରହିଛି, 'ଓମ୍' ଲେଖାଯାଇଛି ।ଯାହା ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଏକତା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ନିରନ୍ତରତାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବ।

 

