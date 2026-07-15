Watch: ପକେଟ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ରଥ ତିଆରି କଲେ ଖୋରଧାର କୁନି କୁନି ବିଶ୍ଵକର୍ମା - ଖୋରଧା ପକେଟ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ରଥ ତିଆରି
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 15, 2026 at 4:50 PM IST
ଖୋରଧା: ଆସନ୍ତାକାଲି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା । ମନ୍ଦିରରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ରଥରେ ବିଜେ ହୋଇ ମାଉସୀ ଘର ଅଭିମୁଖେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ । ଏହି ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଭାବ ନେଇ ବୋଲଗଡ଼ରେ କୁନି କୁନି ଗଢୁଛନ୍ତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ତିନି ରଥ । ଏହି ରଥ ଉଚ୍ଚତାରେ ଛୋଟ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ କୁନି କୁନି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ହାତର ସ୍ପର୍ଶରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି । ନିଖୁଣ ଭାବରେ କୁନି ରଥ ଗଢିବାରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କୁନି ଶିଳ୍ପୀମାନେ । ପୁରୀ ରଥ ଭଳି ଅବିକଳ କୁନି ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ର କୁନି କୁନି ବିଶ୍ଵକର୍ମା ମାନେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି ।
ବୋଲଗଡ଼ର ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ 15ରୁ 20 ଜଣ ଛାତ୍ର ମିଶି ନିଜ ପକେଟ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ 5000 ଟଙ୍କା ଏକତ୍ରିତ କରି ଗଢିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଭଳି ଅବିକଳ ତିନି ରଥ । ବିନା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି । ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଓ ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଆକୃତି ଭଳି ତିନୋଟି କୁନି ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । କାଠ, କାଗଜ ପଟା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରଙ୍ଗ ଏବଂ କପଡା ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଏହି ରଥ ।
ଭକ୍ତି ଭାବର ଯାଦୁକୁ ରଙ୍ଗ ତୁଳୀର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ ଏହି ରଥକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାଇଛନ୍ତି ଏହି କୁନି ପିଲାମାନେ । ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଉଚ୍ଚତା 5 ଫୁଟ ଥିବାବେଳେ, ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ତାଳଧ୍ଵଜ ରଥର ଉଚ୍ଚତା 4 ଫୁଟ 9 ଇଞ୍ଚ ଏବଂ ଦର୍ପଦଳନ ରଥରେ ଉଚ୍ଚତା 4ଫୁଟ 5ଇଞ୍ଚ ରହିଛି । ସେଭଳି ଚାରମାଳ, ନାହାକା, ଘୋଡା, ଚକ, ଅଖ, ଅର, ଓଲଟ ଶୁଆ, ସାରଥୀ ମଧ୍ୟ ରଥରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ଏଭଳି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭକ୍ତିପୂତ ଭାବର ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଥ ନିର୍ମାଣକୁ ଦେଖୁଥୁବା ଲୋକେ ଏହି କୁନି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା
ଖୋରଧା: ଆସନ୍ତାକାଲି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା । ମନ୍ଦିରରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ରଥରେ ବିଜେ ହୋଇ ମାଉସୀ ଘର ଅଭିମୁଖେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ । ଏହି ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଭାବ ନେଇ ବୋଲଗଡ଼ରେ କୁନି କୁନି ଗଢୁଛନ୍ତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ତିନି ରଥ । ଏହି ରଥ ଉଚ୍ଚତାରେ ଛୋଟ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ କୁନି କୁନି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ହାତର ସ୍ପର୍ଶରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି । ନିଖୁଣ ଭାବରେ କୁନି ରଥ ଗଢିବାରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କୁନି ଶିଳ୍ପୀମାନେ । ପୁରୀ ରଥ ଭଳି ଅବିକଳ କୁନି ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ର କୁନି କୁନି ବିଶ୍ଵକର୍ମା ମାନେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି ।
ବୋଲଗଡ଼ର ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ 15ରୁ 20 ଜଣ ଛାତ୍ର ମିଶି ନିଜ ପକେଟ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ 5000 ଟଙ୍କା ଏକତ୍ରିତ କରି ଗଢିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଭଳି ଅବିକଳ ତିନି ରଥ । ବିନା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି । ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଓ ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଆକୃତି ଭଳି ତିନୋଟି କୁନି ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । କାଠ, କାଗଜ ପଟା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରଙ୍ଗ ଏବଂ କପଡା ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଏହି ରଥ ।
ଭକ୍ତି ଭାବର ଯାଦୁକୁ ରଙ୍ଗ ତୁଳୀର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ ଏହି ରଥକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାଇଛନ୍ତି ଏହି କୁନି ପିଲାମାନେ । ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଉଚ୍ଚତା 5 ଫୁଟ ଥିବାବେଳେ, ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ତାଳଧ୍ଵଜ ରଥର ଉଚ୍ଚତା 4 ଫୁଟ 9 ଇଞ୍ଚ ଏବଂ ଦର୍ପଦଳନ ରଥରେ ଉଚ୍ଚତା 4ଫୁଟ 5ଇଞ୍ଚ ରହିଛି । ସେଭଳି ଚାରମାଳ, ନାହାକା, ଘୋଡା, ଚକ, ଅଖ, ଅର, ଓଲଟ ଶୁଆ, ସାରଥୀ ମଧ୍ୟ ରଥରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ଏଭଳି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭକ୍ତିପୂତ ଭାବର ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଥ ନିର୍ମାଣକୁ ଦେଖୁଥୁବା ଲୋକେ ଏହି କୁନି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା