Watch: ଘର ଭିତରେ ଫଁ ପଁ ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲା 14 ଫୁଟିଆ ଅହିରାଜ, ଉଦ୍ଧାର କଲା ବନବିଭାଗ - KING COBRA RESCUE MAYURBHAJ
Published : April 10, 2026 at 6:02 PM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ମଣଦା ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଟାସ ଗ୍ରାମରୁ ବନବିଭାଗ ଏକ ବିରାଟକାୟ ଅହିରାଜ ସାପ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି । ସାପଟି ୧୪ ଫୁଟ ଲମ୍ବ ହୋଇଥିବା ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀ ଧରିତ୍ରୀ ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି । ସାପଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ନିକଟସ୍ଥ ବିଦୁଭଣ୍ଡାର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ବନବିଭାଗ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କଟାସ ଗ୍ରାମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଏକଙ୍କ ଘରେ ଗୁରୁବାର (ଏପ୍ରିଲ 9) ରାତିରେ ଏକ ବିରାଟ ଅହିରାଜ ସାପ ବାହାରି ଥିଲା । ଘର ଭିତରେ ସାପଟି ଫଁ ଫଁ ଗର୍ଜନ ଛାଡୁଥିବା ବେଳେ ବିରାଟକାୟ ସାପଟିକୁ ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ତୁରନ୍ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଣଦା ରେଞ୍ଜ ଅଫିସକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ବନବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ କଟାସ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ଅହିରାଜ ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ସୌଭାଗ୍ୟ ବଶତଃ ସାପଟି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଏକଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ନାହିଁ ।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଣଦା ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀ ଧରିତ୍ରୀ ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି, "ଗତକାଲି ରାତିରେ କଟାସ ଗ୍ରାମର ଜଣଙ୍କର ଘରେ ଅହିରାଜ ସାପ ବାହାରି ଥିବା ନେଇ ଫୋନ ଆସିଥିଲା । ତୁରନ୍ତ ମଣଦା ବନବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବିରାଟ ଅହିରାଜ ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ।" ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଏହାକୁ ନିକଟସ୍ଥ ବିଦୁଭଣ୍ଡାର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆ ଯାଇଛି ।
