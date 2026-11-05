ETV Bharat / Videos

ଶିଳ୍ପ ନଗରୀରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ମା' ଧନଦାତ୍ରୀ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଶେଷ ହେଲା ଅନୁଗୋଳର ଗଣପର୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା । (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 5, 2026 at 7:43 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଅନୁଗୋଳ: ଶେଷ ହେଲା ଶିଳ୍ପ ନଗରୀ ଅନୁଗୋଳର ଗଣପର୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା । ମେଲାଣି ନେଲେ ମା' ଧନଦାତ୍ରୀ । ଦୀର୍ଘ ୧୦ ଦିନ କାଳ ମା'ଙ୍କୁ ଆରାଧନା ପରେ ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ଦିଆଯାଉଛି ମେଲାଣି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ସହରରେ ୨୯ଟି ମଣ୍ଡପରେ ମା'ଙ୍କ ପୂଜା ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଗତ ୨୬ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସାମୂହିକ ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରା । ସହର ଥାନା ଛକ ଠାରେ ମେଢ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ହେବା ପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମେଢ଼ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ମେଢ଼ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ, ସେନେଇ ଲଟେରୀ ହୋଇଥିଲା । ସେ କ୍ରମରେ କମାନ୍ୱୟରେ ମେଢ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ । 

ମେଢ଼ ଗୁଡ଼ିକ କାଞ୍ଚନ ବଜାର, ପୁରୁଣା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଜାଛକ ଦେଇ ବଜାର ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲାଇଟ୍ ସଜାର ମେଢ଼ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ସହରରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ସବୁ ପର୍ଦଶିତ ହୋଇଥିଲା । ସପଟେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏଁ ଚାଲିଥିଲା ଭଷାଣି ଉତ୍ସବ । ମେଢ଼ ଗୁଡିକ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଶେଷରେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନର ବିସର୍ଜିତ ହୋଇଥଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... Watch: ଭକ୍ତି ଆଗରେ ହାର୍‌ ମାନେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ନିଆରା ଥିମରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ବାଜିଚୌକ ପୂଜାମଣ୍ଡପ ଦେଲା ବାର୍ତ୍ତା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... କାଳୀ ନୃତ୍ୟରେ ଦୁଲୁକୁଛି ଢେଙ୍କାନାଳ, ଆଜି ମା'ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ

ଅନୁଗୋଳ: ଶେଷ ହେଲା ଶିଳ୍ପ ନଗରୀ ଅନୁଗୋଳର ଗଣପର୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା । ମେଲାଣି ନେଲେ ମା' ଧନଦାତ୍ରୀ । ଦୀର୍ଘ ୧୦ ଦିନ କାଳ ମା'ଙ୍କୁ ଆରାଧନା ପରେ ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ଦିଆଯାଉଛି ମେଲାଣି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ସହରରେ ୨୯ଟି ମଣ୍ଡପରେ ମା'ଙ୍କ ପୂଜା ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଗତ ୨୬ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସାମୂହିକ ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରା । ସହର ଥାନା ଛକ ଠାରେ ମେଢ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ହେବା ପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମେଢ଼ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ମେଢ଼ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ, ସେନେଇ ଲଟେରୀ ହୋଇଥିଲା । ସେ କ୍ରମରେ କମାନ୍ୱୟରେ ମେଢ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ । 

ମେଢ଼ ଗୁଡ଼ିକ କାଞ୍ଚନ ବଜାର, ପୁରୁଣା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଜାଛକ ଦେଇ ବଜାର ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲାଇଟ୍ ସଜାର ମେଢ଼ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ସହରରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ସବୁ ପର୍ଦଶିତ ହୋଇଥିଲା । ସପଟେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏଁ ଚାଲିଥିଲା ଭଷାଣି ଉତ୍ସବ । ମେଢ଼ ଗୁଡିକ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଶେଷରେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନର ବିସର୍ଜିତ ହୋଇଥଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... Watch: ଭକ୍ତି ଆଗରେ ହାର୍‌ ମାନେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ନିଆରା ଥିମରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ବାଜିଚୌକ ପୂଜାମଣ୍ଡପ ଦେଲା ବାର୍ତ୍ତା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... କାଳୀ ନୃତ୍ୟରେ ଦୁଲୁକୁଛି ଢେଙ୍କାନାଳ, ଆଜି ମା'ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ

For All Latest Updates

TAGGED:

ANGUL GAJA LAXMI PUJA
GAJA LAXMI IMMERSION
LAXMI PUJA 2026
ଅନୁଗୋଳ ଗଜକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା
ଗଜକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଭଷାଣି

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

dhenkanal gajalaxmi puja

Watch: ଭକ୍ତି ଆଗରେ ହାର୍‌ ମାନେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ନିଆରା ଥିମରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ବାଜିଚୌକ ପୂଜାମଣ୍ଡପ ଦେଲା ବାର୍ତ୍ତା

November 4, 2026 at 1:30 PM IST
The grand immersion procession of Dhenkanal Gaja Laxmi Puja

କାଳୀ ନୃତ୍ୟରେ ଦୁଲୁକୁଛି ଢେଙ୍କାନାଳ, ଆଜି ମା'ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ

November 4, 2026 at 1:20 PM IST
DHENKANAL PALLISHREE MELA

ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଜମୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା ସାଙ୍ଗକୁ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା

November 3, 2026 at 3:20 PM IST
CROCODILE TEL RIVER

Watch: ତେଲ ନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର, ନଦୀ ଭିତରକୁ ନଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ବନବିଭାଗ

November 2, 2026 at 12:37 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.