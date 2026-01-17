ହାଟକେଶ୍ୱର ଏବଂ ଅଟ୍ରି ହେବ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ: ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ - ATRI MAKAR MAHOTSAV
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : January 17, 2026 at 1:00 PM IST
ATRI MAKAR MAHOTSAV ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ହାଟକେଶ୍ୱର ମକର ମହୋତ୍ସବର ତୃତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁଲୁକିଥିଲା ମଞ୍ଚ । ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମହୋତ୍ସବର ତୃତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବେଗୁନିଆ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ସଭାପତିତ୍ବ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଭାବେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ମକର ମେଳାକୁ ଆଉଟିକେ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ୨୦୧୫ ମସିହାରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଘମାରୀ ଅଟ୍ରି ଉଷ୍ଣପ୍ରସବଣ ଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମହୋତ୍ସବ ୧୧ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି,"ମୋତେ ଏଠାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଐତିହାସିକ ବାବା ହାଟକେଶ୍ୱର ଏବଂ ଅଟ୍ରି ଉଷ୍ମପ୍ରସବଣ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହିଭଳି ତୀର୍ଥ ଏବଂ ଆସ୍ଥାର ସ୍ଥାନକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବାବା ହାଟକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ ବରଂ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି । ପିଲାବେଳେ ଏହି ଅଟ୍ରି ଉଷ୍ମ ପ୍ରସବଣ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଆସିଛି । ଏହାର ବିକାଶ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଦେଖିଲା ଭଳି ହେବ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଯାହା ବନ୍ୟା ନିରୋଧକ ହେବ, ମୁଖ୍ୟ କୁଣ୍ଡର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ହେବ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ପାନ୍ଥଶାଳା ନିର୍ମାଣ, ବୋଟିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସ୍ଥାପନ ସହ, ବାବା ହାଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଅଟ୍ରି କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 10 ଏକର ସ୍ଥାନ ବେଗୁନିଆ ତହସିଲଦାର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।"
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟବକ୍ତା ଭାବେ ପିପିଲି ବିଧାୟକ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବେଗୁନିଆ ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରକାଶ ବିଜୁଳି, ବେଗୁନିଆ ବିଡିଓ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଜେନା, ତହସିଲଦାର ଆଦିତ୍ୟ ଦୀପଙ୍କର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଏସଡିପିଓ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ବାଘମାରୀ ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ସୁଚିତ୍ରା ଜେନା, ସମାଜସେବୀ ରାକେଶ ଦାଶ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇ ଐତିହାସିକ ଅଟ୍ରି ଓ ବାବା ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ହାଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ ଔଲୋକିକତାକୁ ବଖାଣିଥିଲେ।
ମକର ମହୋତ୍ସବ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଲୁକ୍କାୟିତ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆଣିବାରେ ବେଶ ସହାୟ ହେଉଛି । ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଲୋକକଳାକୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବାସୁଦେବ ଜୟସିଂହ, ସୁଚିତ୍ରା ଜେନା, ପବିତ୍ର କୁମାର ପରିଡ଼ା, ବୈକୁଣ୍ଠ ନାଥ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ମକର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋଇସିଂହାର ସଂଗୀତ ସାଧନା, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଦିପ୍ତିମୟୀ, ରଙ୍ଗିଲା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ, ଉତ୍କଳ କନ୍ୟା ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଂଚଳର କୁନି କୁନି କଳାକାରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଯାଜପୁରରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣଧନୁକୁ ବିପୁଳ ସ୍ବାଗତ, ବିରଜା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା - SWARNA DHANU JAJPUR
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଦୁଲୁକିଲା ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀ ମଞ୍ଚ, ଉଦଘାଟିତ ହେଲା ଘୁମୁରା 2026 - GHUMURA 2026
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା
ATRI MAKAR MAHOTSAV ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ହାଟକେଶ୍ୱର ମକର ମହୋତ୍ସବର ତୃତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁଲୁକିଥିଲା ମଞ୍ଚ । ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମହୋତ୍ସବର ତୃତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବେଗୁନିଆ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ସଭାପତିତ୍ବ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଭାବେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ମକର ମେଳାକୁ ଆଉଟିକେ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ୨୦୧୫ ମସିହାରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଘମାରୀ ଅଟ୍ରି ଉଷ୍ଣପ୍ରସବଣ ଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମହୋତ୍ସବ ୧୧ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି,"ମୋତେ ଏଠାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଐତିହାସିକ ବାବା ହାଟକେଶ୍ୱର ଏବଂ ଅଟ୍ରି ଉଷ୍ମପ୍ରସବଣ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହିଭଳି ତୀର୍ଥ ଏବଂ ଆସ୍ଥାର ସ୍ଥାନକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବାବା ହାଟକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ ବରଂ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି । ପିଲାବେଳେ ଏହି ଅଟ୍ରି ଉଷ୍ମ ପ୍ରସବଣ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଆସିଛି । ଏହାର ବିକାଶ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଦେଖିଲା ଭଳି ହେବ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଯାହା ବନ୍ୟା ନିରୋଧକ ହେବ, ମୁଖ୍ୟ କୁଣ୍ଡର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ହେବ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ପାନ୍ଥଶାଳା ନିର୍ମାଣ, ବୋଟିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସ୍ଥାପନ ସହ, ବାବା ହାଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଅଟ୍ରି କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 10 ଏକର ସ୍ଥାନ ବେଗୁନିଆ ତହସିଲଦାର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।"
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟବକ୍ତା ଭାବେ ପିପିଲି ବିଧାୟକ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବେଗୁନିଆ ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରକାଶ ବିଜୁଳି, ବେଗୁନିଆ ବିଡିଓ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଜେନା, ତହସିଲଦାର ଆଦିତ୍ୟ ଦୀପଙ୍କର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଏସଡିପିଓ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ବାଘମାରୀ ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ସୁଚିତ୍ରା ଜେନା, ସମାଜସେବୀ ରାକେଶ ଦାଶ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇ ଐତିହାସିକ ଅଟ୍ରି ଓ ବାବା ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ହାଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ ଔଲୋକିକତାକୁ ବଖାଣିଥିଲେ।
ମକର ମହୋତ୍ସବ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଲୁକ୍କାୟିତ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆଣିବାରେ ବେଶ ସହାୟ ହେଉଛି । ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଲୋକକଳାକୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବାସୁଦେବ ଜୟସିଂହ, ସୁଚିତ୍ରା ଜେନା, ପବିତ୍ର କୁମାର ପରିଡ଼ା, ବୈକୁଣ୍ଠ ନାଥ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ମକର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋଇସିଂହାର ସଂଗୀତ ସାଧନା, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଦିପ୍ତିମୟୀ, ରଙ୍ଗିଲା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ, ଉତ୍କଳ କନ୍ୟା ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଂଚଳର କୁନି କୁନି କଳାକାରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଯାଜପୁରରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣଧନୁକୁ ବିପୁଳ ସ୍ବାଗତ, ବିରଜା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା - SWARNA DHANU JAJPUR
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଦୁଲୁକିଲା ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀ ମଞ୍ଚ, ଉଦଘାଟିତ ହେଲା ଘୁମୁରା 2026 - GHUMURA 2026
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା