ETV Bharat / Videos

ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ; ମହାଆଡମ୍ବରରେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳିତ - DEBASNANA PURNIMA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 29, 2026 at 4:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୟାଗଡା: ଆଜି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା । ଭକ୍ତ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ନାନ କରି ଗଜାନନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ । ସ୍ନାନବେଦୀର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି । ବର୍ଷେ ପରେ ପୁଣି ମହାବାହୁ ସ୍ନାନମଣ୍ଡପକୁ ଆସିଥିଲେ । ଭୋର 4ଟାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ନୀତି ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେବକ ମାନେ ସେବା କରିବା ସହିତ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେବା କରିଥିଲେ l 

ପହଣ୍ଡି ଶେଷ ହେବା ପରେ ମଙ୍ଗଳାଳତି, ଧୂପ ଅବକାଶ, ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ପରେ ସ୍ନାନ କାଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯଇଛି । ପରେ ଦୁର୍ଲଭ ଗଜାନନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ।  ରାତି ୧୦ ଟାରେ ପୁନର୍ବାର ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ହୋଇ ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିବେ l ଅଣସର ଗୃହରେ ରହିବେ ମହାପ୍ରଭୁ l ହାତୀ ବେଶରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ l ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ l ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଜନ ସଂଗୀତ ସମାରୋହର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି l 

ଏହା ବି ଦେଖନ୍ତୁ- Snana Yatra LIVE: ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ନାନଯାତ୍ରାର ସିଧାପ୍ରସାରଣ - JAGANNATH SNANA YATRA 2026 LIVE

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ

ନୟାଗଡା: ଆଜି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା । ଭକ୍ତ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ନାନ କରି ଗଜାନନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ । ସ୍ନାନବେଦୀର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି । ବର୍ଷେ ପରେ ପୁଣି ମହାବାହୁ ସ୍ନାନମଣ୍ଡପକୁ ଆସିଥିଲେ । ଭୋର 4ଟାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ନୀତି ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେବକ ମାନେ ସେବା କରିବା ସହିତ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେବା କରିଥିଲେ l 

ପହଣ୍ଡି ଶେଷ ହେବା ପରେ ମଙ୍ଗଳାଳତି, ଧୂପ ଅବକାଶ, ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ପରେ ସ୍ନାନ କାଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯଇଛି । ପରେ ଦୁର୍ଲଭ ଗଜାନନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ।  ରାତି ୧୦ ଟାରେ ପୁନର୍ବାର ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ହୋଇ ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିବେ l ଅଣସର ଗୃହରେ ରହିବେ ମହାପ୍ରଭୁ l ହାତୀ ବେଶରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ l ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ l ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଜନ ସଂଗୀତ ସମାରୋହର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି l 

ଏହା ବି ଦେଖନ୍ତୁ- Snana Yatra LIVE: ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ନାନଯାତ୍ରାର ସିଧାପ୍ରସାରଣ - JAGANNATH SNANA YATRA 2026 LIVE

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ

For All Latest Updates

TAGGED:

SNANA YATRA 2026
ନୟାଗଡ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା
JAGANNATH BATHING CEREMONY
SNANA PURNIMA
DEBASNANA PURNIMA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

With presence in all the 30 districts of the state, ETV Bharat Odisha is responsible for bringing out some of the best stories from the state. Its coverage is not limited to the happenings, spots and festivities of the state but also brings out stories that are unique and exclusive....view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

SNANA PURNIMA SAND ART IN PURI SEA BEACH

ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ ଏବଂ ମାନସ

June 29, 2026 at 10:42 AM IST
Odisha BJP President Manmohan Samal Reacts On Naba Das Murder Case

ନବ ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା, CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି ନେଇ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ

June 28, 2026 at 8:50 PM IST
Balasore Medical Action committee expresses concern Over Government healthcare

ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସରକାରୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଚିନ୍ତାପ୍ରକଟ କଲା କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି, ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ବିକ୍ଷୋଭ ଚେତାବନୀ

June 28, 2026 at 8:40 PM IST
The historic kathachakra Champak Dwadashi Banayatra with centuries-old history held at Dandamukundapur

ଦାଣ୍ଡମୁକୁନ୍ଦପୁରରେ କାଠଚକ୍ର ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀ ବାଣଯାତ୍ରା ଧୁମଧାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ

June 28, 2026 at 11:20 AM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.