ETV Bharat / Videos

ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା: ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶାଳ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା - HAR GHAR TRIRANGA CAMPAIGN 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା: ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶାଳ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 13, 2026 at 8:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

HAR GHAR TRIRANGA, ବ୍ରହ୍ମପୁର : ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ହେଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା । ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶପ୍ରେମ, ଜାତୀୟ ଏକତା ଓ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଚାଲିଲେ ଯୁବବର୍ଗ । ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା’ ଅଭିଯାନ ଅଧିନରେ ଦେଶପ୍ରେମ, ଜାତୀୟ ଏକତା ଓ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ସହରରେ ଏକ ବିଶାଳ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଗୌରବ ଓ ଦେଶପ୍ରେମର ଉତ୍ସାହରେ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠିଥିଲା ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁର । ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହରର ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ବାହାରି ରାମଲିଙ୍ଗମ୍ ଉଦ୍ୟାନ ଛକ ଦେଇ ସହର ମଧ୍ୟରେ ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହିତ ପୁରୁଣା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରାସ୍ତା ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହିତ ପିଭିଏନ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଛକ, ଖଲ୍ଲିକୋଟ କଲେଜ ନିକଟରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅବସରରେ ସାଇକେଲ ଏବଂ ମୋଟର ସାଇକଲେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସୁବାରାଓ ଛକ, ଟାଟାବେଞ୍ଜ, କମାପଲ୍ଲୀ ଓ କୋର୍ଟପେଟା ଦେଇ ମେଡିକାଲ ଛକ ଠାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ତ୍ରିରଙ୍ଗାରେ ସଜ୍ଜିତ ଇ-ବାଇକ୍ ଓ ସାଇକେଲ୍ ସହ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଯୁବପିଢ଼ି ଓ ସହରବାସୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । 

ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ କେ. ଅନୀଲ କୁମାର, ମେୟର ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳେଇ, ଡେପୁଟି ମେୟର ବି. ବିବେକ ରେଡ୍ଡୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି. କୀର୍ତ୍ତି ଭାସନ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ଏ. ସସ୍ୟା ରେଡ୍ଡୀ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସମୀର କୁମାର ଜେନା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅବିନାଶ କୁମାରଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜର ସ୍କେଟିଂ, ଏନ୍.ସି.ସି, ସ୍କାଉର୍ଟ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଅବସରରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆମ ସମ୍ୱାଦଦାତା ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ । 


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଶପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା ‘ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗଞ୍ଜାମ’ ଅଭିଯାନ, ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ବିତରଣ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ହର୍ ଘର୍ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ଶୁଭାରମ୍ଭ: Gen Z ଆମର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, ପରମ ମିତ୍ର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏଁ ଚାଲିଛି ସିଲେଇ ମେସିନ୍: ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ 1,50,000 ତ୍ରିରଙ୍ଗା ତିଆରିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି 100 ମହିଳା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

HAR GHAR TRIRANGA, ବ୍ରହ୍ମପୁର : ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ହେଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା । ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶପ୍ରେମ, ଜାତୀୟ ଏକତା ଓ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଚାଲିଲେ ଯୁବବର୍ଗ । ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା’ ଅଭିଯାନ ଅଧିନରେ ଦେଶପ୍ରେମ, ଜାତୀୟ ଏକତା ଓ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ସହରରେ ଏକ ବିଶାଳ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଗୌରବ ଓ ଦେଶପ୍ରେମର ଉତ୍ସାହରେ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠିଥିଲା ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁର । ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହରର ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ବାହାରି ରାମଲିଙ୍ଗମ୍ ଉଦ୍ୟାନ ଛକ ଦେଇ ସହର ମଧ୍ୟରେ ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହିତ ପୁରୁଣା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରାସ୍ତା ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହିତ ପିଭିଏନ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଛକ, ଖଲ୍ଲିକୋଟ କଲେଜ ନିକଟରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅବସରରେ ସାଇକେଲ ଏବଂ ମୋଟର ସାଇକଲେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସୁବାରାଓ ଛକ, ଟାଟାବେଞ୍ଜ, କମାପଲ୍ଲୀ ଓ କୋର୍ଟପେଟା ଦେଇ ମେଡିକାଲ ଛକ ଠାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ତ୍ରିରଙ୍ଗାରେ ସଜ୍ଜିତ ଇ-ବାଇକ୍ ଓ ସାଇକେଲ୍ ସହ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଯୁବପିଢ଼ି ଓ ସହରବାସୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । 

ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ କେ. ଅନୀଲ କୁମାର, ମେୟର ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳେଇ, ଡେପୁଟି ମେୟର ବି. ବିବେକ ରେଡ୍ଡୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି. କୀର୍ତ୍ତି ଭାସନ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ଏ. ସସ୍ୟା ରେଡ୍ଡୀ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସମୀର କୁମାର ଜେନା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅବିନାଶ କୁମାରଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜର ସ୍କେଟିଂ, ଏନ୍.ସି.ସି, ସ୍କାଉର୍ଟ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଅବସରରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆମ ସମ୍ୱାଦଦାତା ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ । 


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଶପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା ‘ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗଞ୍ଜାମ’ ଅଭିଯାନ, ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ବିତରଣ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ହର୍ ଘର୍ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ଶୁଭାରମ୍ଭ: Gen Z ଆମର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, ପରମ ମିତ୍ର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏଁ ଚାଲିଛି ସିଲେଇ ମେସିନ୍: ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ 1,50,000 ତ୍ରିରଙ୍ଗା ତିଆରିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି 100 ମହିଳା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

For All Latest Updates

TAGGED:

ବ୍ରହ୍ମପୁର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା
HAR GHAR TRIRANGA CAMPAIGN ODISHA
ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ 2026
HAR GHAR TRIRANGA CAMPAIGN 2026
HAR GHAR TRIRANGA

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Konark Sun Temple lit up with tricolor lights

ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଆଲୋକରେ ଝଲସିଲା କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର

August 13, 2026 at 9:02 PM IST
CHITALAGI AMAVASYA

ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା; ଭଲ ଫସଲ ଆଶାରେ ଗେଣ୍ଡାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲାଗି ହେଲା ଚିତଉ ପିଠା

August 12, 2026 at 4:53 PM IST
'Aam Ganjam Swachh Ganjam' campaign gives message of patriotism to cleanliness, District Collector distributes tricolor at every door

ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଶପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା ‘ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗଞ୍ଜାମ’ ଅଭିଯାନ, ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ବିତରଣ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ

August 11, 2026 at 9:10 PM IST
humanity shown

ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଦେଖାଇଲେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ ସାଧାରଣଜନତା

August 11, 2026 at 6:01 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.