ETV Bharat / Videos

ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଇସ୍କନ ଅନୁଗାମୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ ପୁରୀବାସୀ - ISKCON FACES PROTEST

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଇସ୍କନ ଅନୁଗାମୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ ପୁରୀବାସୀ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 12, 2026 at 11:00 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଇସ୍କନ୍‌କୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଇସ୍କନକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ପୁରୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଆଇନଜୀବି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ତରଫରୁ ଇସ୍କନ ଅନୁଗାମୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଶରଧାବାଲି ନିକଟରେ  ଏକ ଗାଡ଼ିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫୋଟୋ ସହିତ ଶଙ୍ଖ, ମାଳି, ବହି ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦୁଇ ଇସ୍କନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି ।  ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଇସ୍କନକୁ ଗଜପତି ମହାରାଜା ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରି ଚିଠି ଲେଖିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍କନ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି । ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ପୁରୀରେ ଇସ୍କନ ଅନୁଗାମୀକୁ କଡା ବିରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ କହିଛନ୍ତି ।



ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ବଦ୍ରି ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଇସ୍କନ ବାରମ୍ବାର ଅପମାନ କରିଆସୁଛି । ବ୍ୟାପକ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଇସ୍କନ ବିଦେଶରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରୁଛି । ଏପରିକି ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ଇସ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀଙ୍କ ଆସ୍ଥାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି । ଇସ୍କନର ଏଭଳି ମନମାନିକୁ ଆମେ ବରଦାସ୍ତ କରିବୁନାହିଁ । କଡା ବିରୋଧ କରାଯିବ । ପୁରୀରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଇସ୍କନ ଅନୁଗାମୀ ପୁରୀ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଡା ବିରୋଧ କରାଯିବ । ଇସ୍କନ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ବନ୍ଦ ନକରିବା ଯାଏ ଏହି ବିରୋଧ ଜାରି ରହିବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ବିଦେଶରେ ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା: ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ନେହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ

ଗଜପତିଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ଇସ୍କନର ବେଖାତିର: ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବା ନେଇ ଚିଠିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

ପୁରୀ: ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଇସ୍କନ୍‌କୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଇସ୍କନକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ପୁରୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଆଇନଜୀବି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ତରଫରୁ ଇସ୍କନ ଅନୁଗାମୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଶରଧାବାଲି ନିକଟରେ  ଏକ ଗାଡ଼ିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫୋଟୋ ସହିତ ଶଙ୍ଖ, ମାଳି, ବହି ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦୁଇ ଇସ୍କନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି ।  ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଇସ୍କନକୁ ଗଜପତି ମହାରାଜା ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରି ଚିଠି ଲେଖିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍କନ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି । ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ପୁରୀରେ ଇସ୍କନ ଅନୁଗାମୀକୁ କଡା ବିରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ କହିଛନ୍ତି ।



ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ବଦ୍ରି ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଇସ୍କନ ବାରମ୍ବାର ଅପମାନ କରିଆସୁଛି । ବ୍ୟାପକ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଇସ୍କନ ବିଦେଶରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରୁଛି । ଏପରିକି ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ଇସ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀଙ୍କ ଆସ୍ଥାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି । ଇସ୍କନର ଏଭଳି ମନମାନିକୁ ଆମେ ବରଦାସ୍ତ କରିବୁନାହିଁ । କଡା ବିରୋଧ କରାଯିବ । ପୁରୀରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଇସ୍କନ ଅନୁଗାମୀ ପୁରୀ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଡା ବିରୋଧ କରାଯିବ । ଇସ୍କନ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ବନ୍ଦ ନକରିବା ଯାଏ ଏହି ବିରୋଧ ଜାରି ରହିବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ବିଦେଶରେ ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା: ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ନେହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ

ଗଜପତିଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ଇସ୍କନର ବେଖାତିର: ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବା ନେଇ ଚିଠିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

For All Latest Updates

TAGGED:

PURI ISKCON
ISKCON UNTIMELY RATH YATRA
ପୁରୀ ଇସ୍କନ
ISKCON FACES PROTEST
PROTEST AGAINST ISKCON

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

With presence in all the 30 districts of the state, ETV Bharat Odisha is responsible for bringing out some of the best stories from the state. Its coverage is not limited to the happenings, spots and festivities of the state but also brings out stories that are unique and exclusive....view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

MADHYA PRADESH INDORE TRAIN

ଇନ୍ଦୋର ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମ ରେଳବାଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ, ସମୋସା ପାଇଁ ନୁହେଁ ସିଗନାଲ୍ ପାଇଁ ଅଟକିଥିଲା ଟ୍ରେନ

July 8, 2026 at 1:58 PM IST
Jagatsinghpur administration lodged FIR against officials associated with NH55 project alleged poor quality construction work

ଜଗତସିଂହପୁର NH-55ରେ ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଅଭିଯୋଗ, ଠିକା ସଂସ୍ଥା ନାଁରେ FIR

July 7, 2026 at 7:52 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଓମସା ଚିକିତ୍ସକ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଓମସା ଚିକିତ୍ସକ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି

July 3, 2026 at 11:20 PM IST
Jagannath debasana australia

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା; ବିଦେଶ ମାଟିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ

June 30, 2026 at 11:30 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.