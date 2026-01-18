ETV Bharat / Videos

କଟପାଙ୍କ ନାଚରେ ଦୁଲୁକିଲା ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀ ମଞ୍ଚ - KALAHANDI UTSAV GHUMURA 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଘୁମୁରା-୨୦୨୬ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 18, 2026 at 4:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭବାନୀପାଟଣା: କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ମହାକୁମ୍ଭ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଘୁମୁରା-୨୦୨୬ର ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାଚ ଗୀତରେ ଦୁଲୁକିଲା ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀ ମଞ୍ଚ । କଳକାର କଳାହାଣ୍ଡି କଟପାଙ୍କ ଧମାକାଦାର ନୃତ୍ୟରେ ଦୁଲୁକିଲା ମଞ୍ଚ । ସେପଟେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆଶିଷ କୁମ୍ଭାର ଓ ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଗୀତରେ ମତୁଆଲା ହୋଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । 

ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି କଟପା ଭାବରେ ପରିଚିତ ସୁନୀଲ ମହାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, "୨୮ତମ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବର ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ୍ ଖୁସି । ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀ ମଞ୍ଚ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କଳକାରକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛି । କଳାହାଣ୍ଡିର ଘୁମୁରା, ବାଜଶାଲ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି । ଆମେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁ, କିନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବରେ କଳା ପରିବେଷଣ କରିବାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା ।"
 

କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବକୁ ଆସି ବହୁତ୍ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ଏଠାକାର କଳା ଆଉ ସଂସ୍କୃତ ଭିନ୍ନ । ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଳ ପାଇବା ମିଳିଛି ।" 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ହାଟକେଶ୍ୱର ଏବଂ ଅଟ୍ରି ହେବ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ: ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଦୁଲୁକିଲା ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀ ମଞ୍ଚ, ଉଦଘାଟିତ ହେଲା ଘୁମୁରା 2026

କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବର ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ କୂଳପତି ନିବେଦିତ ନାଥ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାୱାର ସଚିନ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ସମେତ କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଳକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚନ୍ଦନ ସେନାପତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଆୟୋଜିତ କର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର, ସମାଜ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ଯ କରିଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଳାହାଣ୍ଡି ବରପୁତ୍ର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

ଭବାନୀପାଟଣା: କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ମହାକୁମ୍ଭ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଘୁମୁରା-୨୦୨୬ର ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାଚ ଗୀତରେ ଦୁଲୁକିଲା ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀ ମଞ୍ଚ । କଳକାର କଳାହାଣ୍ଡି କଟପାଙ୍କ ଧମାକାଦାର ନୃତ୍ୟରେ ଦୁଲୁକିଲା ମଞ୍ଚ । ସେପଟେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆଶିଷ କୁମ୍ଭାର ଓ ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଗୀତରେ ମତୁଆଲା ହୋଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । 

ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି କଟପା ଭାବରେ ପରିଚିତ ସୁନୀଲ ମହାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, "୨୮ତମ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବର ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ୍ ଖୁସି । ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀ ମଞ୍ଚ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କଳକାରକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛି । କଳାହାଣ୍ଡିର ଘୁମୁରା, ବାଜଶାଲ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି । ଆମେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁ, କିନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବରେ କଳା ପରିବେଷଣ କରିବାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା ।"
 

କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବକୁ ଆସି ବହୁତ୍ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ଏଠାକାର କଳା ଆଉ ସଂସ୍କୃତ ଭିନ୍ନ । ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଳ ପାଇବା ମିଳିଛି ।" 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ହାଟକେଶ୍ୱର ଏବଂ ଅଟ୍ରି ହେବ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ: ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଦୁଲୁକିଲା ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀ ମଞ୍ଚ, ଉଦଘାଟିତ ହେଲା ଘୁମୁରା 2026

କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବର ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ କୂଳପତି ନିବେଦିତ ନାଥ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାୱାର ସଚିନ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ସମେତ କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଳକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚନ୍ଦନ ସେନାପତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଆୟୋଜିତ କର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର, ସମାଜ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ଯ କରିଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଳାହାଣ୍ଡି ବରପୁତ୍ର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

For All Latest Updates

TAGGED:

GHUMURA MAHOTSAV KATAPA DANCE
CULTURAL PROGRAM IN KALAHANDI
GHUMURA MAHOTSAV
କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଘୁମୁରା
KALAHANDI UTSAV GHUMURA 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

...view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

World Largest Shiva Linga

Watch: ବିଶ୍ବର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ

January 17, 2026 at 6:17 PM IST
ହାଟକେଶ୍ୱର ମକର ମହୋତ୍ସବ 2026

ହାଟକେଶ୍ୱର ଏବଂ ଅଟ୍ରି ହେବ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ: ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

January 17, 2026 at 1:00 PM IST
Swarna Dhanu welcomed and worshipped at Biraja Temple Jajpur

ଯାଜପୁରରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣଧନୁକୁ ବିପୁଳ ସ୍ବାଗତ, ବିରଜା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା

January 16, 2026 at 4:27 PM IST
ମଙ୍ଗଳାଯୋଡିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଅଭିଭୂତ ହେଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ

ମଙ୍ଗଳାଯୋଡିରେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ଇକୋ-ଟୁରିଜିମ ମଡେଲର କଲେ ପ୍ରଶଂସା

January 16, 2026 at 2:52 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.