ETV Bharat / Videos

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ: କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ - KONARK SUN TEMPLE YOGA DIVAS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ: କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ASI ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 21, 2026 at 4:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନିମାପଡ଼ା: ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ । ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଭାରତର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଅବଦାନ ହେଉଛି ଯୋଗ । ଶରୀର, ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ିବା ସହ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସହିତ ନିଜକୁ ଏକାତ୍ମ କରିବାର ମହାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଯୋଗ । ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଚାଲିଆସିଥିବା ଏହି ଯୋଗ ପଛର ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଜି ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି । ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ଞାନ ଓ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର ଏହି ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ଆମର ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିଛି, ଯାହାକୁ ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି । 

୨୦୧୫ ମସିହାରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରିଆସୁଛି । ଆଜି ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ, ସବୁଠି ଯୋଗର ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେହିପରି ଆଜିର ଦିନରେ ଅର୍କ କ୍ଷେତ୍ର କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଆର୍କଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ASI) ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଗ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଶିବିରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହର ସହ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । 

ମନ୍ଦିର ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଶିବିରରେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ । ନବଦୋୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁନୀତି ସ୍ୱାଇଁ, ଯୋଗ ଗୁରୁ ବାମଦେବ ଆଲୁକା, ASI ଡେପୁଟି ସୁପର ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏବଂ ଆୟୋଜକ ଆର୍କଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଯୋଗାସନ କରିଥିଲେ । 

ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ କୋଣାର୍କରେ ପ୍ରାତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ସହିତ ଯୋଗର ଏହି ମହାମିଳନ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶକୁ ବେଶ୍ ଆହ୍ଲାଦିତ ଓ ଭକ୍ତିମୟ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲା । କୋଣାର୍କରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାରା ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଯୋଗ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଅଭ୍ୟାସ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀର ଅଂଶ ବିଶେଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣେଇବା ଜରୁରୀ ।
 

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:

LIVE: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ

ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଯାଜପୁର, ପିଠାପଣା ମହକ ଓ ଦୋଳି ଖେଳରେ ମଜ୍ଜିଲେ ଆବାଳବୃଦ୍ଧ

ନାରୀତ୍ବର ପର୍ବ 'ରଜ' ଅବସରରେ, ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ରାମ୍ପରେ ଚାଲିଲେ କୁନି ଝିଅ ଓ ମଡେଲ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା

ନିମାପଡ଼ା: ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ । ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଭାରତର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଅବଦାନ ହେଉଛି ଯୋଗ । ଶରୀର, ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ିବା ସହ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସହିତ ନିଜକୁ ଏକାତ୍ମ କରିବାର ମହାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଯୋଗ । ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଚାଲିଆସିଥିବା ଏହି ଯୋଗ ପଛର ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଜି ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି । ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ଞାନ ଓ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର ଏହି ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ଆମର ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିଛି, ଯାହାକୁ ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି । 

୨୦୧୫ ମସିହାରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରିଆସୁଛି । ଆଜି ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ, ସବୁଠି ଯୋଗର ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେହିପରି ଆଜିର ଦିନରେ ଅର୍କ କ୍ଷେତ୍ର କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଆର୍କଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ASI) ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଗ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଶିବିରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହର ସହ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । 

ମନ୍ଦିର ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଶିବିରରେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ । ନବଦୋୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁନୀତି ସ୍ୱାଇଁ, ଯୋଗ ଗୁରୁ ବାମଦେବ ଆଲୁକା, ASI ଡେପୁଟି ସୁପର ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏବଂ ଆୟୋଜକ ଆର୍କଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଯୋଗାସନ କରିଥିଲେ । 

ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ କୋଣାର୍କରେ ପ୍ରାତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ସହିତ ଯୋଗର ଏହି ମହାମିଳନ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶକୁ ବେଶ୍ ଆହ୍ଲାଦିତ ଓ ଭକ୍ତିମୟ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲା । କୋଣାର୍କରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାରା ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଯୋଗ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଅଭ୍ୟାସ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀର ଅଂଶ ବିଶେଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣେଇବା ଜରୁରୀ ।
 

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:

LIVE: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ

ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଯାଜପୁର, ପିଠାପଣା ମହକ ଓ ଦୋଳି ଖେଳରେ ମଜ୍ଜିଲେ ଆବାଳବୃଦ୍ଧ

ନାରୀତ୍ବର ପର୍ବ 'ରଜ' ଅବସରରେ, ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ରାମ୍ପରେ ଚାଲିଲେ କୁନି ଝିଅ ଓ ମଡେଲ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା

For All Latest Updates

TAGGED:

କୋଣାର୍କରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ
INTERNATIONAL YOGA DIVAS KONARK
INTERNATIONAL YOGA DIVAS ASI KONARK
YOGA DIVAS CELEBRATION KONARK
KONARK SUN TEMPLE YOGA DIVAS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

With presence in all the 30 districts of the state, ETV Bharat Odisha is responsible for bringing out some of the best stories from the state. Its coverage is not limited to the happenings, spots and festivities of the state but also brings out stories that are unique and exclusive....view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

sand animation by Artist Manas kumar Sahoo on International Yoga Divas 2026

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ୨୦୨୬ ଅବସରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍

June 21, 2026 at 2:39 PM IST
Ramaraja Utsav celebration Unique Raja Tradition in Sribantapur Jajpur

121 ବର୍ଷ ଧରି ଶ୍ରୀବନ୍ତପୁର ଗାଁରେ ଚାଲିଛି ରାମରାଜା ଉତ୍ସବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼

June 16, 2026 at 6:06 PM IST
Balasore women celebrated raja with Kabbadi and Various competitions with friends

ବାଲେଶ୍ବରରେ ମହିଳାଙ୍କ ନିଆରା ରଜ ପାଳନ: କବାଡ଼ି ଖେଳିଲେ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ପିଲା ଦିନର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କଲେ

June 16, 2026 at 4:50 PM IST
Two burnt alive after two trucks collided in Sundargarh

ଦୁଇଟି ଟ୍ରକ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ପରେ ଜଳିଗଲେ ଦୁଇ ଡ୍ରାଇଭର

June 16, 2026 at 10:46 AM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.