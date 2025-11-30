ବାରବାଟୀ T-20 ମ୍ୟାଚ; ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆୟୋଜନ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ସଞ୍ଜୟ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଲେ ପ୍ରଥମ ଟିକେଟ୍ - IND VS SA T20
Published : November 30, 2025 at 10:24 PM IST
ପୁରୀ: ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଟି-20 ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଓ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି । ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଥମ ଟିକେଟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଓସିଏ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା ।
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ବାରବାଟୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ୍ କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ ସେନେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିଭଳି ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କାମନା କରିଛନ୍ତି । ବାରବାଟୀରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ସେପଟେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଓସିଏ ସମ୍ପାଦକ ଯିବା ସହିତ ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟିକେଟ୍ କିଣିବେ ବୋଲି ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି । ଡ଼ିସେମ୍ବର ୧ରୁ ଅନଲାଇନରେ ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଗତଥର ଭଳି ଚଳିତଥର ବାରବାଟିରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଲାଇଟର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଓସିଏ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ