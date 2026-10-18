ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ୍ରେ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ରଥ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 18, 2026 at 1:21 PM IST
ଯାଜପୁର: ସାରା ଦେଶରେ ୫୧ ଶକ୍ତିପୀଠ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ବିରଜା ଶକ୍ତିପୀଠରେ ନବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ମା' ପ୍ରତିଦିନ ଅପରାହ୍ନ ପରେ ରଥରୁଢ଼ ହେଇ ବେଢା ପରିକ୍ରମା କରି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଆ ବିରଜାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାଥସାହିର ରାକେଶ କୁମାର ପାତ୍ର ।
ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ରାକେଶ କୁମାର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ସଭିଁଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଚାଲିଛି । ଏହା ସହିତ ମା ବିରଜାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି । ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ।"
ଯାଜପୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ବିରଜାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ମା’ ବିରଜାଙ୍କର ନବଦିବସୀୟ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ । ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏହି ନଅଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ପୂଜା ସମୟରେ ମା'ଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୂଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ମା’ ବିରଜାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ, ରଥ ଟାଣିବାକୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର
ଯାଜପୁର: ସାରା ଦେଶରେ ୫୧ ଶକ୍ତିପୀଠ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ବିରଜା ଶକ୍ତିପୀଠରେ ନବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ମା' ପ୍ରତିଦିନ ଅପରାହ୍ନ ପରେ ରଥରୁଢ଼ ହେଇ ବେଢା ପରିକ୍ରମା କରି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଆ ବିରଜାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାଥସାହିର ରାକେଶ କୁମାର ପାତ୍ର ।
ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ରାକେଶ କୁମାର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ସଭିଁଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଚାଲିଛି । ଏହା ସହିତ ମା ବିରଜାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି । ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ।"
ଯାଜପୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ବିରଜାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ମା’ ବିରଜାଙ୍କର ନବଦିବସୀୟ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ । ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏହି ନଅଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ପୂଜା ସମୟରେ ମା'ଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୂଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ମା’ ବିରଜାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ, ରଥ ଟାଣିବାକୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର