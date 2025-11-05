ETV Bharat / Videos

ବିନ୍ଦୁ ସାଗରରେ ଭାସିଲା ଧର୍ମର ଡଙ୍ଗା, ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଲା ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା - KARTIKA PURNIMA 2025

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 5, 2025 at 11:46 AM IST

1 Min Read
Boita Bandana 2025 ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା । ଉତ୍କଳର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ମନେ ପକାଇ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଡି ଭୋରରୁ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଛନ୍ତି ଲୋକେ । ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ବିନ୍ଦୁ ସାଗରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଲୋକମାନ କଦଳୀ ଡ଼ଙ୍ଗା ସହ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ଡଙ୍ଗା ଇଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ଭସାଇଛନ୍ତି । 

ପିଲାଠୁ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମମାସର ଶେଷ ଦିନରେ ବଡି ଭୋରରୁ ନିକଟସ୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଜଳାଶୟ କିମ୍ବା ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଥିଲେ । ବିଶେଷ କରି ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆତସବାଜି ହୁଳହୁଳି ସହ ଆ-କା-ମା-ବୈ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ, ପାନ ଗୁଆ ତୋର, ମାସକ ଧର୍ମ ମୋର ଏଭଳି ଉଚ୍ଚାରଣରେ କମ୍ପିଥିଲା ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର । ବେଶ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ପରିବାର ଓ ପ୍ରିୟଜନକ ସହ ମିଶି ଡଙ୍ଗା ଭସାଇ ବେଶ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ ।  

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

