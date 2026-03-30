ETV Bharat / Videos

ସଂସଦରେ ନକ୍ସଲବାଦ ଚର୍ଚ୍ଚା: ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜଳ-ଜଙ୍ଗଲ-ଜମି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରାଯାଉ, ଦାବି ଉଠାଇଲେ କୋରାପୁଟ ସାଂସଦ - SAPTAGIRI ULAKA ON NAXALISM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ସଂସଦରେ ନକ୍ସଲବାଦ ଚର୍ଚ୍ଚା (Sansad TV)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 30, 2026 at 7:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂସଦରେ ମାଓ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରହିଛି । ନକ୍ସଲ ମୂଳତ୍ପାଟନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଡଲାଇନ ଦେଇଥିଲେ । ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ସଂସଦରେ ଦିନ ତମାମ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନକ୍ସଲ ବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଜୋରଦାର ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ଶାସକ ଦଳ । ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ତଥା କୋରାପୁଟ ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଉଲ୍ଲାକା ଶାସକ ଦଳକୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ୟୁପିଏ ସରକାର ଅପରେସନ ଗ୍ରୀନ ହଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ମାଓ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କମାଣ୍ଡୋ ବାଟାଲିୟନ ଫର୍‌ ରିଜୋଲ୍ୟୁଟ୍‌ ଆକ୍ସନ(କୋବ୍ରା) ତିଆରି କରିଥିଲେ । ନକ୍ସଲବାଦ ଯୋଗୁଁ ଛତିଶଗଡରେ କଂଗ୍ରେସ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ବଙ୍କୁ ହରାଇଛି । ୟୁପିଏ ସରକାର କଲ୍ୟାଣ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଥିଲା । ୟୁପିଏ ସରକାର ବିଶ୍ବାସ କରୁଥିଲା କେବଳ ଗୁଳି ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ । ମାଓବାଦୀ ନାଁରେ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡିଛି । ସେମାନଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିକାର ଛଡାଇ ନିଆଯାଇଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ସାଂସଦ । ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମୂଳ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ୍‌ ଆଗକୁ ଆହୁରି ସୃଷ୍ଟି ହେବେ । ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ସେପଟେ ନକ୍ସଲବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲୋକସଭାରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ । 

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂସଦରେ ମାଓ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରହିଛି । ନକ୍ସଲ ମୂଳତ୍ପାଟନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଡଲାଇନ ଦେଇଥିଲେ । ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ସଂସଦରେ ଦିନ ତମାମ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନକ୍ସଲ ବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଜୋରଦାର ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ଶାସକ ଦଳ । ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ତଥା କୋରାପୁଟ ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଉଲ୍ଲାକା ଶାସକ ଦଳକୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ୟୁପିଏ ସରକାର ଅପରେସନ ଗ୍ରୀନ ହଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ମାଓ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କମାଣ୍ଡୋ ବାଟାଲିୟନ ଫର୍‌ ରିଜୋଲ୍ୟୁଟ୍‌ ଆକ୍ସନ(କୋବ୍ରା) ତିଆରି କରିଥିଲେ । ନକ୍ସଲବାଦ ଯୋଗୁଁ ଛତିଶଗଡରେ କଂଗ୍ରେସ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ବଙ୍କୁ ହରାଇଛି । ୟୁପିଏ ସରକାର କଲ୍ୟାଣ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଥିଲା । ୟୁପିଏ ସରକାର ବିଶ୍ବାସ କରୁଥିଲା କେବଳ ଗୁଳି ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ । ମାଓବାଦୀ ନାଁରେ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡିଛି । ସେମାନଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିକାର ଛଡାଇ ନିଆଯାଇଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ସାଂସଦ । ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମୂଳ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ୍‌ ଆଗକୁ ଆହୁରି ସୃଷ୍ଟି ହେବେ । ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ସେପଟେ ନକ୍ସଲବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲୋକସଭାରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ । 

For All Latest Updates

TAGGED:

LOK SABHA
KORAPUT MP SAPTAGIRI ULAKA
NAXAL FREE INDIA
ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଉଲ୍ଲାକା
SAPTAGIRI ULAKA ON NAXALISM

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

...view details

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.