ETV Bharat / Videos

ଦେବ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା; ଯାଜପୁରର ବିଭିନ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମହାବାହୁଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ - DEBASNANA PURNIMA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଯାଜପୁରର ବିଭିନ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମହାବାହୁଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 29, 2026 at 8:39 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଯାଜପୁର: ଯାଜପୁର ସହର ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରାଚୀନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପବିତ୍ର ଦେବ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରି ଗର୍ଭ ଗୃହରୁ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । 

୧୦୮ କଳସ ଜଳରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ମହାସ୍ନାନ କରାଯାଇଥିଲା । ମହାସ୍ନାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ମହାସ୍ନାନ ପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଗଜାନନ ବେଶରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଥିଲେ । ସେହିପରି ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦ ସ୍ଥିତ ବ୍ୟାସ ସରୋବ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ପୀତବାସ ପତି ଶର୍ମା ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚନା କରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ।

ଏହି ପୂଜା ଦେଖିବା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା । ଖାଲି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଆଉ ବ୍ୟାସନଗର ନୁହେଁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଂଝାରପୁର, ଛତିଆ, ବରୀ ଧର୍ମଶାଳାର ଗଡ଼ମଧୂପୁର ଓ ସୁକିନ୍ଦା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମହା ଆଡମ୍ବରେ ଏହି ସ୍ନାନ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଯାଇଛି l

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ ଏବଂ ମାନସ - SAND ART IN PURI SEA BEACH


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର 

ଯାଜପୁର: ଯାଜପୁର ସହର ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରାଚୀନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପବିତ୍ର ଦେବ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରି ଗର୍ଭ ଗୃହରୁ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । 

୧୦୮ କଳସ ଜଳରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ମହାସ୍ନାନ କରାଯାଇଥିଲା । ମହାସ୍ନାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ମହାସ୍ନାନ ପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଗଜାନନ ବେଶରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଥିଲେ । ସେହିପରି ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦ ସ୍ଥିତ ବ୍ୟାସ ସରୋବ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ପୀତବାସ ପତି ଶର୍ମା ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚନା କରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ।

ଏହି ପୂଜା ଦେଖିବା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା । ଖାଲି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଆଉ ବ୍ୟାସନଗର ନୁହେଁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଂଝାରପୁର, ଛତିଆ, ବରୀ ଧର୍ମଶାଳାର ଗଡ଼ମଧୂପୁର ଓ ସୁକିନ୍ଦା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମହା ଆଡମ୍ବରେ ଏହି ସ୍ନାନ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଯାଇଛି l

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ ଏବଂ ମାନସ - SAND ART IN PURI SEA BEACH


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର 

For All Latest Updates

TAGGED:

SNANA YATRA
JAJPUR SNANA PURNIMA
LORD JAGANNATH GRAND BATHING RITUAL
ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା
DEBASNANA PURNIMA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

With presence in all the 30 districts of the state, ETV Bharat Odisha is responsible for bringing out some of the best stories from the state. Its coverage is not limited to the happenings, spots and festivities of the state but also brings out stories that are unique and exclusive....view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Snana Purnima

ପବିତ୍ର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା; ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ଇସ୍କନରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ

June 29, 2026 at 8:35 PM IST
debasnana purnima

ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ; ମହାଆଡମ୍ବରରେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳିତ

June 29, 2026 at 4:59 PM IST
SNANA PURNIMA SAND ART IN PURI SEA BEACH

ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ ଏବଂ ମାନସ

June 29, 2026 at 10:42 AM IST
Odisha BJP President Manmohan Samal Reacts On Naba Das Murder Case

ନବ ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା, CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି ନେଇ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ

June 28, 2026 at 8:50 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.