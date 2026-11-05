ଶିଳ୍ପ ନଗରୀରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ମା' ଧନଦାତ୍ରୀ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 5, 2026 at 7:43 AM IST
ଅନୁଗୋଳ: ଶେଷ ହେଲା ଶିଳ୍ପ ନଗରୀ ଅନୁଗୋଳର ଗଣପର୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା । ମେଲାଣି ନେଲେ ମା' ଧନଦାତ୍ରୀ । ଦୀର୍ଘ ୧୦ ଦିନ କାଳ ମା'ଙ୍କୁ ଆରାଧନା ପରେ ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ଦିଆଯାଉଛି ମେଲାଣି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ସହରରେ ୨୯ଟି ମଣ୍ଡପରେ ମା'ଙ୍କ ପୂଜା ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଗତ ୨୬ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସାମୂହିକ ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରା । ସହର ଥାନା ଛକ ଠାରେ ମେଢ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ହେବା ପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମେଢ଼ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ମେଢ଼ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ, ସେନେଇ ଲଟେରୀ ହୋଇଥିଲା । ସେ କ୍ରମରେ କମାନ୍ୱୟରେ ମେଢ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ ।
ମେଢ଼ ଗୁଡ଼ିକ କାଞ୍ଚନ ବଜାର, ପୁରୁଣା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଜାଛକ ଦେଇ ବଜାର ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲାଇଟ୍ ସଜାର ମେଢ଼ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ସହରରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ସବୁ ପର୍ଦଶିତ ହୋଇଥିଲା । ସପଟେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏଁ ଚାଲିଥିଲା ଭଷାଣି ଉତ୍ସବ । ମେଢ଼ ଗୁଡିକ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଶେଷରେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନର ବିସର୍ଜିତ ହୋଇଥଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... Watch: ଭକ୍ତି ଆଗରେ ହାର୍ ମାନେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ନିଆରା ଥିମରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ବାଜିଚୌକ ପୂଜାମଣ୍ଡପ ଦେଲା ବାର୍ତ୍ତା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... କାଳୀ ନୃତ୍ୟରେ ଦୁଲୁକୁଛି ଢେଙ୍କାନାଳ, ଆଜି ମା'ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ
ଅନୁଗୋଳ: ଶେଷ ହେଲା ଶିଳ୍ପ ନଗରୀ ଅନୁଗୋଳର ଗଣପର୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା । ମେଲାଣି ନେଲେ ମା' ଧନଦାତ୍ରୀ । ଦୀର୍ଘ ୧୦ ଦିନ କାଳ ମା'ଙ୍କୁ ଆରାଧନା ପରେ ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ଦିଆଯାଉଛି ମେଲାଣି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ସହରରେ ୨୯ଟି ମଣ୍ଡପରେ ମା'ଙ୍କ ପୂଜା ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଗତ ୨୬ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସାମୂହିକ ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରା । ସହର ଥାନା ଛକ ଠାରେ ମେଢ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ହେବା ପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମେଢ଼ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ମେଢ଼ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ, ସେନେଇ ଲଟେରୀ ହୋଇଥିଲା । ସେ କ୍ରମରେ କମାନ୍ୱୟରେ ମେଢ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ ।
ମେଢ଼ ଗୁଡ଼ିକ କାଞ୍ଚନ ବଜାର, ପୁରୁଣା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଜାଛକ ଦେଇ ବଜାର ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲାଇଟ୍ ସଜାର ମେଢ଼ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ସହରରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ସବୁ ପର୍ଦଶିତ ହୋଇଥିଲା । ସପଟେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏଁ ଚାଲିଥିଲା ଭଷାଣି ଉତ୍ସବ । ମେଢ଼ ଗୁଡିକ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଶେଷରେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନର ବିସର୍ଜିତ ହୋଇଥଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... Watch: ଭକ୍ତି ଆଗରେ ହାର୍ ମାନେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ନିଆରା ଥିମରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ବାଜିଚୌକ ପୂଜାମଣ୍ଡପ ଦେଲା ବାର୍ତ୍ତା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... କାଳୀ ନୃତ୍ୟରେ ଦୁଲୁକୁଛି ଢେଙ୍କାନାଳ, ଆଜି ମା'ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ