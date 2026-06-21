ETV Bharat / Videos

LIVE: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ - INTERNATIONAL YOGA DAY 2026 LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
୧୨ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 21, 2026 at 6:48 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୧୨ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ ହେଉଛି । ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କୋଲକାତାର ଆଇକନିକ୍ ରେଡ୍ ରୋଡରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରୁଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୋଗ ଦିବସର ମୂଳ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି 'ସୁସ୍ଥ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ"  Yoga for Healthy Ageing "। ପ୍ରତିଥର ପରି, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ୨୦୧୪ରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସେବେଠାରୁ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ଉତ୍ସବମୁଖର ରୂପ ନେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ କୋଲକାତାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ସେଠାରୁ, ସେ ଦିନ ୧:୩୦ ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ।

 

ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୧୨ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ ହେଉଛି । ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କୋଲକାତାର ଆଇକନିକ୍ ରେଡ୍ ରୋଡରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରୁଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୋଗ ଦିବସର ମୂଳ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି 'ସୁସ୍ଥ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ"  Yoga for Healthy Ageing "। ପ୍ରତିଥର ପରି, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ୨୦୧୪ରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସେବେଠାରୁ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ଉତ୍ସବମୁଖର ରୂପ ନେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ କୋଲକାତାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ସେଠାରୁ, ସେ ଦିନ ୧:୩୦ ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ।

 

For All Latest Updates

TAGGED:

INTERNATIONAL YOGA DAY
PM NARENDRA MODI YOGA DAY LIVE
NARENDRA MODI KOLKATA YOGA EVENT
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ
INTERNATIONAL YOGA DAY 2026 LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

With presence in all the 30 districts of the state, ETV Bharat Odisha is responsible for bringing out some of the best stories from the state. Its coverage is not limited to the happenings, spots and festivities of the state but also brings out stories that are unique and exclusive....view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

President Murmu and pm modi in odisha rairangpur pahadpur live updates

LIVE: ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାପ୍ରସାରଣ...

June 20, 2026 at 1:00 PM IST
BRICS Summit Day 2

LIVE: ପୁରୀରେ ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ସମ୍ମିଳନୀର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ...

June 4, 2026 at 9:37 AM IST
Gurudev Sri Sri Ravi Shankar

ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଙ୍ଗ୍‌ର ୪୫ତମ ବାର୍ଷିକୀ: ସତସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତି ଅଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, LIVE

May 20, 2026 at 6:53 PM IST
+2 result

WATCH LIVE: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ

May 20, 2026 at 12:37 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.