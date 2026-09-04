ଗୋକୁଳଧାମରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ରାଧା ଏବଂ ମା' ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଭକ୍ତ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 4, 2026 at 7:10 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଗୋକୁଳଧାମ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ।ଏହି ଅବସରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ରାଧା ଏବଂ ମା'ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।
ସହରର ଗୋଷାଣିନୂଆଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ଗୋକୁଳଧାମ ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ବୃନ୍ଦାବନ ପରେ ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ରାଧା ଏବଂ ମା' ରୁକ୍ମଣୀ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି । ଯାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷତମାମ ଭକ୍ତମାନେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥାନ୍ତି । ସେପଟେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ କହିଛନ୍ତି,"ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି ଯେ,ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଶଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପୁନଃଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ । ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ।"
ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତ ନିରୁପମା ସାହୁଙ୍କ କହିଛନ୍ତି,"ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ଆମେ ତ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ତାରି ବଦଳରେ ଆମେ ଗୋକୁଳଧାମକୁ ଆସି ସେହି ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ । ବହୁତ ଆଶା ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ଦର୍ଶନ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା । "
ଅନ୍ୟପଟେ ମନ୍ଦିରର କର୍ମକର୍ତ୍ତା କେଦାର ନାଥ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି," ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ଜନ୍ମତୀର୍ଥୀକୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ରୁକ୍କଣୀ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି । ଆଜି ଭୋର ସକାଳ ସମୟରୁ ମଙ୍ଗଳାଅଳତୀ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବାଲୁକା କଳାରେ ୧୦୧ଟି ମାଖନ ହାଣ୍ଡି ସହ ନନ୍ଦଲାଲା, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ; ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମରେ ଉଛୁଳି ଉଠିଛି ଢେଙ୍କାନାଳର ରଧାକୃଷ୍ଣଜୀଉ ମନ୍ଦିର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଗୋକୁଳଧାମ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ।ଏହି ଅବସରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ରାଧା ଏବଂ ମା'ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।
ସହରର ଗୋଷାଣିନୂଆଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ଗୋକୁଳଧାମ ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ବୃନ୍ଦାବନ ପରେ ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ରାଧା ଏବଂ ମା' ରୁକ୍ମଣୀ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି । ଯାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷତମାମ ଭକ୍ତମାନେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥାନ୍ତି । ସେପଟେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ କହିଛନ୍ତି,"ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି ଯେ,ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଶଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପୁନଃଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ । ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ।"
ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତ ନିରୁପମା ସାହୁଙ୍କ କହିଛନ୍ତି,"ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ଆମେ ତ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ତାରି ବଦଳରେ ଆମେ ଗୋକୁଳଧାମକୁ ଆସି ସେହି ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ । ବହୁତ ଆଶା ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ଦର୍ଶନ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା । "
ଅନ୍ୟପଟେ ମନ୍ଦିରର କର୍ମକର୍ତ୍ତା କେଦାର ନାଥ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି," ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ଜନ୍ମତୀର୍ଥୀକୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ରୁକ୍କଣୀ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି । ଆଜି ଭୋର ସକାଳ ସମୟରୁ ମଙ୍ଗଳାଅଳତୀ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବାଲୁକା କଳାରେ ୧୦୧ଟି ମାଖନ ହାଣ୍ଡି ସହ ନନ୍ଦଲାଲା, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ; ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମରେ ଉଛୁଳି ଉଠିଛି ଢେଙ୍କାନାଳର ରଧାକୃଷ୍ଣଜୀଉ ମନ୍ଦିର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର