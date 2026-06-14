ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଯାଜପୁର, ପିଠାପଣା ମହକ ଓ ଦୋଳି ଖେଳରେ ମଜ୍ଜିଲେ ଆବାଳବୃଦ୍ଧ - RAJA CELEBRATION JAJPUR
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 14, 2026 at 4:36 PM IST
ଯାଜପୁର: ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ରଜ । ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ସବମୁଖର ପୁରପଲ୍ଲୀ । ଆଜିଠାରୁ ୩ ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଗଣ ପର୍ବକୁ ବେଶ ଧୂମଧାମରେ ପାଳନ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ । ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜ ଅବସରରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବରେ ଘର ପୁରି ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଟି ଘରୁ ଭାସି ଆସୁଛି ପିଠା ମିଠାର ବାସ୍ନା । ପିଠା ପଣାର ବାସ୍ନାରେ ମହକୁଛି ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ । ପିଲାମାନେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଦୋଳି ଖେଳି ରଜ ମନାଉଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଉପାୟରେ ରଜ ମନାଉଛନ୍ତି । ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପଶା କବାଡି ସାଙ୍ଗକୁ, ଆମ୍ବ ତୋଟାରୁ ଭାସି ଆସୁଛି କୁଆଁରୀଙ୍କ ସୁମଧୁର ରଜ ଗୀତ । ରଜ ପର୍ବକୁ ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକର ଖୋସାଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ରଜ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଖାଲି ଜିଲ୍ଲାର ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ନୁହେଁ ଜିଲ୍ଲାର 10 ବ୍ଲକ ଓ ଦୁଇଟି ପୌର ପରିଷଦ ଅଂଚଳରେ ଆଜ ପହଲି ରଜ ଧୁମଧାମ୍ ସହିତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ନିଆଳିରେ ଧୁମ୍ଧାମରେ ଜମିଲା ପହଲି ରଜ ଉତ୍ସବ, ସାମିଲ ହେଲେ ବବି ମିଶ୍ର, ପୋଡ଼ ପିଠା, ଦୋଳି ଖେଳରେ ମଜିଲେ କୁଆଁରୀ
କୋଣାର୍କରେ ତିନି ଦିନିଆ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ; ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ପିଠାପଣା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର
ଯାଜପୁର: ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ରଜ । ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ସବମୁଖର ପୁରପଲ୍ଲୀ । ଆଜିଠାରୁ ୩ ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଗଣ ପର୍ବକୁ ବେଶ ଧୂମଧାମରେ ପାଳନ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ । ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜ ଅବସରରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବରେ ଘର ପୁରି ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଟି ଘରୁ ଭାସି ଆସୁଛି ପିଠା ମିଠାର ବାସ୍ନା । ପିଠା ପଣାର ବାସ୍ନାରେ ମହକୁଛି ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ । ପିଲାମାନେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଦୋଳି ଖେଳି ରଜ ମନାଉଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଉପାୟରେ ରଜ ମନାଉଛନ୍ତି । ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପଶା କବାଡି ସାଙ୍ଗକୁ, ଆମ୍ବ ତୋଟାରୁ ଭାସି ଆସୁଛି କୁଆଁରୀଙ୍କ ସୁମଧୁର ରଜ ଗୀତ । ରଜ ପର୍ବକୁ ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକର ଖୋସାଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ରଜ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଖାଲି ଜିଲ୍ଲାର ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ନୁହେଁ ଜିଲ୍ଲାର 10 ବ୍ଲକ ଓ ଦୁଇଟି ପୌର ପରିଷଦ ଅଂଚଳରେ ଆଜ ପହଲି ରଜ ଧୁମଧାମ୍ ସହିତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ନିଆଳିରେ ଧୁମ୍ଧାମରେ ଜମିଲା ପହଲି ରଜ ଉତ୍ସବ, ସାମିଲ ହେଲେ ବବି ମିଶ୍ର, ପୋଡ଼ ପିଠା, ଦୋଳି ଖେଳରେ ମଜିଲେ କୁଆଁରୀ
କୋଣାର୍କରେ ତିନି ଦିନିଆ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ; ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ପିଠାପଣା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର