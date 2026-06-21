LIVE: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ - INTERNATIONAL YOGA DAY 2026 LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 21, 2026 at 6:48 AM IST
ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୧୨ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ ହେଉଛି । ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କୋଲକାତାର ଆଇକନିକ୍ ରେଡ୍ ରୋଡରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରୁଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୋଗ ଦିବସର ମୂଳ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି 'ସୁସ୍ଥ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ" Yoga for Healthy Ageing "। ପ୍ରତିଥର ପରି, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ୨୦୧୪ରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସେବେଠାରୁ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ଉତ୍ସବମୁଖର ରୂପ ନେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ କୋଲକାତାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ସେଠାରୁ, ସେ ଦିନ ୧:୩୦ ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ।
ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୧୨ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ ହେଉଛି । ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କୋଲକାତାର ଆଇକନିକ୍ ରେଡ୍ ରୋଡରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରୁଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୋଗ ଦିବସର ମୂଳ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି 'ସୁସ୍ଥ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ" Yoga for Healthy Ageing "। ପ୍ରତିଥର ପରି, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ୨୦୧୪ରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସେବେଠାରୁ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ଉତ୍ସବମୁଖର ରୂପ ନେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ କୋଲକାତାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ସେଠାରୁ, ସେ ଦିନ ୧:୩୦ ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ।