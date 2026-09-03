ଚିକିଟି ଗଡ ରତନେଇ ମନ୍ଦିରରୁ ୧୨ ଫୁଟର ଅହିରାଜ ସାପ ଉଦ୍ଧାର
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 3, 2026 at 3:07 PM IST
King Cobra Rescue ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗଞ୍ଜାମ ଚିକିଟି ବ୍ଲକ ରତନେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ୧୨ ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଅହିରାଜ ସାପ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ସମୟରେ ପୂଜାରୀ ଅହିରାଜ ସାପକୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ସାପକୁ ଦେଖି ପୂଜରୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହ ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚିକିଟି ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଚିକିଟି ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ସଦସ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଦୀର୍ଘ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ପରେ ସାପଟିକୁ କାବୁ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ । ସାପଟି ୧୨ ଫୁଟର ଲମ୍ବର ବିରାଟ କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା ବା ଅହିରାଜ ପ୍ରଜାତିର ବିଷାକ୍ତ ସାପ ବୋଲି ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ସଦସ୍ୟ କହିଥିଲେ । ପରେ ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ସଦସ୍ୟମାନେ ସାପଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ....
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର
King Cobra Rescue ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗଞ୍ଜାମ ଚିକିଟି ବ୍ଲକ ରତନେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ୧୨ ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଅହିରାଜ ସାପ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ସମୟରେ ପୂଜାରୀ ଅହିରାଜ ସାପକୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ସାପକୁ ଦେଖି ପୂଜରୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହ ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚିକିଟି ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଚିକିଟି ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ସଦସ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଦୀର୍ଘ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ପରେ ସାପଟିକୁ କାବୁ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ । ସାପଟି ୧୨ ଫୁଟର ଲମ୍ବର ବିରାଟ କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା ବା ଅହିରାଜ ପ୍ରଜାତିର ବିଷାକ୍ତ ସାପ ବୋଲି ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ସଦସ୍ୟ କହିଥିଲେ । ପରେ ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ସଦସ୍ୟମାନେ ସାପଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ....
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର