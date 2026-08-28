ETV Bharat / Videos

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ଯବାନ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ବାଟାଲିଅନର ଯବାନଙ୍କ ହାତରେ ରାଖୀ ବାନ୍ଧିଲେ କୁନିକୁନି ପିଲା (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 28, 2026 at 4:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଝାରସୁଗୁଡା: ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଓଏସଏପି (OSAP) ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଟାଲିଅନ ପରିସରରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି । ପଞ୍ଚପଡ଼ା ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ବାଟାଲିଅନର ଯବାନମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାଖୀ ବାନ୍ଧି ଭାଇ-ଭଉଣୀର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ । ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
 

ଏହି ଅବସରରେ ଓଏସଏପି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଟାଲିଅନର କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପ୍ରସାଦ ଥାପା କହିଥିଲେ ଯେ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜ ପରିବାର ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପାଳନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଆଜି ପିଲାମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନୂତନ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲେ।’

ସେ ପଞ୍ଚପଡ଼ା ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଠ ପଢି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜ ପରିବାର, ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ ।
 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ; 'ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ' ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ କୁନି କୁନି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ

ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଲେ ଯବାନ; 'ରାକ୍ଷୀ କେବଳ ଏକ ସୂତା ନୁହେଁ, ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଭଲପାଇବାର ପ୍ରତୀକ'

ନିଆରା ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ: ସେନା ଯବାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ କୁନି କୁନି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ

ଝାରସୁଗୁଡା: ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଓଏସଏପି (OSAP) ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଟାଲିଅନ ପରିସରରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି । ପଞ୍ଚପଡ଼ା ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ବାଟାଲିଅନର ଯବାନମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାଖୀ ବାନ୍ଧି ଭାଇ-ଭଉଣୀର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ । ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
 

ଏହି ଅବସରରେ ଓଏସଏପି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଟାଲିଅନର କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପ୍ରସାଦ ଥାପା କହିଥିଲେ ଯେ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜ ପରିବାର ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପାଳନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଆଜି ପିଲାମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନୂତନ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲେ।’

ସେ ପଞ୍ଚପଡ଼ା ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଠ ପଢି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜ ପରିବାର, ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ ।
 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ; 'ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ' ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ କୁନି କୁନି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ

ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଲେ ଯବାନ; 'ରାକ୍ଷୀ କେବଳ ଏକ ସୂତା ନୁହେଁ, ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଭଲପାଇବାର ପ୍ରତୀକ'

ନିଆରା ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ: ସେନା ଯବାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ କୁନି କୁନି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ

For All Latest Updates

TAGGED:

RAKHI 2026
RAKHI CELEBRATION JHARSUGUDA
ରାକ୍ଷୀ
ଯବାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ
RAKSHA BANDHAN

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

CROCODILE SAFELY RESCUED

ବାଲିମେଳା-ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଘାଟିରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ୫ ଫୁଟର ମଗର

August 25, 2026 at 7:24 PM IST
CAR with 2 people Swept away in Baitarani River flood water Jajpur

ବୈତରଣୀ ନଦୀ ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଗଲା କାର୍, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ

August 25, 2026 at 1:31 PM IST
vehicle of MLA and the BID stopped at Bangiri Nal Bridge

ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ବ୍ରିଜ ଉପରେ 3 ଫୁଟର ପାଣି, ଜଳମଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଫସିଲା ବିଧାୟକ ଓ ବିଡିଓଙ୍କ ଗାଡି

August 24, 2026 at 7:57 PM IST
Shravan Last Monday Devotees Offers Holy water at Bhubaneswar Lingaraja Temple

ଶ୍ରାବଣ ଶେଷ ସୋମବାରରେ ଶିବମୟ ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପୀଠ, ଜଳଲାଗି ପାଇଁ ଲାଗିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ

August 24, 2026 at 3:40 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.