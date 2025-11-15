ETV Bharat / Videos

ଫୋକସରେ ସମୁଦ୍ରତଟ ସୁରକ୍ଷା, ପାରାଦ୍ୱୀପରେ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡର ସମରଭ୍ୟାସ - INDIAN COAST GUARD MOCK DRILL

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 15, 2025 at 5:28 PM IST

ଜଗତସିଂହପୁର: ଆଞ୍ଚଳିକ ତଟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଭାରତୀୟ ତଟରଖି ବାହିନୀର ସମରାଭ୍ୟାସ । ପାରାଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦର ଠାରୁ 60 Nautimile ଦୂରରେ ଆଜି (ଶନିବାର) ସମରାଭ୍ୟାସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ସମୁଦ୍ରରେ ଆସନ୍ନ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ତଟରଖି ବାହିନୀ କରିଛି ଏହି ଅଭ୍ୟାସ । ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ବିଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ରୋକିବା, ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟାରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ତଥା ବନ୍ଦର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନେଇ ଏହି ସମରାଭ୍ୟାସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । 

ଦିଲ୍ଲୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ସୁରକ୍ଷା ବଢିଛି । ଜଳପଥରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରି ଦିଆଯାଇଛି । ଏନେଇ ଜଳପଥରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ସୁରକ୍ଷା ବଢାଇବା ପାଇଁ ଏହି ସମରାଭ୍ୟାସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ, ଗୋପାଳପୁର ଓ ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ମଧ୍ୟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇଥିଲା । 

