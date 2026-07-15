ETV Bharat / Videos

Watch: ପକେଟ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ରଥ ତିଆରି କଲେ ଖୋରଧାର କୁନି କୁନି ବିଶ୍ଵକର୍ମା - ଖୋରଧା ପକେଟ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ରଥ ତିଆରି

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ପକେଟ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ରଥ ତିଆରି କଲେ ଖୋରଧାର କୁନି କୁନି ବିଶ୍ଵକର୍ମା (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 15, 2026 at 4:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଖୋରଧା: ଆସନ୍ତାକାଲି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା । ମନ୍ଦିରରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ରଥରେ ବିଜେ ହୋଇ ମାଉସୀ ଘର ଅଭିମୁଖେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ । ଏହି ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଭାବ ନେଇ ବୋଲଗଡ଼ରେ କୁନି କୁନି ଗଢୁଛନ୍ତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ତିନି ରଥ । ଏହି ରଥ ଉଚ୍ଚତାରେ ଛୋଟ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ କୁନି କୁନି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ହାତର ସ୍ପର୍ଶରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି । ନିଖୁଣ ଭାବରେ କୁନି ରଥ ଗଢିବାରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କୁନି ଶିଳ୍ପୀମାନେ । ପୁରୀ ରଥ ଭଳି ଅବିକଳ କୁନି ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ର କୁନି କୁନି ବିଶ୍ଵକର୍ମା ମାନେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି । 

ବୋଲଗଡ଼ର ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ 15ରୁ 20 ଜଣ ଛାତ୍ର ମିଶି ନିଜ ପକେଟ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ 5000 ଟଙ୍କା ଏକତ୍ରିତ କରି ଗଢିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଭଳି ଅବିକଳ ତିନି ରଥ । ବିନା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି । ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଓ ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଆକୃତି ଭଳି ତିନୋଟି କୁନି ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । କାଠ, କାଗଜ ପଟା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରଙ୍ଗ ଏବଂ କପଡା ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଏହି ରଥ । 

ଭକ୍ତି ଭାବର ଯାଦୁକୁ ରଙ୍ଗ ତୁଳୀର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ ଏହି ରଥକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାଇଛନ୍ତି ଏହି କୁନି ପିଲାମାନେ । ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଉଚ୍ଚତା 5 ଫୁଟ ଥିବାବେଳେ, ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ତାଳଧ୍ଵଜ ରଥର ଉଚ୍ଚତା 4 ଫୁଟ 9 ଇଞ୍ଚ ଏବଂ ଦର୍ପଦଳନ ରଥରେ ଉଚ୍ଚତା 4ଫୁଟ 5ଇଞ୍ଚ ରହିଛି । ସେଭଳି ଚାରମାଳ, ନାହାକା, ଘୋଡା, ଚକ, ଅଖ, ଅର, ଓଲଟ ଶୁଆ, ସାରଥୀ ମଧ୍ୟ ରଥରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ଏଭଳି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭକ୍ତିପୂତ ଭାବର ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଥ ନିର୍ମାଣକୁ ଦେଖୁଥୁବା ଲୋକେ ଏହି କୁନି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି । 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ରାତି ପାହିଲେ ଘୋଷଯାତ୍ରା...ଜାଣନ୍ତୁ, କଣ ରହିଛି ନୀତିନିର୍ଘଣ୍ଟ, କେମିତି ରହିଛି ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିଆରା କଳାକୃତି; କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବୋତଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ୫.୫ ଇଞ୍ଚର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା; ବିଦେଶ ମାଟିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା

ଖୋରଧା: ଆସନ୍ତାକାଲି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା । ମନ୍ଦିରରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ରଥରେ ବିଜେ ହୋଇ ମାଉସୀ ଘର ଅଭିମୁଖେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ । ଏହି ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଭାବ ନେଇ ବୋଲଗଡ଼ରେ କୁନି କୁନି ଗଢୁଛନ୍ତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ତିନି ରଥ । ଏହି ରଥ ଉଚ୍ଚତାରେ ଛୋଟ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ କୁନି କୁନି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ହାତର ସ୍ପର୍ଶରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି । ନିଖୁଣ ଭାବରେ କୁନି ରଥ ଗଢିବାରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କୁନି ଶିଳ୍ପୀମାନେ । ପୁରୀ ରଥ ଭଳି ଅବିକଳ କୁନି ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ର କୁନି କୁନି ବିଶ୍ଵକର୍ମା ମାନେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି । 

ବୋଲଗଡ଼ର ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ 15ରୁ 20 ଜଣ ଛାତ୍ର ମିଶି ନିଜ ପକେଟ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ 5000 ଟଙ୍କା ଏକତ୍ରିତ କରି ଗଢିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଭଳି ଅବିକଳ ତିନି ରଥ । ବିନା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି । ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଓ ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଆକୃତି ଭଳି ତିନୋଟି କୁନି ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । କାଠ, କାଗଜ ପଟା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରଙ୍ଗ ଏବଂ କପଡା ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଏହି ରଥ । 

ଭକ୍ତି ଭାବର ଯାଦୁକୁ ରଙ୍ଗ ତୁଳୀର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ ଏହି ରଥକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାଇଛନ୍ତି ଏହି କୁନି ପିଲାମାନେ । ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଉଚ୍ଚତା 5 ଫୁଟ ଥିବାବେଳେ, ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ତାଳଧ୍ଵଜ ରଥର ଉଚ୍ଚତା 4 ଫୁଟ 9 ଇଞ୍ଚ ଏବଂ ଦର୍ପଦଳନ ରଥରେ ଉଚ୍ଚତା 4ଫୁଟ 5ଇଞ୍ଚ ରହିଛି । ସେଭଳି ଚାରମାଳ, ନାହାକା, ଘୋଡା, ଚକ, ଅଖ, ଅର, ଓଲଟ ଶୁଆ, ସାରଥୀ ମଧ୍ୟ ରଥରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ଏଭଳି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭକ୍ତିପୂତ ଭାବର ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଥ ନିର୍ମାଣକୁ ଦେଖୁଥୁବା ଲୋକେ ଏହି କୁନି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି । 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ରାତି ପାହିଲେ ଘୋଷଯାତ୍ରା...ଜାଣନ୍ତୁ, କଣ ରହିଛି ନୀତିନିର୍ଘଣ୍ଟ, କେମିତି ରହିଛି ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିଆରା କଳାକୃତି; କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବୋତଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ୫.୫ ଇଞ୍ଚର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା; ବିଦେଶ ମାଟିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା

For All Latest Updates

TAGGED:

KHORADHA BOYS MADE KUNI RATHA
HANDMADE CHARIOTS BY KHORADHA BOYS
KIDS BUILT CHARIOT KHORDHA
ଖୋରଧା ପକେଟ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ରଥ ତିଆରି
RATH YATRA 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

With presence in all the 30 districts of the state, ETV Bharat Odisha is responsible for bringing out some of the best stories from the state. Its coverage is not limited to the happenings, spots and festivities of the state but also brings out stories that are unique and exclusive....view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

ISKCON Faces Protest in Puri Over Untimely Rath Yatra Row

ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଇସ୍କନ ଅନୁଗାମୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ ପୁରୀବାସୀ

July 12, 2026 at 11:00 AM IST
MADHYA PRADESH INDORE TRAIN

ଇନ୍ଦୋର ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମ ରେଳବାଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ, ସମୋସା ପାଇଁ ନୁହେଁ ସିଗନାଲ୍ ପାଇଁ ଅଟକିଥିଲା ଟ୍ରେନ

July 8, 2026 at 1:58 PM IST
Jagatsinghpur administration lodged FIR against officials associated with NH55 project alleged poor quality construction work

ଜଗତସିଂହପୁର NH-55ରେ ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଅଭିଯୋଗ, ଠିକା ସଂସ୍ଥା ନାଁରେ FIR

July 7, 2026 at 7:52 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଓମସା ଚିକିତ୍ସକ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଓମସା ଚିକିତ୍ସକ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି

July 3, 2026 at 11:20 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.