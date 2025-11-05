ETV Bharat / Videos

ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ପାଳିଲେ ନୟାଗଡ଼ବାସୀ, ସାମିଲ ହେଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶୀତଲ ଓ ବାଚସ୍ପତି - KARTIKA PURNIMA IN NAYAGRAH

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 5, 2025 at 2:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୟାଗଡ଼: ଆଜି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା । ଏହି ଅବସରରେ ନୟାଗଡ଼ରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ସହ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢୀ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ବେଳେ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ରଣପୁର ର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ, ପୂର୍ବତନ କନ୍ଧମାଳ ଏମପି ତଥା ନୟାଗଡର ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ସିଂ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ । ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶୀତଲ ପାତ୍ର । ଆୟୋଜିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହ ସୁସଜ୍ଜିତ ଡଙ୍ଗାରେ ସାଗର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ନୌ ବିହାର କରିଥିଲେ । ସାଂସ୍କୃତିକ ନୃତ୍ୟ ଦେଖା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ ଜମିଥିଲା । ସାଗର ପୁଷ୍କରିଣୀ କୂଳରେ ନୌବାଣିଜ୍ୟର ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜିବୀତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଗତ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍ଥାନୀୟ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କମିଟି ଏହାକୁ ଆୟୋଜନ କରି ଆସୁଛି । ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବରେ ସ୍ଥାନୀୟ କୁନିକୁନି କଳାକାର ସହ ଶୀତଲଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିଭୋର କରିଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଐତିହ ପରମ୍ପରାଙ୍କୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢୀ ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶୀତଲ । 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଜଗାର ରାଜରାଜେଶ୍ବର ବେଶ ଦେଖି ବିଭୋର ଭକ୍ତ: ସବୁରି ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା..'କାଳିଆର ଡୋରି ଏମିତି ଲାଗିଥାଉ'

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ଼

ନୟାଗଡ଼: ଆଜି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା । ଏହି ଅବସରରେ ନୟାଗଡ଼ରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ସହ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢୀ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ବେଳେ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ରଣପୁର ର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ, ପୂର୍ବତନ କନ୍ଧମାଳ ଏମପି ତଥା ନୟାଗଡର ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ସିଂ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ । ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶୀତଲ ପାତ୍ର । ଆୟୋଜିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହ ସୁସଜ୍ଜିତ ଡଙ୍ଗାରେ ସାଗର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ନୌ ବିହାର କରିଥିଲେ । ସାଂସ୍କୃତିକ ନୃତ୍ୟ ଦେଖା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ ଜମିଥିଲା । ସାଗର ପୁଷ୍କରିଣୀ କୂଳରେ ନୌବାଣିଜ୍ୟର ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜିବୀତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଗତ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍ଥାନୀୟ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କମିଟି ଏହାକୁ ଆୟୋଜନ କରି ଆସୁଛି । ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବରେ ସ୍ଥାନୀୟ କୁନିକୁନି କଳାକାର ସହ ଶୀତଲଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିଭୋର କରିଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଐତିହ ପରମ୍ପରାଙ୍କୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢୀ ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶୀତଲ । 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଜଗାର ରାଜରାଜେଶ୍ବର ବେଶ ଦେଖି ବିଭୋର ଭକ୍ତ: ସବୁରି ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା..'କାଳିଆର ଡୋରି ଏମିତି ଲାଗିଥାଉ'

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ଼

For All Latest Updates

TAGGED:

କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 2025
ACTRESS SHEETAL PATRA
KARTIKA PURNIMA 2025
ଶୀତଲ ପାତ୍ର
KARTIKA PURNIMA IN NAYAGRAH

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

...view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

ବିନ୍ଦୁ ସାଗରରେ ଭାସିଲା ଧର୍ମର ଡଙ୍ଗା

ବିନ୍ଦୁ ସାଗରରେ ଭାସିଲା ଧର୍ମର ଡଙ୍ଗା, ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଲା ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା

November 5, 2025 at 11:46 AM IST
Tomorrow Kartika Purnima Handcrafted boats in demand

ଆସନ୍ତାକାଲି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସଫା ହେଲା ବିନ୍ଦୁ ସାଗର, ବଢୁଛି ସୋଲ ଡ଼ଙ୍ଗାର ଚାହିଦା

November 4, 2025 at 9:59 PM IST
Independent candidate Lochan Singh Majhi

ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ଫାଇଟ୍; ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲୋଚନ ମାଝୀଙ୍କ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର, କହିଲେ 'ସବୁ ବର୍ଗର ଭୋଟ ମିଳିବ, ବିଜୟୀ ହେବି'

November 3, 2025 at 12:43 PM IST
Sudarsan Pattnaik Creates Sand Sculpture to Congratulate Indian Womens Cricket Team

ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ବିଶ୍ଵକପ ବିଜୟୀ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଟିମକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା

November 3, 2025 at 12:23 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ମନରୁ ଲିଭିନି 1999 ମହାବାତ୍ୟା: 26 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 300 କିମି ବେଗରେ ପବନ, କୁଢ଼କୁଢ଼ ମୃତଦେହ...

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଥେରାପି, କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ପାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନସର ରୋଗୀ

ପାଣିକୁ ସାଥୀ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ରଘୁନାଥ,  ଓ୍ୱାଟର କଲର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ

କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣୁଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା, କେଶଦାନ କରି ସାଜିଛନ୍ତି ହେୟାର୍ କୁଇନ୍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.