ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନରେ ରଥଯାତ୍ରା ଶୁଭେଚ୍ଛା - ରଥଯାତ୍ରା ଶୁଭେଚ୍ଛା
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 16, 2026 at 5:16 PM IST
ଯାଜପୁର: ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା । ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗାଁ ଠାରୁ ସବୁଠି ଉତ୍ସବ ମୁଖର । ପୁରୀ ସମେତ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରଥଯାତ୍ରା ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଇଛି । ପୁରୀରେ ରଥାରୂଢ ହୋଇଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି । ଭାବ ଓ ଭକ୍ତିରେ ଏକାକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନ । ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ୟାଣ୍ଡ କଳାକାର ରାକେଶ କୁମାର ପାତ୍ର ନିଜର ବାଲୁକା କଳା ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ତାଙ୍କ ରଥ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ କରି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର
ଯାଜପୁର: ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା । ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗାଁ ଠାରୁ ସବୁଠି ଉତ୍ସବ ମୁଖର । ପୁରୀ ସମେତ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରଥଯାତ୍ରା ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଇଛି । ପୁରୀରେ ରଥାରୂଢ ହୋଇଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି । ଭାବ ଓ ଭକ୍ତିରେ ଏକାକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନ । ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ୟାଣ୍ଡ କଳାକାର ରାକେଶ କୁମାର ପାତ୍ର ନିଜର ବାଲୁକା କଳା ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ତାଙ୍କ ରଥ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ କରି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର