ETV Bharat / Videos

ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାଜି ମାରିଲା ABVP; ସଭାପତି ଭାବେ କୀର୍ତ୍ତିବନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ବରେ ନିର୍ବାଚିତ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଭଞ୍ଜ ବିହାରର ନୂଆ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ସଭାପତି ହେଲେ କିର୍ତ୍ତିବନ୍ତ ରଣା (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 11, 2026 at 3:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଭଞ୍ଜ ବିହାରର ନୂଆ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ସଭାପତି ହେଲେ କୀର୍ତ୍ତିବନ୍ତ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ସଭାପତି ପଦ ସମେତ ନାଟ୍ୟ ସଂସଦ ସମ୍ପାଦକ ପଦବୀରେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ବୀ ଭାବେ ବିଜୟ ହୋଇଛି ଏବିଭିପି । ଗତ ଆଠ ବର୍ଷ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ କ୍ୟାମ୍ପାସ୍ ଗୁଡିକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡିଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ସଭାପତି ଏବଂ ନାଟ୍ୟ ସଂସଦର ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ସହ ସମ୍ପାଦକ ପଦବୀ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିବାରୁ  ସେମାନଙ୍କୁ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । 

ଛାତ୍ର ସଂସଦର ସଭାପତି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏମ୍.ବି.ଏ ବିଭାଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର କିର୍ତ୍ତିବନ୍ତ ରଣା ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ୱାଦିକତା ଓ ଗଣଯୋଗାଯୋଗ ବିଭାଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ପୂଜା ପାତ୍ର ନାଟ୍ୟ ସଂସଦର ସମ୍ପାଦକ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ନାଟ୍ୟ ସଂସଦର ସହ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଶ୍ରୟାସଂ ଶେଖର ସିଂ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏବିଭିପି ସମର୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ।  

ଏହି ଅବସରରେ କୀର୍ତ୍ତିବନ୍ତ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ବିଜୟ କେବଳ ମୋର ନୁହେଁ, ଏହା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିଜୟ ଅଟେ । କେବଳ ଏଠାରେ ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏବିଭିପି ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ହେବ ।" 
 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ; ବାହାରିଲା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା, ମୈଦାନରେ 6649 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଏକଲବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ପାହାଡ଼; ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ 10 କିମି ଚାଲିଲେ 500 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର
 

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଭଞ୍ଜ ବିହାରର ନୂଆ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ସଭାପତି ହେଲେ କୀର୍ତ୍ତିବନ୍ତ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ସଭାପତି ପଦ ସମେତ ନାଟ୍ୟ ସଂସଦ ସମ୍ପାଦକ ପଦବୀରେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ବୀ ଭାବେ ବିଜୟ ହୋଇଛି ଏବିଭିପି । ଗତ ଆଠ ବର୍ଷ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ କ୍ୟାମ୍ପାସ୍ ଗୁଡିକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡିଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ସଭାପତି ଏବଂ ନାଟ୍ୟ ସଂସଦର ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ସହ ସମ୍ପାଦକ ପଦବୀ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିବାରୁ  ସେମାନଙ୍କୁ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । 

ଛାତ୍ର ସଂସଦର ସଭାପତି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏମ୍.ବି.ଏ ବିଭାଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର କିର୍ତ୍ତିବନ୍ତ ରଣା ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ୱାଦିକତା ଓ ଗଣଯୋଗାଯୋଗ ବିଭାଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ପୂଜା ପାତ୍ର ନାଟ୍ୟ ସଂସଦର ସମ୍ପାଦକ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ନାଟ୍ୟ ସଂସଦର ସହ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଶ୍ରୟାସଂ ଶେଖର ସିଂ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏବିଭିପି ସମର୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ।  

ଏହି ଅବସରରେ କୀର୍ତ୍ତିବନ୍ତ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ବିଜୟ କେବଳ ମୋର ନୁହେଁ, ଏହା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିଜୟ ଅଟେ । କେବଳ ଏଠାରେ ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏବିଭିପି ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ହେବ ।" 
 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ; ବାହାରିଲା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା, ମୈଦାନରେ 6649 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଏକଲବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ପାହାଡ଼; ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ 10 କିମି ଚାଲିଲେ 500 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର
 

For All Latest Updates

TAGGED:

KIRTIBANTA RANA
ODISHA STUDENTS UNION ELECTION 2026
ଭଞ୍ଜ ବିହାର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ସଭାପତି
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ
BERHAMPUR UNIVERSITY PRESIDENT

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Goddess Samalei in 'Dhabalamukhi Besha' on Mahalaya: devotees gather for darshan.

ମହାଳୟାରେ ମା' ସମଲେଇଙ୍କ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ: ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼

October 10, 2026 at 5:09 PM IST
Massive cleanliness drive in Sambalpur: Over a lakh people joined former Union Minister Dharmendra Pradhan.

ସମ୍ବଲପୁରରେ ବ୍ୟାପକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ: ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହେଲେ ଲକ୍ଷେରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନସାଧାରଣ

October 10, 2026 at 4:08 PM IST
BJD jana samparka padayatra in Rengali Assembly Constituency Sambalpur

ରେଙ୍ଗାଲିରେ ବିଜେଡିର ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା

October 10, 2026 at 8:18 AM IST
Major success for Forest Department in Gajapati: Two leopard skins seized, 6 arrested.

ଗଜପତିରେ ବନ ବିଭାଗକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା: ଦୁଇଟି କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଚମଡ଼ା ଜବତ, ୬ ଗିରଫ୍

October 9, 2026 at 7:53 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.