Watch: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ମହାଯୁଦ୍ଧ: LPG ସଙ୍କଟ, ଖାଉଟି ହନ୍ତସନ୍ତ - LPG GAS CRISIS
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 12, 2026 at 6:38 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତାର ପ୍ରଭାବ ତୈଳ ବଜାରକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି । ଅଶୋଧିକ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଗମ୍ଭୀର ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ରାଜରାସ୍ତାଠୁ ନେଇ ବିଧାନସଭା... ସବୁଠି ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ । ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଅଭିଯୋଗରେ ଗୃହରେ ତୁମ୍ବି ତୁଫାନ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ହଟ୍ଟଗୋଳ ସହ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରକୁ ଘେରିଥିଲେ । ଆଉ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେଡି । ଅନ୍ୟପଟେ ଗଞ୍ଜାମଠୁ ନେଇ ନୟାଗଡ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ଛାନିଆ ଲୋକେ । ଗ୍ୟାସ ଡିପୋ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗୁଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ । ସିଲିଣ୍ଡର ଧରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା ସତ୍ତ୍ବେ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଉପଭୋକ୍ତା । ସେପଟେ ଗ୍ୟାସ କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ଏବଂ ବୁକିଂ କରିଥିବା ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବିଧାନସଭାରେ LPG ଗ୍ୟାସ୍ ତାତି, ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ
ଏଲ୍ପିଜି ସଙ୍କଟ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ସ୍ବାଭାବିକ
ରୋଷେଇ ଘରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ; ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ସଂକଟ, ବିକଳ୍ପ ସାଜିଛି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଚୁଲା
କଟକରୁ ନାରାୟଣ ସାହୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ନୟାଗଡ଼ରୁ ବିଶ୍ବଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଭବାନୀଶଙ୍କର ଦାସ ଏବଂ ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ ଇଟିଭି ଭାରତ...
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତାର ପ୍ରଭାବ ତୈଳ ବଜାରକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି । ଅଶୋଧିକ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଗମ୍ଭୀର ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ରାଜରାସ୍ତାଠୁ ନେଇ ବିଧାନସଭା... ସବୁଠି ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ । ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଅଭିଯୋଗରେ ଗୃହରେ ତୁମ୍ବି ତୁଫାନ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ହଟ୍ଟଗୋଳ ସହ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରକୁ ଘେରିଥିଲେ । ଆଉ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେଡି । ଅନ୍ୟପଟେ ଗଞ୍ଜାମଠୁ ନେଇ ନୟାଗଡ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ଛାନିଆ ଲୋକେ । ଗ୍ୟାସ ଡିପୋ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗୁଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ । ସିଲିଣ୍ଡର ଧରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା ସତ୍ତ୍ବେ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଉପଭୋକ୍ତା । ସେପଟେ ଗ୍ୟାସ କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ଏବଂ ବୁକିଂ କରିଥିବା ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବିଧାନସଭାରେ LPG ଗ୍ୟାସ୍ ତାତି, ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ
ଏଲ୍ପିଜି ସଙ୍କଟ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ସ୍ବାଭାବିକ
ରୋଷେଇ ଘରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ; ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ସଂକଟ, ବିକଳ୍ପ ସାଜିଛି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଚୁଲା
କଟକରୁ ନାରାୟଣ ସାହୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ନୟାଗଡ଼ରୁ ବିଶ୍ବଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଭବାନୀଶଙ୍କର ଦାସ ଏବଂ ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ ଇଟିଭି ଭାରତ...