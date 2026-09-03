ETV Bharat / Videos

ଚିକିଟି ଗଡ ରତନେଇ ମନ୍ଦିରରୁ ୧୨ ଫୁଟର ଅହିରାଜ ସାପ ଉଦ୍ଧାର

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ରତନେଇ ମନ୍ଦିରରୁ ୧୨ ଫୁଟର ଅହିରାଜ ସାପ ଉଦ୍ଧାର (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 3, 2026 at 3:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

King Cobra Rescue ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗଞ୍ଜାମ ଚିକିଟି ବ୍ଲକ ରତନେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ୧୨ ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଅହିରାଜ ସାପ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ସମୟରେ ପୂଜାରୀ ଅହିରାଜ ସାପକୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ସାପକୁ ଦେଖି ପୂଜରୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହ ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚିକିଟି ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା ।  

ଚିକିଟି ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ସଦସ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଦୀର୍ଘ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ପରେ ସାପଟିକୁ କାବୁ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ । ସାପଟି ୧୨ ଫୁଟର ଲମ୍ବର ବିରାଟ କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା ବା ଅହିରାଜ ପ୍ରଜାତିର ବିଷାକ୍ତ ସାପ ବୋଲି ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ସଦସ୍ୟ କହିଥିଲେ । ପରେ ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ସଦସ୍ୟମାନେ ସାପଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡିଛନ୍ତି । 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ....

ବୈତରଣୀରୁ ଭାସି ଆସିଲା 15 ଫୁଟର ଅଜଗର, ଉଦ୍ଧାର କଲେ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

King Cobra Rescue ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗଞ୍ଜାମ ଚିକିଟି ବ୍ଲକ ରତନେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ୧୨ ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଅହିରାଜ ସାପ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ସମୟରେ ପୂଜାରୀ ଅହିରାଜ ସାପକୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ସାପକୁ ଦେଖି ପୂଜରୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହ ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚିକିଟି ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା ।  

ଚିକିଟି ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ସଦସ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଦୀର୍ଘ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ପରେ ସାପଟିକୁ କାବୁ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ । ସାପଟି ୧୨ ଫୁଟର ଲମ୍ବର ବିରାଟ କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା ବା ଅହିରାଜ ପ୍ରଜାତିର ବିଷାକ୍ତ ସାପ ବୋଲି ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ସଦସ୍ୟ କହିଥିଲେ । ପରେ ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ସଦସ୍ୟମାନେ ସାପଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡିଛନ୍ତି । 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ....

ବୈତରଣୀରୁ ଭାସି ଆସିଲା 15 ଫୁଟର ଅଜଗର, ଉଦ୍ଧାର କଲେ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

For All Latest Updates

TAGGED:

RATNEI TEMPLE CHIKITI
RATNESWARI TEMPLE SNAKE
CHIKITI SNAKE
ରତନେଇ ମନ୍ଦିର ଅହିରାଜ
KING COBRA RESCUE

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

BALASORE CONGRESS PROTEST SP OFFICE

ଏସପି ଅଫିସ ଆଗରେ କଂଗ୍ରେସର ବିକ୍ଷୋଭ

September 1, 2026 at 11:14 PM IST
Padmashree Sand Artist Sudarshan Pattnaik Prayers for Nepal sand art Puri Sea Beach

ବାଲୁକା କଳାରେ ନେପାଳ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ସମବେଦନା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ

August 29, 2026 at 1:30 PM IST
Rakhi

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ଯବାନ

August 28, 2026 at 4:23 PM IST
CROCODILE SAFELY RESCUED

ବାଲିମେଳା-ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଘାଟିରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ୫ ଫୁଟର ମଗର

August 25, 2026 at 7:24 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.