ETV Bharat / Videos

ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ; ଘୋଡା କିଏ, ଘୋଡାର ମୁଣ୍ଡ କେତେ ? - CONGRESS MLA PABITRA SAUNTA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପବିତ୍ର ସାଉଁଟା (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 20, 2026 at 5:16 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବି ନିର୍ବାଚନରେ ଘୋଡା ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି । ଘୋଡା ବ୍ୟାପାର ନେଇ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା । ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଘୋଡା କିଏ ? ଘୋଡାର ମୁଣ୍ଡ କେତେ ? ଏହାର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର 'ETV Bharat'ରେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ...
 

ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ସାଉଁଟା, ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପବିତ୍ର ସାଉଁଟା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନିଜର ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୋଲି ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । ଘୋଡା ବ୍ୟାପାରରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ ବି ସେ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ । ଉଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା । ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନେଇ ପବିତ୍ରଙ୍କ ସହ ସମ୍ବାଦଦାତା ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରୟଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ।

ଏହା ବି ଦେଖନ୍ତୁ- 'ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ଫୋନ ଆସିଥିଲା, ହେଲେ...' - CPIM MLA LAXMAN MUNDA

For All Latest Updates

TAGGED:

PABITRA SAUNTA INTERVIEW
RAJYA SABHA ELECTION
RAJYA SABHA ELECTION CROSS VOTING
RAJYA SABHA HORSE TRADING
CONGRESS MLA PABITRA SAUNTA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

...view details

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.