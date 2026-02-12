ଭାରତ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ; କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଶୂନଶାନ - BHARAT BANDH
Published : February 12, 2026 at 4:47 PM IST
କୋଣାର୍କ: ଭାରତ ବନ୍ଦ ପାଳନର ପ୍ରଭାବ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ ଜମୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ଶୂନଶାନ । କୋଣାର୍କ ବଜାରର ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦୂରରୁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି । କୋଣାର୍କ ବଜାରର ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେବାରୁ କୋଣାର୍ରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ନିମାପଡା,ପିପିଲି, ଗୋପ ପ୍ରଭୁତି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ, ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମିକ ବିରୋଧୀ ନୀତିକୁ ନେଇ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା
