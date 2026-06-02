JEE ଆଡଭାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ଆଣିଲେ ଯାଜପୁରର ସୁଦୀପ ଓ ଅର୍ଜୁନ - JEE ADVANCE RESULT 2026

JEE ଆଡଭାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 2, 2026 at 9:40 AM IST

ଯାଜପୁର: JEE ଆଡଭାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ତଣ୍ଡରା ସ୍ଥିତ ପ୍ରୟାସ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର 4 ଜଣ ଛାତ୍ର କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଛି । ଗତକାଲି JEE ଆଡଭାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା 2026ର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । 

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ 2 ହଜାର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡିଶାରୁ 14 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରୟାସ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଛାତ୍ର ସୁଦୀପ ପତି 723 ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ସ୍ୱାଇଁ 1975 ସ୍ଥାନ ରହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ସର୍ବ ଭାରତୀୟ 10 ହଜାର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ଦିନେଶ ପ୍ରସାଦ ଦଳେଇ 3846 ଓ ଅକିଲ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ 9784 ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି l ଏହି ସଫଳତା ନେଇ ଆଜି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସଫଳତା ପାଇଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଏହି ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟାପିକା ଓ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ବୃନ୍ଦ ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
 

ସୁଦୀପ ପତି କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ମୋ ବାପା, ମାଆ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦେବି । ମୋ ସଫଳତା ପଛରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ଅଛି ।"  

ଅର୍ଜୁନ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ କେତେଥର ଜିତୁଛନ୍ତି ତାହା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ବରଂ ଆମେ କେତେଥର ପଡ଼ିକି ଉଠୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା ।  ମୋ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି । ମୋ ସଫଳତା ପଛରେ ବାପା-ମାଆ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ହାତ ରହିଛି ।"

ETV Bharat Odisha Team

