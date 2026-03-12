ETV Bharat / Videos

Watch: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ମହାଯୁଦ୍ଧ: LPG ସଙ୍କଟ, ଖାଉଟି ହନ୍ତସନ୍ତ - LPG GAS CRISIS

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ମହାଯୁଦ୍ଧ: LPG ସଙ୍କଟ, ଖାଉଟି ହନ୍ତସନ୍ତ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 12, 2026 at 6:38 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତାର ପ୍ରଭାବ ତୈଳ ବଜାରକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି । ଅଶୋଧିକ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଗମ୍ଭୀର ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ରାଜରାସ୍ତାଠୁ ନେଇ ବିଧାନସଭା... ସବୁଠି ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ । ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଅଭିଯୋଗରେ ଗୃହରେ ତୁମ୍ବି ତୁଫାନ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ହଟ୍ଟଗୋଳ ସହ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରକୁ ଘେରିଥିଲେ । ଆଉ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେଡି । ଅନ୍ୟପଟେ ଗଞ୍ଜାମଠୁ ନେଇ ନୟାଗଡ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ଛାନିଆ ଲୋକେ । ଗ୍ୟାସ ଡିପୋ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗୁଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ । ସିଲିଣ୍ଡର ଧରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା ସତ୍ତ୍ବେ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଉପଭୋକ୍ତା । ସେପଟେ ଗ୍ୟାସ କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ଏବଂ ବୁକିଂ କରିଥିବା ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ।

କଟକରୁ ନାରାୟଣ ସାହୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ନୟାଗଡ଼ରୁ ବିଶ୍ବଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଭବାନୀଶଙ୍କର ଦାସ ଏବଂ ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ ଇଟିଭି ଭାରତ...

କଟକରୁ ନାରାୟଣ ସାହୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ନୟାଗଡ଼ରୁ ବିଶ୍ବଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଭବାନୀଶଙ୍କର ଦାସ ଏବଂ ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ ଇଟିଭି ଭାରତ...

TAGGED:

IRAN WAR
GAS SHORTAGE
ODISHA GAS CRISIS
ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ
LPG GAS CRISIS

ETV Bharat Odisha Team

