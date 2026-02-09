ଟଳିଲା ବଡ ଅଘଟଣ; ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ ସମୟରେ ପାଞ୍ଚଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଲାଇଫଗାର୍ଡ୍ - LIFEGUARDS SAVE TOURISTS
Published : February 9, 2026 at 6:20 PM IST
ପୁରୀ: ପୁଣି ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଅଘଟଣ । ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ପାଞ୍ଚଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ସ୍ଵର୍ଗଦ୍ଵାର ନିକଟ ଚୈତନ୍ୟ ଛକ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ସେକ୍ଟର ୧୦ରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଘଟଣ । ତେବେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ୫ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଦେବ ଦୂତ ସାଜି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଲାଇଫଗାର୍ଡ୍ । ଆଜି ସକାଳେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ସେକ୍ଟର ୧୦ ଛତିଶଗଡ଼ର ସ୍ବାତି କାନୋଜି, ଭାବନା କାନୋଜି, ଶିଖା କାନୋଜି, ଖଗେଶ୍ବର କାନୋଜି ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କ୍ରିଷ୍ଣା କାନୋଜି ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ।
ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତି ଥିବା ଚାରିଜଣ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ତୁରନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇଥିଲେ । ଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇ ପାରିଛି । ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କ ଅସାବଧାନତା ଏବଂ ଲାଇଫଗାର୍ଡଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନନେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିବାରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଘଟୁଛି । ଏଣୁ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଦ୍ୟପାନ ନକରିବା ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତି ଲାଇଫ ଗାର୍ଡଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ସ୍ନାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ।
ଏନେଇ ପୁରୀ ସ୍ଵର୍ଗଦ୍ଵାର ଅଗ୍ନିଶମ ଆଉଟ୍ ପୋଷ୍ଟର ଅଧିକାରୀ ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ସକାଳ ୮ ଟା ୩୦ ରେ ୫ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଚୈତନ୍ୟ ଛକ ନିକଟ ବେଳାଭୂମିରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ । ତେବେ ହଠାତ୍ ୫ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ିରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉପସ୍ଥିତ ଲାଇଫଗାର୍ଡ୍ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇ ୫ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଲାଇଫଗାର୍ଡଙ୍କ କଥା ନମାନି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି । ବଡ ଲହଡ଼ି ମାଡ଼ରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଭାସି ଯାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଲାଇଫଗାର୍ଡଙ୍କ କଥା ନ ମାନି ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ । ତେବେ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡଙ୍କ ଯୋଗୁ ଆଜି ୫ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇ ପାରିଛି ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ୮୦ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସମୁଦ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେଣି-
ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜାନୁଆରୀରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୮୦ ରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଗତ ଜାନୁଆରୀ ୩୧ ତାରିଖରେ ପିଙ୍କ୍ ହାଉସ ବେଳାଭୂମିରେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ବେଳେ ବୁଡି ଯାଇ ଦୁଇ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡି ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ନେବା ପାଇଁ ବେଳାଭୂମିରେ ଗୋଟିଏ ବି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବେଳାଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି । ଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଆଯାଇପାରୁନାହିଁ । ଏହା ଫଳରେ ସଠିକ୍ ସମୟ ରେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ନ ପାଇ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ