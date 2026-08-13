ETV Bharat / Videos

ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଆଲୋକରେ ଝଲସିଲା କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର - HAR GHAR TRIRANGA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଆଲୋକରେ ଝଲସିଲା କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର (ETV BHARAT ODISHA)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 13, 2026 at 9:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Konark Sun Temple in tricolor, ନିମାପଡ଼ା(ପୁରୀ): ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଆଲୋକରେ ଝଲସିଲା କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର । ଆଗାମୀ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଜାତି, ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖି ଦେଶଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ‘ହର୍‌ ଘର୍ ତିରଙ୍ଗା’ ଅଭିଯାନ ଚାଲୁ ରହିଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଅଗଷ୍ଟ ୯ରୁ ୧୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (ASI) ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାର ୪ଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର, ମୁକ୍ତେଶ୍ଵର ମନ୍ଦିର ଓ ଭାସ୍କରେଶ୍ଵର ମନ୍ଦିରରେ ‘ହର୍ ଘର୍ ତିରଙ୍ଗା’ ପର୍ବ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି । ଏନେଇ ଆଜି କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିରକୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ତିନି ରଙ୍ଗୀନ୍ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ କରାଯାଇଛି ।


ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତା ୧୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ ରାତି ୧୧ଟା ଯାଏ ମନ୍ଦିର ଏହିପରି ଆଲୋକିତ ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ASI ଅଧିକାରୀ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ ବେହେରା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ଦେଶ ବିଦେଶର ଶତାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନ୍ଦିରର ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଆଲୋକର ଅପୂର୍ବ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ‘ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ' ଓ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ ସ୍ଲୋଗାନ୍ ଦେବା ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ଏବଂ ସେଲ୍‌ଫି ନେଉଥିବା ଦେଖୁବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା: ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶାଳ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଶପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା ‘ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗଞ୍ଜାମ’ ଅଭିଯାନ, ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ବିତରଣ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା

Konark Sun Temple in tricolor, ନିମାପଡ଼ା(ପୁରୀ): ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଆଲୋକରେ ଝଲସିଲା କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର । ଆଗାମୀ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଜାତି, ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖି ଦେଶଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ‘ହର୍‌ ଘର୍ ତିରଙ୍ଗା’ ଅଭିଯାନ ଚାଲୁ ରହିଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଅଗଷ୍ଟ ୯ରୁ ୧୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (ASI) ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାର ୪ଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର, ମୁକ୍ତେଶ୍ଵର ମନ୍ଦିର ଓ ଭାସ୍କରେଶ୍ଵର ମନ୍ଦିରରେ ‘ହର୍ ଘର୍ ତିରଙ୍ଗା’ ପର୍ବ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି । ଏନେଇ ଆଜି କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିରକୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ତିନି ରଙ୍ଗୀନ୍ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ କରାଯାଇଛି ।


ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତା ୧୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ ରାତି ୧୧ଟା ଯାଏ ମନ୍ଦିର ଏହିପରି ଆଲୋକିତ ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ASI ଅଧିକାରୀ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ ବେହେରା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ଦେଶ ବିଦେଶର ଶତାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନ୍ଦିରର ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଆଲୋକର ଅପୂର୍ବ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ‘ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ' ଓ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ ସ୍ଲୋଗାନ୍ ଦେବା ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ଏବଂ ସେଲ୍‌ଫି ନେଉଥିବା ଦେଖୁବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା: ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶାଳ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଶପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା ‘ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗଞ୍ଜାମ’ ଅଭିଯାନ, ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ବିତରଣ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା

For All Latest Updates

TAGGED:

ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଆଲୋକରେ କୋଣାର୍କ
KONARK SUN TEMPLE IN TRICOLOR
HAR GHAR TRIRANGA CAMPAIGN ODISHA
HAR GHAR TRIRANGA
KONARK SUN TEMPLE IN TRICOLOR

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Tricolour procession in Berhampur: Huge Tricolour procession from Mahatma Gandhi Stadium to Khallikote University

ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା: ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶାଳ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା

August 13, 2026 at 8:40 PM IST
CHITALAGI AMAVASYA

ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା; ଭଲ ଫସଲ ଆଶାରେ ଗେଣ୍ଡାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲାଗି ହେଲା ଚିତଉ ପିଠା

August 12, 2026 at 4:53 PM IST
'Aam Ganjam Swachh Ganjam' campaign gives message of patriotism to cleanliness, District Collector distributes tricolor at every door

ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଶପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା ‘ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗଞ୍ଜାମ’ ଅଭିଯାନ, ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ବିତରଣ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ

August 11, 2026 at 9:10 PM IST
humanity shown

ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଦେଖାଇଲେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ ସାଧାରଣଜନତା

August 11, 2026 at 6:01 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.