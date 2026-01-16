ଝାଟିପର୍ବ: ବଣ୍ତାଘାଟିରେ ରକ୍ତର ଖେଳ, ଶତ୍ରୁ ବନି ଯାଆନ୍ତି ମିତ୍ର - JHATI PARAB
Published : January 16, 2026 at 11:32 AM IST
Jhati Parab ମାଲକାନଗିରି: ବଣ୍ତାଘାଟିରେ ରକ୍ତର ଖେଳ 'ଝାଟିପର୍ବ' । ଚାବୁକ ମାଡ଼ରେ ଲାଲ୍ ହୋଇଛି ପିଠି, ଦେହରୁ ଝରିଛି ରକ୍ତ । ମାନ, ଅଭିମାନ ଦୂର କରିବାର ନିଆରା ପରମ୍ପରା 'ଝାଟିପର୍ବ'। ଗାଁ ଦାଣ୍ତରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଚାବୁକ ମାଡ଼ରେ ଦେହରେ ରକ୍ତ ବାହାର କରି ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ ପୁରୁଷରୁ ଚାଲି ଆସିଥିବା ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା ବନ୍ଧୁତ୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଣ୍ତାଘାଟିର ପଡେଇଗୁଡା ଗାଁରେ । ଯାହାକୁ ଝାଟି ପର୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏହି ଦିନ ଆଦିମ ଜନଜାତିର ଲୋକେ ବର୍ଷ ତମାମର ମାନ ଅଭିମାନକୁ ଭୁଲି ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି ।
ଝାଟିପର୍ବ କିପରି ପାଳନ ହୁଏ ?
ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପାଳିତ ହୁଏ ଝାଟିପର୍ବ । ଗାଁର ପୁରୁଷମାନେ ସଲପ ଗଛରୁ ତିଆରି ଛାଟରେ ପରସ୍ପରକୁ ପିଟିଥାନ୍ତି । ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଝିରେ ପଶି ଆହାତମାନଙ୍କ ପିଠିରେ ହଳଦୀ ଲେପ ଦେଇଥାନ୍ତି । ବର୍ଷ ତମାମର ରାଗ ରୁସା, ମାନ ଅଭିମାନ ଦୂର କରିବାକୁ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଏହାଦ୍ବାରା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି । ଆଦିମ କାଳରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ପୌଷ ପରବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବଣ୍ଡାଘାଟିବାସୀ ।
ନିଆରା ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଜନଜାତିଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ଗବେଷକଙ୍କ ଏଠାରେ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା । ଖାସ କରି ବଣ୍ତାଘାଟିର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଏହି ରକ୍ତର ଖେଳ ଖେଳି ନିବିଡି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ଝାଟିପରବ ତଥା ପୁଷପରବ ( ପୌଷପରବ) ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ଗବେଷକ । ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ମନରେ ବନ୍ଧୁତ୍ବ କିପରି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ତାହା ଅନୁଭବ ହୁଏ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଆସିଥିବା ଗବେଷକ ସୁଶ୍ରୀ ସଂଗୀତା ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବିଜୟ ଭାସ୍କର ରେଡ୍ଡୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଝାଟିପର୍ବ ପାଳନ ଦ୍ବାରା ଜନଜାତିଙ୍କ କ'ଣ ଉପକାର ହୋଇଥାଏ ?
- ୧) ଝାଟିପର୍ବରେ ସଲପ ଛାଟରେ ମାଡ଼ ମାରିବା ଦ୍ବାରା ଶତ୍ରୁ ଏଠି ବନ୍ଧୁ ପାଲଟିଯାଏ ।
- ୨) ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ, ମନ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବକାଳରୁ ରହିଆସିଛି ଝାଟିମରା ପରବ।
- ୩) ମନ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଥିବା ରାଗ ରୁସା ଓ ଅଭିମାନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୁଏ ।
- ୪) ସପକ୍ଷ ଓ ବିପକ୍ଷ ଏକାଠି ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ ରକ୍ତାକ୍ତ ଯାଏଁ ପିଟିଥାନ୍ତି । ଏହା ମନ ଭିତରେ ଥିବା ହିଂସା ଓ କପଟ ଦୂର ହୁଏ ବୋଲି ବଣ୍ତା ଜନଜାତିଙ୍କ ବିଶ୍ବାସ ।
ଝାଟିପର୍ବରୁ ନୂଆ ଚଳଣି ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ବଣ୍ତା ଅଧିବାସୀ । ଯାହାକୁ ପୌଷପରବ ବା ପୁଷପରବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିଠାରୁ ବଣ୍ତାଘାଟିରେ ଏହି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଡ଼ା, ଗାଁ ଗଣ୍ତାରେ ଝାଟିପର୍ବ ତଥା ପୁଷପରବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏକାଠି ହୋଇ ନାଚଗୀତରେ ଝୁମୁଛନ୍ତି ଆଦିମ ଜନଜାତିର ଲୋକେ । ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖି ଆଜି ଯାଏଁ ଆଦିମ ଜନଜାତି ନିଜସ୍ବ ବନ୍ଧୁତ୍ବକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିବା ବଣ୍ତା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଡମ୍ବରୁ ଶିଶା କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ,ମାଲକାନଗିରି
