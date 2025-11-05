ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ପାଳିଲେ ନୟାଗଡ଼ବାସୀ, ସାମିଲ ହେଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶୀତଲ ଓ ବାଚସ୍ପତି - KARTIKA PURNIMA IN NAYAGRAH
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 5, 2025 at 2:43 PM IST
ନୟାଗଡ଼: ଆଜି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା । ଏହି ଅବସରରେ ନୟାଗଡ଼ରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ସହ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢୀ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ବେଳେ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ରଣପୁର ର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ, ପୂର୍ବତନ କନ୍ଧମାଳ ଏମପି ତଥା ନୟାଗଡର ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ସିଂ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ । ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶୀତଲ ପାତ୍ର । ଆୟୋଜିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହ ସୁସଜ୍ଜିତ ଡଙ୍ଗାରେ ସାଗର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ନୌ ବିହାର କରିଥିଲେ । ସାଂସ୍କୃତିକ ନୃତ୍ୟ ଦେଖା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ ଜମିଥିଲା । ସାଗର ପୁଷ୍କରିଣୀ କୂଳରେ ନୌବାଣିଜ୍ୟର ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜିବୀତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଗତ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍ଥାନୀୟ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କମିଟି ଏହାକୁ ଆୟୋଜନ କରି ଆସୁଛି । ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବରେ ସ୍ଥାନୀୟ କୁନିକୁନି କଳାକାର ସହ ଶୀତଲଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିଭୋର କରିଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଐତିହ ପରମ୍ପରାଙ୍କୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢୀ ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶୀତଲ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଜଗାର ରାଜରାଜେଶ୍ବର ବେଶ ଦେଖି ବିଭୋର ଭକ୍ତ: ସବୁରି ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା..'କାଳିଆର ଡୋରି ଏମିତି ଲାଗିଥାଉ'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ଼
ନୟାଗଡ଼: ଆଜି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା । ଏହି ଅବସରରେ ନୟାଗଡ଼ରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ସହ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢୀ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ବେଳେ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ରଣପୁର ର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ, ପୂର୍ବତନ କନ୍ଧମାଳ ଏମପି ତଥା ନୟାଗଡର ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ସିଂ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ । ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶୀତଲ ପାତ୍ର । ଆୟୋଜିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହ ସୁସଜ୍ଜିତ ଡଙ୍ଗାରେ ସାଗର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ନୌ ବିହାର କରିଥିଲେ । ସାଂସ୍କୃତିକ ନୃତ୍ୟ ଦେଖା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ ଜମିଥିଲା । ସାଗର ପୁଷ୍କରିଣୀ କୂଳରେ ନୌବାଣିଜ୍ୟର ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜିବୀତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଗତ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍ଥାନୀୟ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କମିଟି ଏହାକୁ ଆୟୋଜନ କରି ଆସୁଛି । ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବରେ ସ୍ଥାନୀୟ କୁନିକୁନି କଳାକାର ସହ ଶୀତଲଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିଭୋର କରିଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଐତିହ ପରମ୍ପରାଙ୍କୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢୀ ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶୀତଲ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଜଗାର ରାଜରାଜେଶ୍ବର ବେଶ ଦେଖି ବିଭୋର ଭକ୍ତ: ସବୁରି ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା..'କାଳିଆର ଡୋରି ଏମିତି ଲାଗିଥାଉ'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ଼