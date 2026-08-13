ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଆଲୋକରେ ଝଲସିଲା କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର - HAR GHAR TRIRANGA
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 13, 2026 at 9:02 PM IST
Konark Sun Temple in tricolor, ନିମାପଡ଼ା(ପୁରୀ): ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଆଲୋକରେ ଝଲସିଲା କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର । ଆଗାମୀ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଜାତି, ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖି ଦେଶଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ‘ହର୍ ଘର୍ ତିରଙ୍ଗା’ ଅଭିଯାନ ଚାଲୁ ରହିଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଅଗଷ୍ଟ ୯ରୁ ୧୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (ASI) ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାର ୪ଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର, ମୁକ୍ତେଶ୍ଵର ମନ୍ଦିର ଓ ଭାସ୍କରେଶ୍ଵର ମନ୍ଦିରରେ ‘ହର୍ ଘର୍ ତିରଙ୍ଗା’ ପର୍ବ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି । ଏନେଇ ଆଜି କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିରକୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ତିନି ରଙ୍ଗୀନ୍ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ କରାଯାଇଛି ।
ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତା ୧୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ ରାତି ୧୧ଟା ଯାଏ ମନ୍ଦିର ଏହିପରି ଆଲୋକିତ ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ASI ଅଧିକାରୀ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ ବେହେରା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ଦେଶ ବିଦେଶର ଶତାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନ୍ଦିରର ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଆଲୋକର ଅପୂର୍ବ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ‘ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ' ଓ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ ସ୍ଲୋଗାନ୍ ଦେବା ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ଏବଂ ସେଲ୍ଫି ନେଉଥିବା ଦେଖୁବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା: ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶାଳ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଶପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା ‘ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗଞ୍ଜାମ’ ଅଭିଯାନ, ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ବିତରଣ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା
Konark Sun Temple in tricolor, ନିମାପଡ଼ା(ପୁରୀ): ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଆଲୋକରେ ଝଲସିଲା କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର । ଆଗାମୀ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଜାତି, ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖି ଦେଶଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ‘ହର୍ ଘର୍ ତିରଙ୍ଗା’ ଅଭିଯାନ ଚାଲୁ ରହିଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଅଗଷ୍ଟ ୯ରୁ ୧୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (ASI) ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାର ୪ଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର, ମୁକ୍ତେଶ୍ଵର ମନ୍ଦିର ଓ ଭାସ୍କରେଶ୍ଵର ମନ୍ଦିରରେ ‘ହର୍ ଘର୍ ତିରଙ୍ଗା’ ପର୍ବ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି । ଏନେଇ ଆଜି କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିରକୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ତିନି ରଙ୍ଗୀନ୍ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ କରାଯାଇଛି ।
ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତା ୧୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ ରାତି ୧୧ଟା ଯାଏ ମନ୍ଦିର ଏହିପରି ଆଲୋକିତ ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ASI ଅଧିକାରୀ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ ବେହେରା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ଦେଶ ବିଦେଶର ଶତାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନ୍ଦିରର ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଆଲୋକର ଅପୂର୍ବ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ‘ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ' ଓ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ ସ୍ଲୋଗାନ୍ ଦେବା ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ଏବଂ ସେଲ୍ଫି ନେଉଥିବା ଦେଖୁବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା: ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶାଳ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଶପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା ‘ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗଞ୍ଜାମ’ ଅଭିଯାନ, ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ବିତରଣ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା