ETV Bharat / Videos

ସପ୍ତ ମାତୃକା ବେଶରେ ଭଦ୍ରକାଳୀ, ଦେଖିବାକୁ ଜମୁଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଭଦ୍ରକରେ କାଳୀପୂଜା: ସପ୍ତ ମାତୃକା ବେଶରେ ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାରୁ ଜମୁଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 11, 2026 at 4:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭଦ୍ରକ: ରାଜ୍ୟରେ କାଳୀପୂଜା ଅବସରରେ ମା' ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ସପ୍ତମାତୃକା ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଆଜି ମା' ସିଂହ ବାହିନୀ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି । ମଙ୍ଗଳବାର ମହାକାଳୀ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପରେ ଗତକାଲି ମା' ରାଜରାଜେଶ୍ବରୀ ବେଶରେ ପୂଜା ପାଇଛନ୍ତି । ଗୋଲାପୀ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରୌପ୍ୟ ଅଳଙ୍କାରରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମା’ ଭଦ୍ରକାଳୀ । ଏଥିସହ ହସ୍ତୀ ଏବଂ ବ୍ୟାଘ୍ର ମା' ଙ୍କର ବାହନ ଥିବାବେଳେ ମୁଖ ମଣ୍ଡଳ ପଦ୍ମବର୍ଣ୍ଣରେ ପୁରି ଉଠିଥିଲା । 

ମା'ଙ୍କର ସାନିଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ଭିଡ଼:
ହସ୍ତରେ ଖଡ୍‌ଗ ଏବଂ ଚକ୍ର ଧାରଣ କରି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ମା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି । ମା'ଙ୍କର ଏହି ରାଜରାଜେଶ୍ବରୀ ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଭକ୍ତର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି । ଆୟୁ, ନିରୋଗ ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହ ଭକ୍ତ ମାନେ ଯଶ ତଥା ଐଶ୍ବର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ କରାଯାଏ । ତେଣୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କରୁଣା ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ । ମା'ଙ୍କର ସାନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବ୍ୟାପି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ରହିଥାଆନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ମା' ଙ୍କର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ସହ ଚଣ୍ଡିପାଠ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ।

ମା' ମହାକାଳୀ ବେଶରେ ଖଡଗ ଧାରଣ କରି ଲୌହ ଜିହ୍ୱାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲେ ।  ଏଠାରେ ମା' ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତ, ଶିଷ୍ଟ, ଭଦ୍ର ତଥା କମନୀୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ, ମହାକାଳୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ମା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ସୂଚାନ୍ତି; 'ତୁମେ ଅସୁର ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରିହାର କରି, ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ପଥରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅ ।' ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମା' ଏହି ଉଗ୍ରରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି । 

ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା:
ଏହି ବେଶରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ଵାସ ରହିଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି (ଗୁରୁବାର) ମା' ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ, ଶୁକ୍ରବାର ମହା ସରସ୍ବତୀ ଏବଂ ଶନିବାର ତଥା ଶେଷ ଦିନରେ ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେଶରେ ପୂଜା ପାଇବେ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସାତ ଦିନ ଧରି ଏହି ଶକ୍ତି ପୀଠରେ ସପ୍ତ ମାତୃକା ବେଶ ସହ ମଙ୍ଗଳ ଆରତି, ସଂକୀର୍ତନ, ଶତଚଣ୍ଡୀ ପାଠ, ଦୀପ ଯଜ୍ଞ ସହ ବିଶ୍ଵ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାଳୀ ପୂଜା ଠାରୁ ସାତ ଦିନ ଧରି ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତ ମାତୃକା ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ଦେବୀପୀଠ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ । 

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:

98 ବର୍ଷର ନିଆରା ପରମ୍ପରା: ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି 'ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା'

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭଦ୍ରକ

ଭଦ୍ରକ: ରାଜ୍ୟରେ କାଳୀପୂଜା ଅବସରରେ ମା' ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ସପ୍ତମାତୃକା ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଆଜି ମା' ସିଂହ ବାହିନୀ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି । ମଙ୍ଗଳବାର ମହାକାଳୀ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପରେ ଗତକାଲି ମା' ରାଜରାଜେଶ୍ବରୀ ବେଶରେ ପୂଜା ପାଇଛନ୍ତି । ଗୋଲାପୀ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରୌପ୍ୟ ଅଳଙ୍କାରରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମା’ ଭଦ୍ରକାଳୀ । ଏଥିସହ ହସ୍ତୀ ଏବଂ ବ୍ୟାଘ୍ର ମା' ଙ୍କର ବାହନ ଥିବାବେଳେ ମୁଖ ମଣ୍ଡଳ ପଦ୍ମବର୍ଣ୍ଣରେ ପୁରି ଉଠିଥିଲା । 

ମା'ଙ୍କର ସାନିଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ଭିଡ଼:
ହସ୍ତରେ ଖଡ୍‌ଗ ଏବଂ ଚକ୍ର ଧାରଣ କରି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ମା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି । ମା'ଙ୍କର ଏହି ରାଜରାଜେଶ୍ବରୀ ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଭକ୍ତର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି । ଆୟୁ, ନିରୋଗ ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହ ଭକ୍ତ ମାନେ ଯଶ ତଥା ଐଶ୍ବର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ କରାଯାଏ । ତେଣୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କରୁଣା ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ । ମା'ଙ୍କର ସାନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବ୍ୟାପି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ରହିଥାଆନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ମା' ଙ୍କର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ସହ ଚଣ୍ଡିପାଠ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ।

ମା' ମହାକାଳୀ ବେଶରେ ଖଡଗ ଧାରଣ କରି ଲୌହ ଜିହ୍ୱାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲେ ।  ଏଠାରେ ମା' ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତ, ଶିଷ୍ଟ, ଭଦ୍ର ତଥା କମନୀୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ, ମହାକାଳୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ମା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ସୂଚାନ୍ତି; 'ତୁମେ ଅସୁର ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରିହାର କରି, ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ପଥରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅ ।' ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମା' ଏହି ଉଗ୍ରରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି । 

ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା:
ଏହି ବେଶରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ଵାସ ରହିଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି (ଗୁରୁବାର) ମା' ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ, ଶୁକ୍ରବାର ମହା ସରସ୍ବତୀ ଏବଂ ଶନିବାର ତଥା ଶେଷ ଦିନରେ ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେଶରେ ପୂଜା ପାଇବେ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସାତ ଦିନ ଧରି ଏହି ଶକ୍ତି ପୀଠରେ ସପ୍ତ ମାତୃକା ବେଶ ସହ ମଙ୍ଗଳ ଆରତି, ସଂକୀର୍ତନ, ଶତଚଣ୍ଡୀ ପାଠ, ଦୀପ ଯଜ୍ଞ ସହ ବିଶ୍ଵ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାଳୀ ପୂଜା ଠାରୁ ସାତ ଦିନ ଧରି ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତ ମାତୃକା ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ଦେବୀପୀଠ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ । 

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:

98 ବର୍ଷର ନିଆରା ପରମ୍ପରା: ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି 'ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା'

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭଦ୍ରକ

For All Latest Updates

TAGGED:

SAPTA MATRUKA BESA
ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ସପ୍ତ ମାତୃକା ବେଶ
FAMOUS BHADRAK KALI PUJA
ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ରାଜରାଜେଶ୍ବରୀ ବେଶ
ଭଦ୍ରକ କାଳୀପୂଜା

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

sahaspur Sambalpur GOBARDHAN PUJA completes 98 year signifies importance of nature conservation

98 ବର୍ଷର ନିଆରା ପରମ୍ପରା: ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି 'ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା'

November 10, 2026 at 4:54 PM IST
Nayagada Model Parliament Student Act out as PM President MP & leaders

ବସିଲା ମଡେଲ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ: ନୟାଗଡ଼ରେ ଏକାଠି ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ !

November 10, 2026 at 2:24 PM IST
Chhatisgarh Bastar Prime Minister danced with security personnel and swayed to traditional tribal songs

ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆଇଲେ, ପାରମ୍ପରିକ ଆଦିବାସୀ ଗୀତରେ ଝୁମିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

November 8, 2026 at 10:14 PM IST
FIRE CRACKERS MARKET

ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି; ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବଜାରରେ ଚାଲିଛି ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ, ସବୁଜ ବାଣ କିଣିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି

November 8, 2026 at 1:10 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.