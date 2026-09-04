ETV Bharat / Videos

ଗୋକୁଳଧାମରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ରାଧା ଏବଂ ମା' ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଭକ୍ତ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ଗୋକୁଳଧାମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 4, 2026 at 7:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଗୋକୁଳଧାମ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ।ଏହି ଅବସରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ରାଧା ଏବଂ ମା'ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।

 ସହରର ଗୋଷାଣିନୂଆଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ଗୋକୁଳଧାମ ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ବୃନ୍ଦାବନ ପରେ ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ରାଧା ଏବଂ ମା' ରୁକ୍ମଣୀ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି । ଯାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷତମାମ  ଭକ୍ତମାନେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥାନ୍ତି । ସେପଟେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ କହିଛନ୍ତି,"ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି ଯେ,ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଶଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପୁନଃଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ । ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ।"
 

ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତ ନିରୁପମା ସାହୁଙ୍କ କହିଛନ୍ତି,"ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ଆମେ ତ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ତାରି ବଦଳରେ ଆମେ ଗୋକୁଳଧାମକୁ ଆସି ସେହି ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ । ବହୁତ ଆଶା ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ଦର୍ଶନ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା । "

ଅନ୍ୟପଟେ ମନ୍ଦିରର କର୍ମକର୍ତ୍ତା କେଦାର ନାଥ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି," ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ଜନ୍ମତୀର୍ଥୀକୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ରୁକ୍କଣୀ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି । ଆଜି ଭୋର ସକାଳ ସମୟରୁ ମଙ୍ଗଳାଅଳତୀ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବାଲୁକା କଳାରେ ୧୦୧ଟି ମାଖନ ହାଣ୍ଡି ସହ ନନ୍ଦଲାଲା, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ; ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମରେ ଉଛୁଳି ଉଠିଛି ଢେଙ୍କାନାଳର ରଧାକୃଷ୍ଣଜୀଉ ମନ୍ଦିର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର 

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଗୋକୁଳଧାମ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ।ଏହି ଅବସରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ରାଧା ଏବଂ ମା'ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।

 ସହରର ଗୋଷାଣିନୂଆଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ଗୋକୁଳଧାମ ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ବୃନ୍ଦାବନ ପରେ ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ରାଧା ଏବଂ ମା' ରୁକ୍ମଣୀ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି । ଯାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷତମାମ  ଭକ୍ତମାନେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥାନ୍ତି । ସେପଟେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ କହିଛନ୍ତି,"ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି ଯେ,ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଶଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପୁନଃଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ । ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ।"
 

ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତ ନିରୁପମା ସାହୁଙ୍କ କହିଛନ୍ତି,"ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ଆମେ ତ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ତାରି ବଦଳରେ ଆମେ ଗୋକୁଳଧାମକୁ ଆସି ସେହି ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ । ବହୁତ ଆଶା ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ଦର୍ଶନ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା । "

ଅନ୍ୟପଟେ ମନ୍ଦିରର କର୍ମକର୍ତ୍ତା କେଦାର ନାଥ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି," ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ଜନ୍ମତୀର୍ଥୀକୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ରୁକ୍କଣୀ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି । ଆଜି ଭୋର ସକାଳ ସମୟରୁ ମଙ୍ଗଳାଅଳତୀ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବାଲୁକା କଳାରେ ୧୦୧ଟି ମାଖନ ହାଣ୍ଡି ସହ ନନ୍ଦଲାଲା, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ; ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମରେ ଉଛୁଳି ଉଠିଛି ଢେଙ୍କାନାଳର ରଧାକୃଷ୍ଣଜୀଉ ମନ୍ଦିର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର 

For All Latest Updates

TAGGED:

GOKULDHAM TEMPLE BERHAMPUR
BERHAMPUR NEWS
ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ 2026
ଗୋକୁଳଧାମ
JANMASHTAMI CELEBRATION

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

BAL GOPAL SAND SCULPTURE

ବାଲୁକା କଳାରେ ୧୦୧ଟି ମାଖନ ହାଣ୍ଡି ସହ ନନ୍ଦଲାଲା, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ

September 4, 2026 at 5:30 PM IST
janmastami 2026 celebration dhenkanal

ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ; ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମରେ ଉଛୁଳି ଉଠିଛି ଢେଙ୍କାନାଳର ରଧାକୃଷ୍ଣଜୀଉ ମନ୍ଦିର

September 4, 2026 at 5:24 PM IST
King Cobra Rescue inside Maa Ratnei Temple chikiti

ଚିକିଟି ଗଡ ରତନେଇ ମନ୍ଦିରରୁ ୧୨ ଫୁଟର ଅହିରାଜ ସାପ ଉଦ୍ଧାର

September 3, 2026 at 3:07 PM IST
BALASORE CONGRESS PROTEST SP OFFICE

ଏସପି ଅଫିସ ଆଗରେ କଂଗ୍ରେସର ବିକ୍ଷୋଭ

September 1, 2026 at 11:14 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.