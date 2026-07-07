ଜଗତସିଂହପୁର NH-55ରେ ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଅଭିଯୋଗ, ଠିକା ସଂସ୍ଥା ନାଁରେ FIR - 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 7, 2026 at 7:52 AM IST
ଜଗତସିଂହପୁର: ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡିବା ପରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜେ. ସୋନାଲ ଓ ଏସପି ଅଙ୍କିତ କୁମାର ବର୍ମା ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ । କାମ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଥିବା ଦେଖିବା ପରେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବାକୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସମ୍ବଲପୁରରୁ କଟକ ଯୋଡୁଥିବା 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନୂଆଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଟେଣ୍ଡର ହେବାପରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀକୁ କାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା । କମ୍ପାନୀ ରାସ୍ତା କାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର କରୁଥିବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଥିଲା । କିଛିଦିନ ହେବ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତା ଧୋଇଯିବା ଫଳରେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡିଥିଲା । ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ଦିନ ଏକାଧିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସପି ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଧୋଇ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜେ. ସୋନାଲ କହିଛନ୍ତି, "ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଏରସମା ନୂଆଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଥିବା ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଆମେ ସ୍ଥିତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲୁ । କମ୍ପାନୀ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର କରିଥିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଘରୋଇ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ସମେତ NH କତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଛି । ଏହାପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"
ତେବେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ଓ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନାରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ନାମରେ ଏତଲା ଦେଇଥିବା ଜଗତସିଂହପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ତରାଇ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଭୁଶୁଡିଲା ନବନିର୍ମିତ 6 ଲେନ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାର ସାଇଡ଼ ୱାଲ, ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ମଣ୍ଡି ଆଗରେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଗଜା ହେଉଛି ଧାନ, ତାତିଲେ ନୂଆପଡ଼ାର ଶତାଧିକ ଚାଷୀ, ଧାନବସ୍ତା ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର
ଜଗତସିଂହପୁର: ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡିବା ପରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜେ. ସୋନାଲ ଓ ଏସପି ଅଙ୍କିତ କୁମାର ବର୍ମା ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ । କାମ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଥିବା ଦେଖିବା ପରେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବାକୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସମ୍ବଲପୁରରୁ କଟକ ଯୋଡୁଥିବା 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନୂଆଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଟେଣ୍ଡର ହେବାପରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀକୁ କାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା । କମ୍ପାନୀ ରାସ୍ତା କାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର କରୁଥିବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଥିଲା । କିଛିଦିନ ହେବ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତା ଧୋଇଯିବା ଫଳରେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡିଥିଲା । ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ଦିନ ଏକାଧିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସପି ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଧୋଇ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜେ. ସୋନାଲ କହିଛନ୍ତି, "ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଏରସମା ନୂଆଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଥିବା ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଆମେ ସ୍ଥିତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲୁ । କମ୍ପାନୀ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର କରିଥିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଘରୋଇ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ସମେତ NH କତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଛି । ଏହାପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"
ତେବେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ଓ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନାରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ନାମରେ ଏତଲା ଦେଇଥିବା ଜଗତସିଂହପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ତରାଇ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଭୁଶୁଡିଲା ନବନିର୍ମିତ 6 ଲେନ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାର ସାଇଡ଼ ୱାଲ, ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ମଣ୍ଡି ଆଗରେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଗଜା ହେଉଛି ଧାନ, ତାତିଲେ ନୂଆପଡ଼ାର ଶତାଧିକ ଚାଷୀ, ଧାନବସ୍ତା ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର