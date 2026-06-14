ETV Bharat / Videos

ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଯାଜପୁର, ପିଠାପଣା ମହକ ଓ ଦୋଳି ଖେଳରେ ମଜ୍ଜିଲେ ଆବାଳବୃଦ୍ଧ - RAJA CELEBRATION JAJPUR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଯାଜପୁର, ପିଠାପଣା ମହକ ଓ ଦୋଳି ଖେଳରେ ମଜ୍ଜିଲେ ଆବାଳବୃଦ୍ଧବନିତା (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 14, 2026 at 4:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଯାଜପୁର: ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ରଜ । ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ସବମୁଖର ପୁରପଲ୍ଲୀ । ଆଜିଠାରୁ ୩ ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଗଣ ପର୍ବକୁ ବେଶ ଧୂମଧାମରେ ପାଳନ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ । ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜ ଅବସରରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବରେ ଘର ପୁରି ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଟି ଘରୁ ଭାସି ଆସୁଛି ପିଠା ମିଠାର ବାସ୍ନା । ପିଠା ପଣାର ବାସ୍ନାରେ ମହକୁଛି ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ । ପିଲାମାନେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଦୋଳି ଖେଳି ରଜ ମନାଉଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଉପାୟରେ ରଜ ମନାଉଛନ୍ତି । ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପଶା କବାଡି ସାଙ୍ଗକୁ, ଆମ୍ବ ତୋଟାରୁ ଭାସି ଆସୁଛି କୁଆଁରୀଙ୍କ ସୁମଧୁର ରଜ ଗୀତ । ରଜ ପର୍ବକୁ ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକର ଖୋସାଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ରଜ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଖାଲି ଜିଲ୍ଲାର ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ନୁହେଁ ଜିଲ୍ଲାର 10 ବ୍ଲକ ଓ ଦୁଇଟି ପୌର ପରିଷଦ ଅଂଚଳରେ ଆଜ ପହଲି ରଜ ଧୁମଧାମ୍ ସହିତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ନିଆଳିରେ ଧୁମ୍‌ଧାମରେ ଜମିଲା ପହଲି ରଜ ଉତ୍ସବ, ସାମିଲ ହେଲେ ବବି ମିଶ୍ର, ପୋଡ଼ ପିଠା, ଦୋଳି ଖେଳରେ ମଜିଲେ କୁଆଁରୀ

କୋଣାର୍କରେ ତିନି ଦିନିଆ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ; ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ପିଠାପଣା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

ଯାଜପୁର: ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ରଜ । ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ସବମୁଖର ପୁରପଲ୍ଲୀ । ଆଜିଠାରୁ ୩ ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଗଣ ପର୍ବକୁ ବେଶ ଧୂମଧାମରେ ପାଳନ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ । ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜ ଅବସରରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବରେ ଘର ପୁରି ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଟି ଘରୁ ଭାସି ଆସୁଛି ପିଠା ମିଠାର ବାସ୍ନା । ପିଠା ପଣାର ବାସ୍ନାରେ ମହକୁଛି ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ । ପିଲାମାନେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଦୋଳି ଖେଳି ରଜ ମନାଉଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଉପାୟରେ ରଜ ମନାଉଛନ୍ତି । ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପଶା କବାଡି ସାଙ୍ଗକୁ, ଆମ୍ବ ତୋଟାରୁ ଭାସି ଆସୁଛି କୁଆଁରୀଙ୍କ ସୁମଧୁର ରଜ ଗୀତ । ରଜ ପର୍ବକୁ ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକର ଖୋସାଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ରଜ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଖାଲି ଜିଲ୍ଲାର ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ନୁହେଁ ଜିଲ୍ଲାର 10 ବ୍ଲକ ଓ ଦୁଇଟି ପୌର ପରିଷଦ ଅଂଚଳରେ ଆଜ ପହଲି ରଜ ଧୁମଧାମ୍ ସହିତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ନିଆଳିରେ ଧୁମ୍‌ଧାମରେ ଜମିଲା ପହଲି ରଜ ଉତ୍ସବ, ସାମିଲ ହେଲେ ବବି ମିଶ୍ର, ପୋଡ଼ ପିଠା, ଦୋଳି ଖେଳରେ ମଜିଲେ କୁଆଁରୀ

କୋଣାର୍କରେ ତିନି ଦିନିଆ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ; ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ପିଠାପଣା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJA PARBA CELEBRATION
JAJPUR RAJA PARBA CELEBRATION
RAJA CELEBRATION 2026
ଯାଜପୁର ରଜ ମହୋତ୍ସବ
RAJA CELEBRATION JAJPUR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

With presence in all the 30 districts of the state, ETV Bharat Odisha is responsible for bringing out some of the best stories from the state. Its coverage is not limited to the happenings, spots and festivities of the state but also brings out stories that are unique and exclusive....view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Bobby Mishra inaugurates first Raja celebration in Niali Jallarpur

ନିଆଳିରେ ଜମିଲା ପହଲି ରଜ ଉତ୍ସବ, ସାମିଲ ହେଲେ ବବି ମିଶ୍ର, ପୋଡ଼ ପିଠା, ଦୋଳି ଖେଳରେ ମଜିଲେ କୁଆଁରୀ

June 14, 2026 at 2:53 PM IST
RAJA FESTIVAL CELEBRATION

କୋଣାର୍କରେ ତିନି ଦିନିଆ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ; ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ପିଠାପଣା

June 14, 2026 at 2:51 PM IST
Special arrangements for Raja Mahotsav by otdc

ରଜ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାନ୍ଥ ନିବାସରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା

June 13, 2026 at 7:51 PM IST
FIFA WORLD CUP FEVER 400 FT LONG FLEX AT KERALA MALLAPURAM

କେରଳମରେ ଫିଫା ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଫିଭର୍: ମନ ମୋହୁଛି ବ୍ରାଜିଲ ଖେଳାଳିଙ୍କ 400 ଫୁଟର ବିଶାଳ ଫ୍ଲେକ୍ସ

June 11, 2026 at 5:34 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.