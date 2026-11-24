Watch: ନିମାପଡ଼ା ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବରେ କଂସ ମହାରାଜ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 24, 2026 at 3:38 PM IST
ନିମାପଡ଼ା: ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗୌରବମୟ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ୫ମ ନିମାପଡ଼ା ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ନିମାପଡ଼ା ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ କମିଟି ଏବଂ ସଙ୍ଗମ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମିଳିତ ଆୟୋଜନରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହି ଉତ୍ସବରେ ବଡ଼ଗଡ଼ର ପୂର୍ବତନ କଂସ ମହାରାଜା ଦେବରାଜ ଛତ୍ରିଆ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ଉତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ:
"ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସାଧବବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଓ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣର ମହାନ ଐତିହ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ସହ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳଉତ୍ସକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ନକରିବା, ଜଳଚର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କୌଣସି ଧନଜୀବନ ହାନି ନଘଟାଇ ପରମ୍ପରାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ଏହି ଉତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ସେଥିସହ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ କୃତ୍ରିମ ଜଳାଶୟରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କରାଯାଇ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, " ବୋଲି ସଙ୍ଗମ, ସମ୍ପାଦକ ଗଙ୍ଗାଧର ଓଝା କହିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଅବସରରେ ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶଙ୍କର ଭୋଇ, ବଡ଼ଗଡ଼ର ପୂର୍ବତନ କଂସ ମହାରାଜା ଦେବରାଜ ଛତ୍ରିଆ, ସମେତ ବହୁ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ସଂସ୍କୃତିପ୍ରେମୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ପାରମ୍ପରିକ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ସହ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ ସଚେତନତାର ଏହି ଉତ୍ସବ ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଐତିହ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ନୂତନ ପିଢ଼ି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ହୋଇଛି ବୋଲି କଂସ ମହାରାଜ ଦେବରାଜ ଛତ୍ରିଆ କହିଛନ୍ତି ।
ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କହିଛନ୍ତି, "ନଦୀ ନାଳରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ଦ୍ବାରା ଅନେକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନଦୀ ଜଳକୁ ଦୂଷିତ କରିଥାଏ । ଏପରି କୁତ୍ରିମ ଜଳାଶୟ କରି ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ଦ୍ବାରା ଏହା ପରିବେଶ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇନଥାଏ କିମ୍ବା ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇନଥାଏ । "
ନିମାପଡ଼ାବାସୀ ସ୍ବଚ୍ଛତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇ ଏପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି । ନଦୀ ନାଳର ପାଣିକୁ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କୁତ୍ରିମ ଜଳାଶୟର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି । ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ବଚ୍ଛତା ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ ବୋଲି ସଭାପତି, ଡ଼ା ଜଗବନ୍ଧୁ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ
କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା: ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ଭାସିଲା ୧୫ ଫୁଟର ବୋଇତ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଛାଡ଼ି ଗୋବର ଡଙ୍ଗାକୁ ଆପଣାଇଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା
ନିମାପଡ଼ା: ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗୌରବମୟ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ୫ମ ନିମାପଡ଼ା ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ନିମାପଡ଼ା ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ କମିଟି ଏବଂ ସଙ୍ଗମ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମିଳିତ ଆୟୋଜନରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହି ଉତ୍ସବରେ ବଡ଼ଗଡ଼ର ପୂର୍ବତନ କଂସ ମହାରାଜା ଦେବରାଜ ଛତ୍ରିଆ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ଉତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ:
"ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସାଧବବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଓ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣର ମହାନ ଐତିହ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ସହ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳଉତ୍ସକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ନକରିବା, ଜଳଚର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କୌଣସି ଧନଜୀବନ ହାନି ନଘଟାଇ ପରମ୍ପରାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ଏହି ଉତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ସେଥିସହ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ କୃତ୍ରିମ ଜଳାଶୟରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କରାଯାଇ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, " ବୋଲି ସଙ୍ଗମ, ସମ୍ପାଦକ ଗଙ୍ଗାଧର ଓଝା କହିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଅବସରରେ ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶଙ୍କର ଭୋଇ, ବଡ଼ଗଡ଼ର ପୂର୍ବତନ କଂସ ମହାରାଜା ଦେବରାଜ ଛତ୍ରିଆ, ସମେତ ବହୁ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ସଂସ୍କୃତିପ୍ରେମୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ପାରମ୍ପରିକ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ସହ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ ସଚେତନତାର ଏହି ଉତ୍ସବ ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଐତିହ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ନୂତନ ପିଢ଼ି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ହୋଇଛି ବୋଲି କଂସ ମହାରାଜ ଦେବରାଜ ଛତ୍ରିଆ କହିଛନ୍ତି ।
ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କହିଛନ୍ତି, "ନଦୀ ନାଳରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ଦ୍ବାରା ଅନେକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନଦୀ ଜଳକୁ ଦୂଷିତ କରିଥାଏ । ଏପରି କୁତ୍ରିମ ଜଳାଶୟ କରି ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ଦ୍ବାରା ଏହା ପରିବେଶ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇନଥାଏ କିମ୍ବା ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇନଥାଏ । "
ନିମାପଡ଼ାବାସୀ ସ୍ବଚ୍ଛତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇ ଏପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି । ନଦୀ ନାଳର ପାଣିକୁ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କୁତ୍ରିମ ଜଳାଶୟର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି । ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ବଚ୍ଛତା ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ ବୋଲି ସଭାପତି, ଡ଼ା ଜଗବନ୍ଧୁ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ
କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା: ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ଭାସିଲା ୧୫ ଫୁଟର ବୋଇତ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଛାଡ଼ି ଗୋବର ଡଙ୍ଗାକୁ ଆପଣାଇଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା