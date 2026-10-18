ETV Bharat / Videos

ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ୍‌ରେ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ରଥ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ୍‌ରେ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ରଥ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 18, 2026 at 1:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଯାଜପୁର: ସାରା ଦେଶରେ ୫୧ ଶକ୍ତିପୀଠ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ବିରଜା ଶକ୍ତିପୀଠରେ ନବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ମା' ପ୍ରତିଦିନ ଅପରାହ୍ନ ପରେ ରଥରୁଢ଼ ହେଇ ବେଢା ପରିକ୍ରମା କରି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଆ ବିରଜାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାଥସାହିର ରାକେଶ କୁମାର ପାତ୍ର । 

ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ରାକେଶ କୁମାର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ସଭିଁଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଚାଲିଛି । ଏହା ସହିତ ମା ବିରଜାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି । ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ।"

ଯାଜପୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ବିରଜାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ମା’ ବିରଜାଙ୍କର ନବଦିବସୀୟ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ । ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏହି ନଅଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ପୂଜା ସମୟରେ ମା'ଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୂଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମା’ ବିରଜାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ, ରଥ ଟାଣିବାକୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

ଯାଜପୁର: ସାରା ଦେଶରେ ୫୧ ଶକ୍ତିପୀଠ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ବିରଜା ଶକ୍ତିପୀଠରେ ନବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ମା' ପ୍ରତିଦିନ ଅପରାହ୍ନ ପରେ ରଥରୁଢ଼ ହେଇ ବେଢା ପରିକ୍ରମା କରି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଆ ବିରଜାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାଥସାହିର ରାକେଶ କୁମାର ପାତ୍ର । 

ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ରାକେଶ କୁମାର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ସଭିଁଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଚାଲିଛି । ଏହା ସହିତ ମା ବିରଜାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି । ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ।"

ଯାଜପୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ବିରଜାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ମା’ ବିରଜାଙ୍କର ନବଦିବସୀୟ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ । ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏହି ନଅଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ପୂଜା ସମୟରେ ମା'ଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୂଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମା’ ବିରଜାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ, ରଥ ଟାଣିବାକୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

For All Latest Updates

TAGGED:

ବିରଜା ଶକ୍ତିପୀଠ
ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ରାକେଶ କୁମାର ପାତ୍ର
ନବରାତ୍ର ପୂଜା
MAA BIRAJA SAND ANIMATION
ମା ବିରଜା ରଥଯାତ୍ରା

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

cuttack durga puja

ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦଶହରାରେ ସପ୍ତମୀ ପୂଜାକୁ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ, କାରଣ କ'ଣ ?

October 17, 2026 at 8:25 PM IST
today MahaSaptami Kakatpur Maa Mangala Singhabahini besha

ସିଂହବାହିନୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି କାକଟପୁର ମା' ମଙ୍ଗଳା

October 17, 2026 at 11:40 AM IST
Maa Durga Sand Sculpture

୩୨ ପ୍ରକାର ଫଳ ଓ ପନିପରିବାରେ ନିର୍ମିତ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବାଲୁକା କଳା

October 16, 2026 at 8:56 PM IST
80th Birthday Wish to Naveen Patnaik through Sand Animation

80 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍‌ରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ଶିଳ୍ପୀ

October 16, 2026 at 10:13 AM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.