ETV Bharat / Videos

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ୧୬ ଥାନାରେ ଡିଜିଟାଲ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 'ଜୁଭେଣ୍ଟିକା' - UNICEF

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ୧୬ଟି ଥାନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଡିଜିଟାଲ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 'ଜୁଭେଣ୍ଟିକା' (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 9, 2026 at 2:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

JUVENTICA  , କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ୟୁନିସେଫ (UNICEF)ର ସହଯୋଗରେ ଓଡିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଥାନାରେ "ଜୁଭେଣ୍ଟିକା-କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ସହିତ CWPO ପ୍ରସାର" ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳତାର ସହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଶିଶୁ ଓ କିଶୋର କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ସଚେତନତା ଓ ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସର CAW & CW Wing ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ସଦର ଥାନା ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ପଦ୍ମାଳୟା ପ୍ରଧାନ ଯୋଗଦେଇ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧ, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା, ଡିଜିଟାଲ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ କିଶୋର କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ସହ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଆଲୋଚନା, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଭିଡିଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ମତ ବିନିମୟ ସଭା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । 
 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ୟୁନିସେଫ୍ ଓ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ‘ଜୁଭେଣ୍ଟିକା’ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ: 1500ରୁ ଅଧିକ କିଶୋର-କିଶୋରୀଙ୍କ ଯୋଗଦାନ

ରିଲ୍ସରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରାଉଛନ୍ତି ହୋମଗାର୍ଡ ପ୍ରସନ୍ନ, ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା, ବଢୁଛି ଲୋକପ୍ରିୟତା 

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

JUVENTICA  , କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ୟୁନିସେଫ (UNICEF)ର ସହଯୋଗରେ ଓଡିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଥାନାରେ "ଜୁଭେଣ୍ଟିକା-କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ସହିତ CWPO ପ୍ରସାର" ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳତାର ସହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଶିଶୁ ଓ କିଶୋର କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ସଚେତନତା ଓ ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସର CAW & CW Wing ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ସଦର ଥାନା ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ପଦ୍ମାଳୟା ପ୍ରଧାନ ଯୋଗଦେଇ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧ, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା, ଡିଜିଟାଲ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ କିଶୋର କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ସହ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଆଲୋଚନା, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଭିଡିଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ମତ ବିନିମୟ ସଭା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । 
 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ୟୁନିସେଫ୍ ଓ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ‘ଜୁଭେଣ୍ଟିକା’ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ: 1500ରୁ ଅଧିକ କିଶୋର-କିଶୋରୀଙ୍କ ଯୋଗଦାନ

ରିଲ୍ସରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରାଉଛନ୍ତି ହୋମଗାର୍ଡ ପ୍ରସନ୍ନ, ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା, ବଢୁଛି ଲୋକପ୍ରିୟତା 

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

For All Latest Updates

TAGGED:

JUVENTICA
KENDRAPARA JUVENTICA
UNICEF POLICE DEPARTMENT JUVENTIKA
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜୁଭେଣ୍ଟିକା
UNICEF

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

...view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Congress and BJD lost strongholds in Niali 700 party workers join BJP

ନିଆଳିରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ଗଡ଼ ! 700ରୁ ଅଧିକ କର୍ମୀ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ

May 9, 2026 at 12:50 PM IST
Begunia Block Sub Registrar Felicitates Students Who Excelled in 10th Exam

ମାଟ୍ରିକରେ A1 ଗ୍ରେଡ୍‌ରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା; ନିଜ ଦରମା ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବେଗୁନିଆ ଉପନିବନ୍ଧକ

May 5, 2026 at 9:00 AM IST
Puri Rath Yatra

ରଥଖଳା ହାଲଚାଲ: ତିନି ରଥର ନାହାକା ଚକ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ

May 5, 2026 at 7:32 AM IST
Reporters Collects News Wearing black batch in Nimapara

କଳା ବ୍ୟାଚ ପରିଧାନ କରି ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ସାମ୍ବାଦିକ

May 3, 2026 at 3:00 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.