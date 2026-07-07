ETV Bharat / Videos

ଜଗତସିଂହପୁର NH-55ରେ ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଅଭିଯୋଗ, ଠିକା ସଂସ୍ଥା ନାଁରେ FIR - 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଜଗତସିଂହପୁର NH-55ରେ ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଅଭିଯୋଗ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 7, 2026 at 7:52 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଜଗତସିଂହପୁର: ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡିବା ପରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜେ. ସୋନାଲ ଓ ଏସପି ଅଙ୍କିତ କୁମାର ବର୍ମା ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ । କାମ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଥିବା ଦେଖିବା ପରେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବାକୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । 

ସମ୍ବଲପୁରରୁ କଟକ ଯୋଡୁଥିବା 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନୂଆଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଟେଣ୍ଡର ହେବାପରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀକୁ କାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।  କମ୍ପାନୀ ରାସ୍ତା କାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର କରୁଥିବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଥିଲା । କିଛିଦିନ ହେବ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତା ଧୋଇଯିବା ଫଳରେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡିଥିଲା । ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ଦିନ ଏକାଧିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସପି ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଧୋଇ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ । 

ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜେ. ସୋନାଲ କହିଛନ୍ତି, "ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଏରସମା ନୂଆଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଥିବା ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଆମେ ସ୍ଥିତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲୁ । କମ୍ପାନୀ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର କରିଥିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଘରୋଇ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ସମେତ NH କତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଛି । ଏହାପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"

ତେବେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ଓ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନାରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ନାମରେ ଏତଲା ଦେଇଥିବା ଜଗତସିଂହପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ତରାଇ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଭୁଶୁଡିଲା ନବନିର୍ମିତ 6 ଲେନ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାର ସାଇଡ଼ ୱାଲ, ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ

ମଣ୍ଡି ଆଗରେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଗଜା ହେଉଛି ଧାନ, ତାତିଲେ ନୂଆପଡ଼ାର ଶତାଧିକ ଚାଷୀ, ଧାନବସ୍ତା ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର 

ଜଗତସିଂହପୁର: ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡିବା ପରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜେ. ସୋନାଲ ଓ ଏସପି ଅଙ୍କିତ କୁମାର ବର୍ମା ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ । କାମ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଥିବା ଦେଖିବା ପରେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବାକୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । 

ସମ୍ବଲପୁରରୁ କଟକ ଯୋଡୁଥିବା 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନୂଆଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଟେଣ୍ଡର ହେବାପରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀକୁ କାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।  କମ୍ପାନୀ ରାସ୍ତା କାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର କରୁଥିବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଥିଲା । କିଛିଦିନ ହେବ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତା ଧୋଇଯିବା ଫଳରେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡିଥିଲା । ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ଦିନ ଏକାଧିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସପି ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଧୋଇ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ । 

ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜେ. ସୋନାଲ କହିଛନ୍ତି, "ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଏରସମା ନୂଆଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଥିବା ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଆମେ ସ୍ଥିତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲୁ । କମ୍ପାନୀ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର କରିଥିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଘରୋଇ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ସମେତ NH କତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଛି । ଏହାପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"

ତେବେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ଓ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନାରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ନାମରେ ଏତଲା ଦେଇଥିବା ଜଗତସିଂହପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ତରାଇ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଭୁଶୁଡିଲା ନବନିର୍ମିତ 6 ଲେନ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାର ସାଇଡ଼ ୱାଲ, ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ

ମଣ୍ଡି ଆଗରେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଗଜା ହେଉଛି ଧାନ, ତାତିଲେ ନୂଆପଡ଼ାର ଶତାଧିକ ଚାଷୀ, ଧାନବସ୍ତା ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର 

For All Latest Updates

TAGGED:

POOR QUALITY CONSTRUCTION WORK
JAGATSINGHPUR ADMINISTRATION
ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ
55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ
NH 55 PROJECT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

With presence in all the 30 districts of the state, ETV Bharat Odisha is responsible for bringing out some of the best stories from the state. Its coverage is not limited to the happenings, spots and festivities of the state but also brings out stories that are unique and exclusive....view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଓମସା ଚିକିତ୍ସକ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଓମସା ଚିକିତ୍ସକ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି

July 3, 2026 at 11:20 PM IST
Jagannath debasana australia

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା; ବିଦେଶ ମାଟିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ

June 30, 2026 at 11:30 PM IST
ceremonial-bathing-rituals Hati Besha Gajanana Besha

ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ଚରଣ ଯୁଗଳରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଗଜାନନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ

June 29, 2026 at 10:10 PM IST
DEBASNANA PURNIMA

ଦେବ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା; ଯାଜପୁରର ବିଭିନ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମହାବାହୁଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ

June 29, 2026 at 8:39 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.