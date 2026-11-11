ସପ୍ତ ମାତୃକା ବେଶରେ ଭଦ୍ରକାଳୀ, ଦେଖିବାକୁ ଜମୁଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 11, 2026 at 4:20 PM IST
ଭଦ୍ରକ: ରାଜ୍ୟରେ କାଳୀପୂଜା ଅବସରରେ ମା' ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ସପ୍ତମାତୃକା ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଆଜି ମା' ସିଂହ ବାହିନୀ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି । ମଙ୍ଗଳବାର ମହାକାଳୀ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପରେ ଗତକାଲି ମା' ରାଜରାଜେଶ୍ବରୀ ବେଶରେ ପୂଜା ପାଇଛନ୍ତି । ଗୋଲାପୀ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରୌପ୍ୟ ଅଳଙ୍କାରରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମା’ ଭଦ୍ରକାଳୀ । ଏଥିସହ ହସ୍ତୀ ଏବଂ ବ୍ୟାଘ୍ର ମା' ଙ୍କର ବାହନ ଥିବାବେଳେ ମୁଖ ମଣ୍ଡଳ ପଦ୍ମବର୍ଣ୍ଣରେ ପୁରି ଉଠିଥିଲା ।
ମା'ଙ୍କର ସାନିଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ଭିଡ଼:
ହସ୍ତରେ ଖଡ୍ଗ ଏବଂ ଚକ୍ର ଧାରଣ କରି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ମା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି । ମା'ଙ୍କର ଏହି ରାଜରାଜେଶ୍ବରୀ ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଭକ୍ତର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି । ଆୟୁ, ନିରୋଗ ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହ ଭକ୍ତ ମାନେ ଯଶ ତଥା ଐଶ୍ବର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ କରାଯାଏ । ତେଣୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କରୁଣା ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ । ମା'ଙ୍କର ସାନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବ୍ୟାପି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ରହିଥାଆନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ମା' ଙ୍କର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ସହ ଚଣ୍ଡିପାଠ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ।
ମା' ମହାକାଳୀ ବେଶରେ ଖଡଗ ଧାରଣ କରି ଲୌହ ଜିହ୍ୱାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲେ । ଏଠାରେ ମା' ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତ, ଶିଷ୍ଟ, ଭଦ୍ର ତଥା କମନୀୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ, ମହାକାଳୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ମା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ସୂଚାନ୍ତି; 'ତୁମେ ଅସୁର ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରିହାର କରି, ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ପଥରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅ ।' ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମା' ଏହି ଉଗ୍ରରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା:
ଏହି ବେଶରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ଵାସ ରହିଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି (ଗୁରୁବାର) ମା' ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ, ଶୁକ୍ରବାର ମହା ସରସ୍ବତୀ ଏବଂ ଶନିବାର ତଥା ଶେଷ ଦିନରେ ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେଶରେ ପୂଜା ପାଇବେ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସାତ ଦିନ ଧରି ଏହି ଶକ୍ତି ପୀଠରେ ସପ୍ତ ମାତୃକା ବେଶ ସହ ମଙ୍ଗଳ ଆରତି, ସଂକୀର୍ତନ, ଶତଚଣ୍ଡୀ ପାଠ, ଦୀପ ଯଜ୍ଞ ସହ ବିଶ୍ଵ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାଳୀ ପୂଜା ଠାରୁ ସାତ ଦିନ ଧରି ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତ ମାତୃକା ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ଦେବୀପୀଠ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:
98 ବର୍ଷର ନିଆରା ପରମ୍ପରା: ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି 'ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭଦ୍ରକ
ଭଦ୍ରକ: ରାଜ୍ୟରେ କାଳୀପୂଜା ଅବସରରେ ମା' ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ସପ୍ତମାତୃକା ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଆଜି ମା' ସିଂହ ବାହିନୀ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି । ମଙ୍ଗଳବାର ମହାକାଳୀ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପରେ ଗତକାଲି ମା' ରାଜରାଜେଶ୍ବରୀ ବେଶରେ ପୂଜା ପାଇଛନ୍ତି । ଗୋଲାପୀ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରୌପ୍ୟ ଅଳଙ୍କାରରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମା’ ଭଦ୍ରକାଳୀ । ଏଥିସହ ହସ୍ତୀ ଏବଂ ବ୍ୟାଘ୍ର ମା' ଙ୍କର ବାହନ ଥିବାବେଳେ ମୁଖ ମଣ୍ଡଳ ପଦ୍ମବର୍ଣ୍ଣରେ ପୁରି ଉଠିଥିଲା ।
ମା'ଙ୍କର ସାନିଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ଭିଡ଼:
ହସ୍ତରେ ଖଡ୍ଗ ଏବଂ ଚକ୍ର ଧାରଣ କରି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ମା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି । ମା'ଙ୍କର ଏହି ରାଜରାଜେଶ୍ବରୀ ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଭକ୍ତର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି । ଆୟୁ, ନିରୋଗ ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହ ଭକ୍ତ ମାନେ ଯଶ ତଥା ଐଶ୍ବର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ କରାଯାଏ । ତେଣୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କରୁଣା ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ । ମା'ଙ୍କର ସାନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବ୍ୟାପି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ରହିଥାଆନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ମା' ଙ୍କର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ସହ ଚଣ୍ଡିପାଠ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ।
ମା' ମହାକାଳୀ ବେଶରେ ଖଡଗ ଧାରଣ କରି ଲୌହ ଜିହ୍ୱାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲେ । ଏଠାରେ ମା' ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତ, ଶିଷ୍ଟ, ଭଦ୍ର ତଥା କମନୀୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ, ମହାକାଳୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ମା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ସୂଚାନ୍ତି; 'ତୁମେ ଅସୁର ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରିହାର କରି, ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ପଥରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅ ।' ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମା' ଏହି ଉଗ୍ରରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା:
ଏହି ବେଶରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ଵାସ ରହିଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି (ଗୁରୁବାର) ମା' ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ, ଶୁକ୍ରବାର ମହା ସରସ୍ବତୀ ଏବଂ ଶନିବାର ତଥା ଶେଷ ଦିନରେ ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେଶରେ ପୂଜା ପାଇବେ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସାତ ଦିନ ଧରି ଏହି ଶକ୍ତି ପୀଠରେ ସପ୍ତ ମାତୃକା ବେଶ ସହ ମଙ୍ଗଳ ଆରତି, ସଂକୀର୍ତନ, ଶତଚଣ୍ଡୀ ପାଠ, ଦୀପ ଯଜ୍ଞ ସହ ବିଶ୍ଵ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାଳୀ ପୂଜା ଠାରୁ ସାତ ଦିନ ଧରି ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତ ମାତୃକା ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ଦେବୀପୀଠ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:
98 ବର୍ଷର ନିଆରା ପରମ୍ପରା: ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି 'ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭଦ୍ରକ