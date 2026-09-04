ETV Bharat / Videos

ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ; ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମରେ ଉଛୁଳି ଉଠିଛି ଢେଙ୍କାନାଳର ରଧାକୃଷ୍ଣଜୀଉ ମନ୍ଦିର

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମରେ ଉଛୁଳି ଉଠିଛି ଢେଙ୍କାନାଳର ରଧାକୃଷ୍ଣଜୀଉ ମନ୍ଦିର (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 4, 2026 at 5:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଢେଙ୍କାନାଳ: ଆଜି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ । ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏହି ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରର ସର୍ବ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର କୁଞ୍ଜକାନ୍ତ ସ୍ଥିତ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସଵ ପାଳନ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି । 

ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଜୀଉଙ୍କ ପ୍ରତି ଢେଙ୍କାନାଳ ତଥା ଆଖ ପାଖର ଲୋକ ମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ବହୁ ଦିନରୁ ରହି ଆସିଛି । ଫଳରେ ଆଜିର ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ତଥା ଆଖ ପାଖର ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଏହି ପୀଠକୁ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି । 

ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସଵ ବେଶ ନୀତି କାନ୍ତିର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ଆଜି ଭୋର ସମୟରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି କାନ୍ତିର ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି । ରାତିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ । ତେବେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଥିବାରୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ବ୍ରତ ରଖିଥିବା ମାନସିକଧାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭକରି ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି । 

ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ତଥା ନିଜ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ମାନସିଛନ୍ତି । ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଓ ପୂଜାକଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନୀରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ବୁଡି ରହିଛି ମନ୍ଦିର ପରିସର । ଶ୍ୟାମଚରଣପୁର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦୁର୍ଗମାଧବ ଶତପଥୀ କୁହନ୍ତି
ଦର୍ଶନକରି କି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି l ପରିବେଶ ବହୁତ ଭଲ l ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିକି ଖୁସିରେ ଯାଉଛନ୍ତି l ଆଜିର ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅପୂର୍ବ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ରହିଛି l 

ମାନସିକଧାରୀ ମମତା ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଠାକୁ ଦଶନ କରିବାକୁ ଆସୁ  l ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ l ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇବାର ଅନୁଭବ ହେଉଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ l 

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ 

ଢେଙ୍କାନାଳ: ଆଜି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ । ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏହି ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରର ସର୍ବ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର କୁଞ୍ଜକାନ୍ତ ସ୍ଥିତ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସଵ ପାଳନ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି । 

ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଜୀଉଙ୍କ ପ୍ରତି ଢେଙ୍କାନାଳ ତଥା ଆଖ ପାଖର ଲୋକ ମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ବହୁ ଦିନରୁ ରହି ଆସିଛି । ଫଳରେ ଆଜିର ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ତଥା ଆଖ ପାଖର ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଏହି ପୀଠକୁ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି । 

ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସଵ ବେଶ ନୀତି କାନ୍ତିର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ଆଜି ଭୋର ସମୟରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି କାନ୍ତିର ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି । ରାତିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ । ତେବେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଥିବାରୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ବ୍ରତ ରଖିଥିବା ମାନସିକଧାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭକରି ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି । 

ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ତଥା ନିଜ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ମାନସିଛନ୍ତି । ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଓ ପୂଜାକଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନୀରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ବୁଡି ରହିଛି ମନ୍ଦିର ପରିସର । ଶ୍ୟାମଚରଣପୁର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦୁର୍ଗମାଧବ ଶତପଥୀ କୁହନ୍ତି
ଦର୍ଶନକରି କି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି l ପରିବେଶ ବହୁତ ଭଲ l ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିକି ଖୁସିରେ ଯାଉଛନ୍ତି l ଆଜିର ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅପୂର୍ବ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ରହିଛି l 

ମାନସିକଧାରୀ ମମତା ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଠାକୁ ଦଶନ କରିବାକୁ ଆସୁ  l ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ l ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇବାର ଅନୁଭବ ହେଉଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ l 

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ 

For All Latest Updates

TAGGED:

ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ 2026
JANMASHTAMI 2026
DHENKANAL RADHAKRISHNA TEMPLE
ରାଧାକୃଷ୍ଣଜୀଉ ମନ୍ଦିର
JANMASHTAMI CELEBRATION 2026

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

BAL GOPAL SAND SCULPTURE

ବାଲୁକା କଳାରେ ୧୦୧ଟି ମାଖନ ହାଣ୍ଡି ସହ ନନ୍ଦଲାଲା, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ

September 4, 2026 at 5:30 PM IST
King Cobra Rescue inside Maa Ratnei Temple chikiti

ଚିକିଟି ଗଡ ରତନେଇ ମନ୍ଦିରରୁ ୧୨ ଫୁଟର ଅହିରାଜ ସାପ ଉଦ୍ଧାର

September 3, 2026 at 3:07 PM IST
BALASORE CONGRESS PROTEST SP OFFICE

ଏସପି ଅଫିସ ଆଗରେ କଂଗ୍ରେସର ବିକ୍ଷୋଭ

September 1, 2026 at 11:14 PM IST
Padmashree Sand Artist Sudarshan Pattnaik Prayers for Nepal sand art Puri Sea Beach

ବାଲୁକା କଳାରେ ନେପାଳ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ସମବେଦନା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ

August 29, 2026 at 1:30 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.