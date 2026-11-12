ETV Bharat / Videos

Watch: ଦେଖନ୍ତୁ ମାଳ ମାଳ ମିସାଇଲ ଭର୍ତ୍ତି ଇରାନ 'କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସହର'ର ଏକ ଝଲକ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଦେଖନ୍ତୁ ଇରାନ ଭୂତଳ 'କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସହର'ର ଏକ ଝଲକ (SEPAHNEWS.IRA/AFP)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 12, 2026 at 8:07 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ତେହେରାନ୍: ଇରାନର ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡସ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଦେଶର ଲୁକ୍କାୟିତ ଭୂତଳ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସହର (missile city)ର ଝଲକ ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସର୍ଫେସ୍ ଟୁ ସର୍ଫେସ୍ ମିସାଇଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ କିଛି ମିସାଇଲ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡିନାହିଁ ।  

ଦେଶର ଟେଲିଭିଜନ ଏକ ଏଡିଟେଡ୍ ଏବଂ ଆଂଶିକ ଭାବେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ (blurred) ଭିଡିଓ ପ୍ରସାରଣ କରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ମୁଖ୍ୟ, ମେଜର ଜେନେରାଲ ଅଲି ଅବଦୋଲାହିଙ୍କୁ ଏକ ଭୂତଳ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଭିଡିଓରେ ଅଲି ଅବଦୋଲାହି ଏବଂ IRGC ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଫୋର୍ସର କମାଣ୍ଡର ମଜିଦ ମୌସାଭିଙ୍କୁ ନୂତନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସହର (missile city) ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।

ଏହି ଭିଡିଓଟି କେଉଁଦିନର ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ ଏହାକୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏହା ସହିତ ଏହା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେନେଇ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ ।  

ଏହା ପୂର୍ବରୁ, IRGC କହିଥିଲା ​​ଯେ, ଏହାର ଏରୋସ୍ପେସ୍ ବିଭାଗ ଭୂତଳ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିଛି ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ନିଜ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ରେଞ୍ଜ୍ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:

ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆଇଲେ, ପାରମ୍ପରିକ ଆଦିବାସୀ ଗୀତରେ ଝୁମିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ତେହେରାନ୍: ଇରାନର ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡସ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଦେଶର ଲୁକ୍କାୟିତ ଭୂତଳ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସହର (missile city)ର ଝଲକ ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସର୍ଫେସ୍ ଟୁ ସର୍ଫେସ୍ ମିସାଇଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ କିଛି ମିସାଇଲ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡିନାହିଁ ।  

ଦେଶର ଟେଲିଭିଜନ ଏକ ଏଡିଟେଡ୍ ଏବଂ ଆଂଶିକ ଭାବେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ (blurred) ଭିଡିଓ ପ୍ରସାରଣ କରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ମୁଖ୍ୟ, ମେଜର ଜେନେରାଲ ଅଲି ଅବଦୋଲାହିଙ୍କୁ ଏକ ଭୂତଳ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଭିଡିଓରେ ଅଲି ଅବଦୋଲାହି ଏବଂ IRGC ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଫୋର୍ସର କମାଣ୍ଡର ମଜିଦ ମୌସାଭିଙ୍କୁ ନୂତନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସହର (missile city) ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।

ଏହି ଭିଡିଓଟି କେଉଁଦିନର ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ ଏହାକୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏହା ସହିତ ଏହା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେନେଇ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ ।  

ଏହା ପୂର୍ବରୁ, IRGC କହିଥିଲା ​​ଯେ, ଏହାର ଏରୋସ୍ପେସ୍ ବିଭାଗ ଭୂତଳ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିଛି ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ନିଜ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ରେଞ୍ଜ୍ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:

ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆଇଲେ, ପାରମ୍ପରିକ ଆଦିବାସୀ ଗୀତରେ ଝୁମିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

For All Latest Updates

TAGGED:

IRAN MISSILE CITY
IRAN MISSILE FACILITY
ଇରାନର ଭୂତଳ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସହର
US IRAN WAR
ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡସ ଇରାନ

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Kali Puja in Bhadrak devotees gather to get glimpse of Bhadrakali 'Sapta Matruka' Besha

ସପ୍ତ ମାତୃକା ବେଶରେ ଭଦ୍ରକାଳୀ, ଦେଖିବାକୁ ଜମୁଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼

November 11, 2026 at 4:20 PM IST
sahaspur Sambalpur GOBARDHAN PUJA completes 98 year signifies importance of nature conservation

98 ବର୍ଷର ନିଆରା ପରମ୍ପରା: ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି 'ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା'

November 10, 2026 at 4:54 PM IST
Nayagada Model Parliament Student Act out as PM President MP & leaders

ବସିଲା ମଡେଲ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ: ନୟାଗଡ଼ରେ ଏକାଠି ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ !

November 10, 2026 at 2:24 PM IST
Chhatisgarh Bastar Prime Minister danced with security personnel and swayed to traditional tribal songs

ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆଇଲେ, ପାରମ୍ପରିକ ଆଦିବାସୀ ଗୀତରେ ଝୁମିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

November 8, 2026 at 10:14 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.