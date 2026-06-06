ETV Bharat / Videos

ସ୍ମାର୍ଟସିଟିରେ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ, ଉପୁଡ଼ିଲା ଗଛ, ଭାଙ୍ଗିଲା ହୋଡିଂ - KALBAISAKHI RAINS IN ODISHA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ସ୍ମାର୍ଟସିଟିରେ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 6, 2026 at 5:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜଧାନୀରେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ । ଅପରାହ୍ନରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି । କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡିବା ସହ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି । ପ୍ରବଳ ଘଡଘଡି ବଜୁଳି ସାଙ୍ଗକୁ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ଓ ଝଡ଼ି ପବନ ହୋଇଛି  । ପବନରେ ଗଛ ଉପୁଡି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରାଫିକ୍‌ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । 

ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗଛ ପଡ଼ି ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହାସହ ହୋଡ଼ିଂ ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି । କିଛି ଯାଗାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ମରାମତି ଓ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ଗଛ ହଟାଯାଇ ଟ୍ରାଫିକ୍‌ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ବାଭାବିକ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି ଦେଇଛି ଏହି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

EXPLAINER: କାହିଁକି ପ୍ରଥମେ କେରଳ ଛୁଏଁ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ 'ମୌସୁମୀ' ବାୟୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ପ୍ରବେଶ କରେ ?

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ; ରଜ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ମୌସୁମୀ

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜଧାନୀରେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ । ଅପରାହ୍ନରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି । କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡିବା ସହ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି । ପ୍ରବଳ ଘଡଘଡି ବଜୁଳି ସାଙ୍ଗକୁ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ଓ ଝଡ଼ି ପବନ ହୋଇଛି  । ପବନରେ ଗଛ ଉପୁଡି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରାଫିକ୍‌ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । 

ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗଛ ପଡ଼ି ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହାସହ ହୋଡ଼ିଂ ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି । କିଛି ଯାଗାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ମରାମତି ଓ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ଗଛ ହଟାଯାଇ ଟ୍ରାଫିକ୍‌ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ବାଭାବିକ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି ଦେଇଛି ଏହି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

EXPLAINER: କାହିଁକି ପ୍ରଥମେ କେରଳ ଛୁଏଁ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ 'ମୌସୁମୀ' ବାୟୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ପ୍ରବେଶ କରେ ?

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ; ରଜ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ମୌସୁମୀ

For All Latest Updates

TAGGED:

KALBAISAKHI IMPACT IN BHUBANESWAR
HEAVY RAIN IN ODISHA
ODISHA WEATHER
ଓଡ଼ିଶା କାଳବୈଶାଖୀ
KALBAISAKHI RAINS IN ODISHA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

With presence in all the 30 districts of the state, ETV Bharat Odisha is responsible for bringing out some of the best stories from the state. Its coverage is not limited to the happenings, spots and festivities of the state but also brings out stories that are unique and exclusive....view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

WORLD ENVIRONMENT DAY ARTIST MANAS KUMAR SAHOO SAND ANIMATION MESSAGE

Watch: ଆଜି ବିଶ୍ଵ ପରିବେଶ ଦିବସ: ବାଲୁକା ଆନିମେସନରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ

June 5, 2026 at 7:59 AM IST
Mahendra Purushottam Mela and Vishwa Shanti Maha yagya Begins at Mahendragiri Gajapati

ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମହେନ୍ଦ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମେଳା ଓ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ

June 3, 2026 at 8:25 PM IST
MINOR BOY DIES AS FIRE BREAKS OUT IN SHOP IN SORADA GANJAM

ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ନାବାଳକ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ

June 3, 2026 at 7:45 PM IST
different traditional dishes presented in Utkarsh Nimapada 2.0 Traditional food fair

ଉତ୍କର୍ଷ ନିମାପଡ଼ା ୨.୦: ଖାଦ୍ୟମେଳାରେ ମହକିଲା ଭଳିକି ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ପିଠା

June 3, 2026 at 12:53 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.