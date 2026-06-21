ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ: କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ - KONARK SUN TEMPLE YOGA DIVAS
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 21, 2026 at 4:08 PM IST
ନିମାପଡ଼ା: ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ । ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଭାରତର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଅବଦାନ ହେଉଛି ଯୋଗ । ଶରୀର, ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ିବା ସହ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସହିତ ନିଜକୁ ଏକାତ୍ମ କରିବାର ମହାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଯୋଗ । ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଚାଲିଆସିଥିବା ଏହି ଯୋଗ ପଛର ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଜି ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି । ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ଞାନ ଓ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର ଏହି ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ଆମର ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିଛି, ଯାହାକୁ ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି ।
୨୦୧୫ ମସିହାରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରିଆସୁଛି । ଆଜି ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ, ସବୁଠି ଯୋଗର ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେହିପରି ଆଜିର ଦିନରେ ଅର୍କ କ୍ଷେତ୍ର କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଆର୍କଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ASI) ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଗ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଶିବିରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହର ସହ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
ମନ୍ଦିର ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଶିବିରରେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ । ନବଦୋୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁନୀତି ସ୍ୱାଇଁ, ଯୋଗ ଗୁରୁ ବାମଦେବ ଆଲୁକା, ASI ଡେପୁଟି ସୁପର ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏବଂ ଆୟୋଜକ ଆର୍କଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଯୋଗାସନ କରିଥିଲେ ।
ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ କୋଣାର୍କରେ ପ୍ରାତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ସହିତ ଯୋଗର ଏହି ମହାମିଳନ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶକୁ ବେଶ୍ ଆହ୍ଲାଦିତ ଓ ଭକ୍ତିମୟ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲା । କୋଣାର୍କରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାରା ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଯୋଗ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଅଭ୍ୟାସ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀର ଅଂଶ ବିଶେଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣେଇବା ଜରୁରୀ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:
ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଯାଜପୁର, ପିଠାପଣା ମହକ ଓ ଦୋଳି ଖେଳରେ ମଜ୍ଜିଲେ ଆବାଳବୃଦ୍ଧ
ନାରୀତ୍ବର ପର୍ବ 'ରଜ' ଅବସରରେ, ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ରାମ୍ପରେ ଚାଲିଲେ କୁନି ଝିଅ ଓ ମଡେଲ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା
ନିମାପଡ଼ା: ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ । ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଭାରତର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଅବଦାନ ହେଉଛି ଯୋଗ । ଶରୀର, ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ିବା ସହ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସହିତ ନିଜକୁ ଏକାତ୍ମ କରିବାର ମହାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଯୋଗ । ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଚାଲିଆସିଥିବା ଏହି ଯୋଗ ପଛର ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଜି ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି । ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ଞାନ ଓ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର ଏହି ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ଆମର ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିଛି, ଯାହାକୁ ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି ।
୨୦୧୫ ମସିହାରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରିଆସୁଛି । ଆଜି ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ, ସବୁଠି ଯୋଗର ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେହିପରି ଆଜିର ଦିନରେ ଅର୍କ କ୍ଷେତ୍ର କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଆର୍କଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ASI) ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଗ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଶିବିରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହର ସହ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
ମନ୍ଦିର ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଶିବିରରେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ । ନବଦୋୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁନୀତି ସ୍ୱାଇଁ, ଯୋଗ ଗୁରୁ ବାମଦେବ ଆଲୁକା, ASI ଡେପୁଟି ସୁପର ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏବଂ ଆୟୋଜକ ଆର୍କଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଯୋଗାସନ କରିଥିଲେ ।
ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ କୋଣାର୍କରେ ପ୍ରାତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ସହିତ ଯୋଗର ଏହି ମହାମିଳନ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶକୁ ବେଶ୍ ଆହ୍ଲାଦିତ ଓ ଭକ୍ତିମୟ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲା । କୋଣାର୍କରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାରା ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଯୋଗ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଅଭ୍ୟାସ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀର ଅଂଶ ବିଶେଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣେଇବା ଜରୁରୀ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:
ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଯାଜପୁର, ପିଠାପଣା ମହକ ଓ ଦୋଳି ଖେଳରେ ମଜ୍ଜିଲେ ଆବାଳବୃଦ୍ଧ
ନାରୀତ୍ବର ପର୍ବ 'ରଜ' ଅବସରରେ, ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ରାମ୍ପରେ ଚାଲିଲେ କୁନି ଝିଅ ଓ ମଡେଲ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା