କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ୧୬ ଥାନାରେ ଡିଜିଟାଲ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 'ଜୁଭେଣ୍ଟିକା' - UNICEF
Published : May 9, 2026 at 2:57 PM IST
JUVENTICA , କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ୟୁନିସେଫ (UNICEF)ର ସହଯୋଗରେ ଓଡିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଥାନାରେ "ଜୁଭେଣ୍ଟିକା-କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ସହିତ CWPO ପ୍ରସାର" ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳତାର ସହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଶିଶୁ ଓ କିଶୋର କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ସଚେତନତା ଓ ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସର CAW & CW Wing ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ସଦର ଥାନା ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ପଦ୍ମାଳୟା ପ୍ରଧାନ ଯୋଗଦେଇ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧ, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା, ଡିଜିଟାଲ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ କିଶୋର କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ସହ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଆଲୋଚନା, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଭିଡିଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ମତ ବିନିମୟ ସଭା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା
