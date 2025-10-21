ETV Bharat / Videos

ମହାକାଳୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମା' ଭଦ୍ରକାଳୀ

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 21, 2025 at 6:12 PM IST

ଭଦ୍ରକ: କାଳୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଉତ୍ସବମୁଖର ଭଦ୍ରକ । ସହରଠାରୁ ମାତ୍ର ନଅ କିଲୋମିଟର ଦୂର, ପୁଣ୍ୟତୋୟା ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ମା' ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପୀଠ । ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏହି ଶକ୍ତି ପୀଠ, କାଳୀ ପୂଜା ପାଇଁ ବେଶ ଚଳଚଞ୍ଚଳ । ଗତକାଲିଠାରୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ମା' ଭଦ୍ରକ କାଳୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହି ପୀଠରେ ମା' ସଦାସର୍ବଦା ବିଶ୍ବମାତା ରୂପରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ କାଳୀ ପୂଜା ଅବସରରେ ସପ୍ତମାତୃକା ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ।

ଆଜି ମା'ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ମହାକାଳୀ ବେଶ:

ପ୍ରଥମେ ମା' ଭଦ୍ରକାଳୀ ବେଦମାତା ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ବେଶ ଦର୍ଶନ କଲେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ସହିତ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି । ସେହିପରି ଆଜି ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନରେ ମହାକାଳୀ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ମା' ଭଦ୍ରକାଳୀ । ସାଧାରଣତଃ ମା' ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି ଶାନ୍ତ, ଶିଷ୍ଟ, ଭଦ୍ର ତଥା କମନୀୟ । କିନ୍ତୁ ମହାକାଳୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ମା' ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୂଚାନ୍ତି ଯେ, ତମେ ଅସୁର ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରିହାର କରି, ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ପଥରେ ପରିଚାଲିତ ହୁଅ । ତେବେ ଯାଇ ମୋ ଆଶିଷ ଲାଭ କରିବ। ଯାହାକି ମଣିଷ ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମା'ଙ୍କର ଏହି ଉଗ୍ରରୂପ। ଏହି ବେଶରେ ମା'ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ଵାସ ରହିଛି । 

ମା' ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ସପ୍ତମାତୃକା ବେଶ:

ଆସନ୍ତାକାଲି ସପ୍ତମାତୃକା ବେଶର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମା' ରାଜ ରାଜେଶ୍ବରୀ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ । ଗୁରୁବାର ଦିନ ସିଂହ ବାହିନୀ, ଶୁକ୍ରବାର ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ, ଶନିବାର ମହା ସରସ୍ବତୀ ଏବଂ ରବିବାର ତଥା ଶେଷ ଦିନରେ ମା’ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେଶରେ ପୂଜା ପାଇବେ । ସେପଟେ ମନ୍ଦିରରେ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆହେତୁକ ଉତ୍କଣ୍ଠା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । 

KALI PUJA 2025
ଭଦ୍ରକ କାଳୀ ପୂଜା 2025
DIWALI 2025
KALI PUJA CELEBRATION BHADRAK
BHADRAK KALI PUJA

ETV Bharat Odisha Team

