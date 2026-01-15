ଦୁଲୁକିଲା ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀ ମଞ୍ଚ, ଉଦଘାଟିତ ହେଲା ଘୁମୁରା 2026 - GHUMURA 2026
Published : January 15, 2026 at 5:20 PM IST
Updated : January 15, 2026 at 5:44 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ମହାକୁମ୍ଭ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଘୁମୁରା ୨୦୨୬ । ଶୀତୁଆ ରାତିରେ ବୀର ବାଦ୍ୟ ଘୁମୁରାର ଘୁମୁ ଘୁମୁ ନାଦରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥଲା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । କଳାହାଣ୍ଡିର କଳାକାରମାନଙ୍କ ବଜାଶାଲ ଓ ସିଙ୍ଗାରୀ ନାଚ ପରିବେଷଣରେ ଝୁମିଲେ ଦର୍ଶକ । ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ, ଖେମୁଣ୍ଡିର କଣ୍ଢେଇ ନାଚ, ସମ୍ବଲପୁରର ନୁପୁର, ହରିୟାଣା ଘୁମର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଷ୍ଟାରନାଇଟ କାର୍ଯ୍ଯକ୍ରମ । ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଦୀପ୍ତିରେଖାଙ୍କ ଗୀତରେ ଦୁଲୁକିଥିଲା ମଞ୍ଚ ।
ଏନେଇ ଦର୍ଶକ ଲୋଚନୀ ବାଗ କହିଛନ୍ତି, " ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏହି ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀ ମଞ୍ଚରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଅନେକ କଳାକାର ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଷ୍ଟାର୍ ନାଇଟ କାର୍ଯ୍ଯକ୍ରମ ।୫ ଦିନ ଧରି ଏହି ବର୍ଷ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଚାଲିବ ।"
କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଦୀପ୍ତିରେଖା କହିଛନ୍ତି ," କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବକୁ ଆସିକି ବହୁତ୍ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯେତେବେଳ ବି କଳାହାଣ୍ଡି ଆସେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମିଳେ। ସବୁ ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। "
ଭବାନୀପାଟଣା ଲାଲବାହାଦୂର ଷ୍ଟାଡିୟମ ସ୍ଥିତ ଶହୀଦ ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀ ମଞ୍ଚରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ମହୋତ୍ସବର ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଜିତ କୁମାର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଧର୍ମଗଡ ବିଧାୟକ ସୁଧୀର ରଞ୍ଜନ ପାଟ୍ଟଯୋଶୀ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂଦେଓ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାୱାର ସଚିନ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଘୁମୁରା ୨୦୨୬ର କବି ସମ୍ମିଳନୀର କବିତା ପୁସ୍ତକ "ନିଶାନ" ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।
ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଜିତ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, " ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଘୁମୁରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମର ପରିଚୟ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ହେଉଛି ଘୁମୁରା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅମର ଯେଉଁ ଲୋକକଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ତାକୁ ଏକ ମଞ୍ଚ ଦେଇଛି ଏହି ଉତ୍ସବ। ବିଗତ ୨୮ ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ମଞ୍ଚ କଳାହାଣ୍ଡିର ପ୍ରତିଭାକୁ କେବଳ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଜାତୀୟ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇପାରିଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି
