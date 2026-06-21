ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ; ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯୋଗ ଆପଣାଇବାକୁ ନେଲେ ସଙ୍କଳ୍ପ - INTERNATIONAL YOGA DAY GAJAPATI
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 21, 2026 at 9:50 PM IST
ଗଜପତି: ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରର ଗଜପତି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ପରିସରରେ ଥିବା ଇନଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଧାୟକ ରୂପେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯୋଗ କେବଳ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଚାପକୁ ଦୂର କରି ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଆଡକୁ ନେଇଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଶରୀରକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଥାଏ । ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ କାମ କରିବା ଏବଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ । ଏସ୍ପି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସାହାଣୀ ମୀନା କହିଥିଲେ ଯେ, ସମସ୍ତେ ଯୋଗକୁ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ କରିବା ଉଚିତ । ତେବେ ଯାଇ ମନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଲେକ୍ଟର ଅକ୍ଷୟ ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଜିଲ୍ଲା ଉନ୍ନୟନ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଗଜପତି ଦୟାମୟ ପାଢୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ ସମାଜରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଚ୍ଛି ।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖରେ ଏହି ଦିବସକୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବହୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ୍, ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଯୋଗ ଶିବିରମାନ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ, ସରକାରୀ ପଦାଧିକାରୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦେଇ ମିଳିତ ଭାବେ ଯୋଗାସନ ଓ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିଥିଲେ । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଗର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଶେଷ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଏ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ
ଯୋଗ ପାଇଁ ଯୋଗୀ ସାଜିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ; ନିଃଶୁଳ୍କରେ 50 ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ
ସମ୍ବଲପୁରର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ, ଯୋଗ କଲେ ବିଧାୟକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ CRPF ଯବାନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି
ଗଜପତି: ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରର ଗଜପତି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ପରିସରରେ ଥିବା ଇନଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଧାୟକ ରୂପେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯୋଗ କେବଳ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଚାପକୁ ଦୂର କରି ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଆଡକୁ ନେଇଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଶରୀରକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଥାଏ । ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ କାମ କରିବା ଏବଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ । ଏସ୍ପି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସାହାଣୀ ମୀନା କହିଥିଲେ ଯେ, ସମସ୍ତେ ଯୋଗକୁ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ କରିବା ଉଚିତ । ତେବେ ଯାଇ ମନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଲେକ୍ଟର ଅକ୍ଷୟ ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଜିଲ୍ଲା ଉନ୍ନୟନ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଗଜପତି ଦୟାମୟ ପାଢୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ ସମାଜରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଚ୍ଛି ।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖରେ ଏହି ଦିବସକୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବହୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ୍, ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଯୋଗ ଶିବିରମାନ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ, ସରକାରୀ ପଦାଧିକାରୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦେଇ ମିଳିତ ଭାବେ ଯୋଗାସନ ଓ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିଥିଲେ । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଗର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଶେଷ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଏ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ
ଯୋଗ ପାଇଁ ଯୋଗୀ ସାଜିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ; ନିଃଶୁଳ୍କରେ 50 ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ
ସମ୍ବଲପୁରର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ, ଯୋଗ କଲେ ବିଧାୟକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ CRPF ଯବାନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି