ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ; ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମରେ ଉଛୁଳି ଉଠିଛି ଢେଙ୍କାନାଳର ରଧାକୃଷ୍ଣଜୀଉ ମନ୍ଦିର
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 4, 2026 at 5:24 PM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ଆଜି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ । ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏହି ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରର ସର୍ବ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର କୁଞ୍ଜକାନ୍ତ ସ୍ଥିତ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସଵ ପାଳନ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ।
ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଜୀଉଙ୍କ ପ୍ରତି ଢେଙ୍କାନାଳ ତଥା ଆଖ ପାଖର ଲୋକ ମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ବହୁ ଦିନରୁ ରହି ଆସିଛି । ଫଳରେ ଆଜିର ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ତଥା ଆଖ ପାଖର ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଏହି ପୀଠକୁ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି ।
ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସଵ ବେଶ ନୀତି କାନ୍ତିର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ଆଜି ଭୋର ସମୟରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି କାନ୍ତିର ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି । ରାତିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ । ତେବେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଥିବାରୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ବ୍ରତ ରଖିଥିବା ମାନସିକଧାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭକରି ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି ।
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ତଥା ନିଜ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ମାନସିଛନ୍ତି । ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଓ ପୂଜାକଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନୀରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ବୁଡି ରହିଛି ମନ୍ଦିର ପରିସର । ଶ୍ୟାମଚରଣପୁର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦୁର୍ଗମାଧବ ଶତପଥୀ କୁହନ୍ତି
ଦର୍ଶନକରି କି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି l ପରିବେଶ ବହୁତ ଭଲ l ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିକି ଖୁସିରେ ଯାଉଛନ୍ତି l ଆଜିର ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅପୂର୍ବ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ରହିଛି l
ମାନସିକଧାରୀ ମମତା ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଠାକୁ ଦଶନ କରିବାକୁ ଆସୁ l ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ l ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇବାର ଅନୁଭବ ହେଉଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ
ଢେଙ୍କାନାଳ: ଆଜି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ । ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏହି ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରର ସର୍ବ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର କୁଞ୍ଜକାନ୍ତ ସ୍ଥିତ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସଵ ପାଳନ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ।
ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଜୀଉଙ୍କ ପ୍ରତି ଢେଙ୍କାନାଳ ତଥା ଆଖ ପାଖର ଲୋକ ମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ବହୁ ଦିନରୁ ରହି ଆସିଛି । ଫଳରେ ଆଜିର ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ତଥା ଆଖ ପାଖର ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଏହି ପୀଠକୁ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି ।
ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସଵ ବେଶ ନୀତି କାନ୍ତିର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ଆଜି ଭୋର ସମୟରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି କାନ୍ତିର ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି । ରାତିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ । ତେବେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଥିବାରୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ବ୍ରତ ରଖିଥିବା ମାନସିକଧାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭକରି ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି ।
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ତଥା ନିଜ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ମାନସିଛନ୍ତି । ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଓ ପୂଜାକଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନୀରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ବୁଡି ରହିଛି ମନ୍ଦିର ପରିସର । ଶ୍ୟାମଚରଣପୁର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦୁର୍ଗମାଧବ ଶତପଥୀ କୁହନ୍ତି
ଦର୍ଶନକରି କି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି l ପରିବେଶ ବହୁତ ଭଲ l ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିକି ଖୁସିରେ ଯାଉଛନ୍ତି l ଆଜିର ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅପୂର୍ବ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ରହିଛି l
ମାନସିକଧାରୀ ମମତା ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଠାକୁ ଦଶନ କରିବାକୁ ଆସୁ l ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ l ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇବାର ଅନୁଭବ ହେଉଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ