Independence Day LIVE: 80ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ, ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ସିଧାପ୍ରସାରଣ - ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 15, 2026 at 7:23 AM IST|
Updated : August 15, 2026 at 9:28 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି ଭାରତ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଐତିହାସିକ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଜାତୀୟ ଉତ୍ସବର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ଏବଂ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ । ଲଗାତାର 13ତମ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ।
ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଜାତୀୟ ଗୀତ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଗାନ କରାଯିବ, ଯାହା ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଐତିହ୍ୟର 150 ବର୍ଷ ସ୍ମରଣ କରିବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ "2047 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଭାରତର ଯାତ୍ରାକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ 'ଯୁବ ଶକ୍ତି'ର ଶକ୍ତି, ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଅବଦାନକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ" ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ଉତ୍ସବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 5,000 ବିଶେଷ ଅତିଥିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି । ଅତିଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁବ ଉଦ୍ଭାବକ, ମାଇଁ ଭାରତ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇଣ୍ଟର୍ନ, କୁଇଜ୍-ବିଜେତା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପରିମଳ କର୍ମୀ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରିହଛନ୍ତି ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଭାଷାନି ଭଳି ଡିଜିଟାଲ୍ ଉପକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭାଷଣର 22ଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ AI (real-time AI) ଅନୁବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି ଭାରତ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଐତିହାସିକ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଜାତୀୟ ଉତ୍ସବର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ଏବଂ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ । ଲଗାତାର 13ତମ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ।
ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଜାତୀୟ ଗୀତ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଗାନ କରାଯିବ, ଯାହା ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଐତିହ୍ୟର 150 ବର୍ଷ ସ୍ମରଣ କରିବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ "2047 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଭାରତର ଯାତ୍ରାକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ 'ଯୁବ ଶକ୍ତି'ର ଶକ୍ତି, ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଅବଦାନକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ" ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ଉତ୍ସବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 5,000 ବିଶେଷ ଅତିଥିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି । ଅତିଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁବ ଉଦ୍ଭାବକ, ମାଇଁ ଭାରତ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇଣ୍ଟର୍ନ, କୁଇଜ୍-ବିଜେତା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପରିମଳ କର୍ମୀ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରିହଛନ୍ତି ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଭାଷାନି ଭଳି ଡିଜିଟାଲ୍ ଉପକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭାଷଣର 22ଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ AI (real-time AI) ଅନୁବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ।