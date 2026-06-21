ETV Bharat / Videos

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ; ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯୋଗ ଆପଣାଇବାକୁ ନେଲେ ସଙ୍କଳ୍ପ - INTERNATIONAL YOGA DAY GAJAPATI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଗଜପତିରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 21, 2026 at 9:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଗଜପତି: ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରର ଗଜପତି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ପରିସରରେ ଥିବା ଇନଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଧାୟକ ରୂପେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । 

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯୋଗ କେବଳ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଚାପକୁ ଦୂର କରି ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଆଡକୁ ନେଇଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଶରୀରକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଥାଏ । ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ କାମ କରିବା ଏବଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ । ଏସ୍‌ପି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସାହାଣୀ ମୀନା କହିଥିଲେ ଯେ, ସମସ୍ତେ ଯୋଗକୁ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ କରିବା ଉଚିତ । ତେବେ ଯାଇ ମନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ। 

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଲେକ୍ଟର ଅକ୍ଷୟ ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଜିଲ୍ଲା ଉନ୍ନୟନ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଗଜପତି ଦୟାମୟ ପାଢୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ ସମାଜରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଚ୍ଛି ।

ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖରେ ଏହି ଦିବସକୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବହୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ୍, ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଯୋଗ ଶିବିରମାନ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ, ସରକାରୀ ପଦାଧିକାରୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦେଇ ମିଳିତ ଭାବେ ଯୋଗାସନ ଓ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିଥିଲେ । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଗର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଶେଷ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଏ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ

ଯୋଗ ପାଇଁ ଯୋଗୀ ସାଜିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ; ନିଃଶୁଳ୍କରେ 50 ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ

ସମ୍ବଲପୁରର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ, ଯୋଗ କଲେ ବିଧାୟକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ CRPF ଯବାନ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି

ଗଜପତି: ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରର ଗଜପତି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ପରିସରରେ ଥିବା ଇନଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଧାୟକ ରୂପେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । 

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯୋଗ କେବଳ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଚାପକୁ ଦୂର କରି ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଆଡକୁ ନେଇଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଶରୀରକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଥାଏ । ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ କାମ କରିବା ଏବଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ । ଏସ୍‌ପି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସାହାଣୀ ମୀନା କହିଥିଲେ ଯେ, ସମସ୍ତେ ଯୋଗକୁ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ କରିବା ଉଚିତ । ତେବେ ଯାଇ ମନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ। 

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଲେକ୍ଟର ଅକ୍ଷୟ ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଜିଲ୍ଲା ଉନ୍ନୟନ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଗଜପତି ଦୟାମୟ ପାଢୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ ସମାଜରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଚ୍ଛି ।

ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖରେ ଏହି ଦିବସକୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବହୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ୍, ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଯୋଗ ଶିବିରମାନ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ, ସରକାରୀ ପଦାଧିକାରୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦେଇ ମିଳିତ ଭାବେ ଯୋଗାସନ ଓ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିଥିଲେ । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଗର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଶେଷ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଏ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ

ଯୋଗ ପାଇଁ ଯୋଗୀ ସାଜିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ; ନିଃଶୁଳ୍କରେ 50 ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ

ସମ୍ବଲପୁରର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ, ଯୋଗ କଲେ ବିଧାୟକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ CRPF ଯବାନ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି

For All Latest Updates

TAGGED:

INTERNATIONAL YOGA DAY 2026
GAJAPATI INTERNATIONAL YOGA DAY
INTERNATIONAL YOGA DIVAS
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ଗଜପତି
INTERNATIONAL YOGA DAY GAJAPATI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

With presence in all the 30 districts of the state, ETV Bharat Odisha is responsible for bringing out some of the best stories from the state. Its coverage is not limited to the happenings, spots and festivities of the state but also brings out stories that are unique and exclusive....view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

International Yoga Day: ASI celebrates International Yoga Divas at Konark Sun Temple

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ: କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ

June 21, 2026 at 4:08 PM IST
sand animation by Artist Manas kumar Sahoo on International Yoga Divas 2026

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ୨୦୨୬ ଅବସରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍

June 21, 2026 at 2:39 PM IST
Ramaraja Utsav celebration Unique Raja Tradition in Sribantapur Jajpur

121 ବର୍ଷ ଧରି ଶ୍ରୀବନ୍ତପୁର ଗାଁରେ ଚାଲିଛି ରାମରାଜା ଉତ୍ସବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼

June 16, 2026 at 6:06 PM IST
Balasore women celebrated raja with Kabbadi and Various competitions with friends

ବାଲେଶ୍ବରରେ ମହିଳାଙ୍କ ନିଆରା ରଜ ପାଳନ: କବାଡ଼ି ଖେଳିଲେ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ପିଲା ଦିନର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କଲେ

June 16, 2026 at 4:50 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.